Jesenné presádzanie izbových rastlín. Kedy má zmysel a kedy sa radšej počkať do jari?

Presádzanie izbových rastlín sa vo všeobecnosti odporúča na jar, keď sa rastliny prebúdzajú k životu a začínajú opäť aktívne rásť. Nie vždy je však nutné čakať až do tohto obdobia. Aj jeseň môže byť vhodným časom, no záleží na konkrétnom druhu rastliny, jej zdravotnom stave a podmienkach, ktoré jej dokážete zabezpečiť po presadení.
Kedy má jesenné presádzanie zmysel?
Na jeseň väčšina rastlín prechádza do pokojového režimu – spomaľujú rast a spotrebúvajú menej živín i vody. Napriek tomu existujú situácie, kedy im presádzanie v tomto období môže výrazne pomôcť:
- ak je rastlina prerastená a korene sa už tlačia von cez odtokové dierky
- ak je substrát starý, plesnivý alebo príliš zhutnený
- ak zemina nevsakuje vodu alebo naopak vysychá nezvyčajne rýchlo
- ak rastlina prestala rásť napriek dobrým podmienkam (svetlo, teplo, živiny)
V takých prípadoch presadenie nie je zbytočné – práve naopak, môže rastlinu zachrániť pred úhynom alebo spomalením rastu.
Jesenné presádzanie je bezpečné najmä pre odolné a rýchlo rastúce druhy, ako sú:
- potosovec (Epipremnum aureum)
- svokrinjazyk (Sansevieria)
- zelenec (Chlorophytum comosum)
Tieto rastliny sa dokážu prispôsobiť novým podmienkam aj pri kratšom dni a nižších teplotách v byte.
Rovnaký postup sa odporúča aj v prípade, že ste rastliny mali počas leta vonku – pred ich premiestnením späť do interiéru je rozumné vymeniť substrát, odstrániť poškodené korene a skontrolovať prítomnosť škodcov.
Ako správne presádzať rastliny na jeseň?
- Vyberte vhodný čas. Presádzajte počas dňa, keď je v miestnosti teplo a stabilná teplota. Rastlina by po presadení nemala byť vystavená chladu ani prievanu.
- Zvoľte správny substrát. Použite zmes určenú pre konkrétny druh – napríklad substrát pre sukulenty, orchidey či tropické rastliny.
- Skontrolujte korene. Odstrihnite všetky nahnité, suché alebo poškodené časti. Korene by mali byť zdravé, svetlé a pevné.
- Zalejte s mierou. Po presadení substrát jemne navlhčite, ale nezaplavujte vodou. Kým sa korene nezakorenia, zálievku obmedzte.
- Doprajte rastline svetlo. Po presadení umiestnite rastlinu na svetlé miesto, no nie na priame slnko. V prípade tmavších bytov môžete použiť pestovateľskú lampu.
- Nehnojte. V jeseni rastliny spotrebúvajú minimum živín. Hnojenie obnovte až na jar, keď začne opäť rásť.
Kedy sa presádzaniu radšej vyhnúť?
Na jeseň sa neodporúča presádzať rastliny, ktoré majú výrazný pokojový režim. To platí najmä pre:
- kaktusy a sukulenty
- cibuľoviny, ktoré v zime odpočívajú
- rastliny v kvete alebo oslabené chorobou či škodcami
Presádzanie by im mohlo spôsobiť stres, ktorý by sa prejavil opadom listov alebo spomalením rastu.
Ak má rastlina len málo miesta, no inak vyzerá zdravo, existuje aj šetrnejšie riešenie – doplňte vrchnú vrstvu čerstvého substrátu alebo kvetináč vložte do väčšieho obalu bez vyberania rastliny. Zlepšíte tým podmienky bez rizika poškodenia koreňov.
Zhrnutie
Jesenné presádzanie izbových rastlín má zmysel iba vtedy, ak to ich stav naozaj vyžaduje. V opačnom prípade je lepšie počkať do jari, keď rastliny prirodzene začnú znovu rásť.
Ak sa rozhodnete presádzať na jeseň, urobte to v teplej miestnosti, použite vhodný substrát a nezabudnite rastline dopriať dostatok svetla. Takto sa bez problémov prispôsobí a v jarných mesiacoch vás poteší zdravým, sviežim rastom.