Jesenný rez viniča a popínavých rastlín. Prečo je október ideálny čas?

Október je mesiac, keď sa záhrada pomaly ukladá na zimný odpočinok. Po zbere úrody a odkvitnutí rastlín prichádza čas na posledné úpravy a prípravy pred zimou. Práve v tomto období mnohí záhradkári uvažujú o reze viniča a popínavých rastlín. Nie všetky druhy sa však strihajú rovnako – niektoré potrebujú zásah už teraz, iné je lepšie rezať až počas zimného pokoja.
Ak si chcete pozrieť praktické ukážky starostlivosti o vinič, pomôže vám toto video:
YouTube: Zahrady pro radost – starostlivosť o vinič
Vinič – pozor na načasovanie
Vinič je rastlina, ktorá si vyžaduje špecifický prístup. Hoci sa môže zdať, že po zbere je vhodné zobrať nožnice a rastlinu hneď skrátiť, hlavný rez by sa mal robiť až počas zimného obdobia, zvyčajne od januára do marca, keď je vinič v úplnom pokoji.
V októbri je možné vykonať len ľahké prečistenie, teda odstránenie poškodených, chorých alebo veľmi tenkých výhonov. Takýto prerez zlepší cirkuláciu vzduchu a zníži riziko plesní, ktoré sa v chladnom a vlhkom počasí ľahko šíria.
Ak by ste robili hlboký rez príliš skoro, mohlo by to rastlinu oslabiť – vinič by ešte mohol mať v pletivách miazgu, a ak sa poreže pred nástupom úplného pokoja, hrozí tzv. “plač viniča”, teda vytekanie miazgy na jar, čo rastlinu zbytočne oslabuje.
Ako vinič ošetriť na jeseň
- Odstráňte všetky zvyšky strapcov, poškodené listy a výhonky.
- Ak sú niektoré konáre napadnuté plesňou alebo hubou, odrežte ich a spáľte mimo kompostu.
- Skontrolujte oporu – drôty, pergoly či mreže by mali byť pevné, aby výhonky počas zimy nevypadli alebo sa nezlomili.
- Okolie koreňov prikryte vrstvou mulča alebo slamy, ktorá ochráni korene pred mrazom a udrží vlhkosť v pôde.
Hlavný rez viniča robte až v zime – keď už nehrozí vytekanie miazgy. Vtedy môžete rastlinu skrátiť podľa odrody a spôsobu pestovania.
Popínavé rastliny – jeseň je vhodný čas
Na rozdiel od viniča, väčšina popínavých rastlín sa dá rezať práve v jesennom období. Po opadnutí listov je lepšie vidieť tvar a štruktúru rastliny, takže sa rez robí presnejšie.
- Plamienok (clematis): Režte podľa druhu – niektoré kvitnú na starom dreve (tie sa režú len mierne), iné na mladých výhonoch (tie môžete skrátiť viac).
- Popínavé ruže: Odstráňte slabé, poškodené a suché konáre. Zvyšné môžete mierne skrátiť, aby rastlina mala kompaktnejší tvar.
- Brečtan a ďalšie stálozelené druhy: Tu stačí len tvarovací rez, ktorý zabráni prerastaniu a pomáha udržať rastlinu v peknej forme.
Oprava opôr a príprava na zimu
Po reze nezabudnite skontrolovať opory. Mreže, pergoly a drôtové vedenia by mali byť pevné a stabilné. Poškodené časti opravte, aby sa výhony počas zimy nezlomili.
Pri koreňoch môžete rozložiť mulč z listov, štiepky alebo kompostu, ktorý ochráni rastlinu pred premrznutím a zároveň zlepší kvalitu pôdy.
Záver
Október je vhodný čas na údržbu a ľahké ošetrenie viniča, nie však na jeho hlavný rez. Ten si nechajte na zimu, keď je rastlina v pokoji. Popínavé rastliny naopak môžete upraviť už teraz – odstrániť poškodené výhony, skrátiť prebytočné vetvy a pripraviť ich na chladnejšie mesiace.
Takto pripravené rastliny vstúpia do zimy zdravé a silné a na jar vás odmenia rýchlym rastom, bohatým kvitnutím a zdravou úrodou.