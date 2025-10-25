Jesenný poklad zo severu. Pravý švédsky recept na šípkovú polievku

Keď sa dni skracujú a listy menia farbu, príroda nám ešte naposledy ponúka svoje bohatstvo. Medzi jesennými plodmi vynikajú šípky – drobné, sýtočervené bobuľky, ktoré kedysi nechýbali v žiadnej domácej lekárničke ani kuchyni. Okrem tradičného šípkového čaju sa z nich dá pripraviť aj menej známa, no v Škandinávii veľmi obľúbená pochúťka – šípková polievka, ktorú Švédi poznajú pod názvom Nyponsoppa.
Tradičný švédsky dezert aj liek v jednom
Šípková polievka je vo Švédsku stálicou už celé desaťročia. Konzumuje sa teplá aj studená – v zime zahreje, v lete osvieži. Najčastejšie sa podáva ako ľahký dezert s kopčekom šľahačky, vanilkovej zmrzliny alebo s chrumkavými mandľovými sušienkami. Niektorí Švédi si ju doprajú aj ako výživné raňajky.
Hlavnou surovinou sú plody šípovej ruže (Rosa canina), ktoré dozrievajú na prelome septembra a októbra. Najlepšie sú až po prvých mrazoch, keď zmäknú a získajú intenzívnejšiu chuť. Šípky patria medzi najbohatšie prírodné zdroje vitamínu C – majú ho niekoľkonásobne viac ako citrusové ovocie. Okrem toho obsahujú aj vitamíny A, E, K a antioxidanty, ktoré podporujú imunitu a pomáhajú telu regenerovať.
Overený recept na švédsku šípkovú polievku (Nyponsoppa)
Ingrediencie:
- 3 šálky čerstvých alebo sušených šípok
- 2 litre vody
- ½ šálky cukru (možno upraviť podľa chuti)
- 1–2 lyžice zemiakového škrobu (na zahustenie)
- nastrúhaná citrónová kôra
- štipka škorice alebo vanilky podľa chuti
- na podávanie: šľahačka, vanilková zmrzlina, mandľové sušienky alebo biele pečivo
Postup
- Príprava šípok:
Ak používate čerstvé šípky, odstráňte stopky aj zvyšky kvetov a dôkladne ich opláchnite. Sušené šípky je vhodné namočiť aspoň na 8 hodín alebo cez noc, aby zmäkli.
- Varenie:
Vložte šípky do hrnca, zalejte vodou a priveďte do varu. Znížte teplotu a varte 20–30 minút, kým plody nezmäknú.
- Spracovanie:
Uvarené šípky rozmixujte tyčovým mixérom alebo ich pretlačte cez sitko. Potom ich prepasírujte cez jemné plátno alebo husté sitko, aby ste odstránili drobné zrniečka a chĺpky – tie by inak mohli dráždiť hrdlo.
- Dochutenie a zahustenie:
Tekutinu vlejte späť do hrnca, pridajte cukor, citrónovú kôru, škoricu či vanilku. Na zahustenie použite škrob rozmiešaný v troche studenej vody. Zmes krátko povarte, kým mierne nezhustne.
- Podávanie:
Nyponsoppa chutí skvelo teplá aj studená. Môžete ju ozdobiť šľahačkou, pridať lyžičku zmrzliny alebo posypať drvenými mandľami. V tradičnom švédskom podaní sa často podáva s malými mandľovými sušienkami („mandelbiskvier“) alebo s kúskom bieleho pečiva.
Tipy a zaujímavosti
- Ak sa vám nechce pasírovať, dajú sa kúpiť aj hotové šípkové pyré alebo prášok – používajú ich aj samotní Švédi.
- Pre vegánsku verziu vynechajte mliečne produkty a nahraďte ich rastlinnou alternatívou.
- Namiesto cukru môžete použiť med alebo brezový cukor (xylitol).
- Polievku možno pripraviť aj ako nápoj – stačí ju nezahustiť a podávať vo vysokom pohári so slamkou.
Šípková polievka ako symbol škandinávskej jednoduchosti
Nyponsoppa dokonale vystihuje filozofiu škandinávskej kuchyne – z mála ingrediencií vytvoriť jedlo, ktoré je jednoduché, zdravé a plné chuti. Vďaka vysokému obsahu vitamínov je skvelá na posilnenie imunity v chladných mesiacoch, no zároveň pôsobí ako nostalgická pripomienka jesene, keď vôňa sušených plodov a škorice naplní celý dom.
Možno sa aj u vás stane novým rituálom – teplá, voňavá a sýtočervená miska šípkovej polievky, ktorá vám prinesie kúsok severského pokoja priamo do kuchyne.