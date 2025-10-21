Len čo sa skončí jarné pĺznutie, prichádza jeseň – a s ňou opäť more chlpov po celom byte. Tento proces je úplne prirodzený a netreba sa ho báť. Stačí pochopiť, čo sa v tele psa deje, a venovať mu trochu viac pozornosti. Vďaka tomu bude mať váš štvornohý kamarát zdravú, lesklú srsť a vy si udržíte čistú domácnosť.
Prečo psi na jeseň pĺznu
Jesenné pĺznutie je prirodzený biologický proces, počas ktorého pes mení letnú srsť za hustejšiu zimnú. K výmene srsti dochádza dvakrát do roka – na jar a na jeseň. Spúšťačom nie je len zmena teploty, ale hlavne skrátenie denného svetla. Psí organizmus tak reaguje na prichádzajúce chladnejšie obdobie a pripravuje sa na zimu.
Najviac pĺznu psy s hustou podsadou – napríklad sibírske husky, nemecké ovčiaky či zlaté retrievery. U krátkosrstých plemien je proces menej viditeľný, no stále prebieha. Ak pes žije prevažne v interiéri, pĺznutie sa môže natiahnuť na dlhšie obdobie. Dôvodom je umelé osvetlenie a stála teplota v byte, ktoré narúšajú prirodzený rytmus jeho tela.
Ako spoznať, že ide o normálne pĺznutie
Pri bežnom sezónnom pĺznutí srsť vypadáva rovnomerne a zároveň dorastá nová. Ak si však všimnete plešiny, začervenanú alebo podráždenú kožu, zvýšené škriabanie či pĺznutie mimo typických období, môže ísť o zdravotný problém. V takom prípade je vhodné navštíviť veterinára – príčinou môžu byť alergie, nedostatok živín alebo hormonálna nerovnováha.
Ako zvládnuť jesenné pĺznutie psa
1. Česanie je základ
Denné alebo aspoň pravidelné vyčesávanie je najlepším spôsobom, ako udržať chlpy pod kontrolou. Používajte kefy vhodné pre konkrétny typ srsti – u psov s hustou podsadou sa osvedčili odstraňovače podsady (tzv. de-shedding nástroje), pri dlhosrstých zas kefy s jemnými drôtikmi. Okrem toho, že znížite množstvo chlpov doma, zabránite aj tvorbe chuchvalcov a kožných problémov.
2. Kúpeľ pomáha odstrániť starú srsť
Občasné kúpanie s jemným psím šampónom uvoľní odumreté chlpy a zároveň prečistí kožu. Po kúpaní psa dôkladne osušte a znovu prečešte. Vyhnite sa používaniu ľudských šampónov – majú odlišné pH a môžu spôsobiť podráždenie alebo lupiny.
3. Kvalitná výživa – základ zdravej srsti
Lesklá a pevná srsť sa začína v miske. Kvalitné granule alebo domáce jedlo s obsahom omega-3 a omega-6 mastných kyselín, zinku a vitamínov skupiny B podporujú rast zdravej srsti. Výborným doplnkom je lososový olej či pivovarské kvasnice. A nezabúdajte na dostatok čerstvej vody – dehydratácia sa rýchlo prejaví aj na kvalite srsti.
4. Sledujte stav kože a celkové zdravie
Počas pĺznutia pravidelne kontrolujte kožu psa. Ak sa objavia šupiny, začervenanie alebo parazity, nečakajte, kým sa problém zhorší. Včasná návšteva veterinára môže predísť dlhodobej liečbe či nepríjemnému svrbeniu.
5. Majte pod kontrolou chlpy v domácnosti
Pĺznutie prináša aj viac práce s upratovaním. Pomôže častejšie vysávanie – ideálne s kefovým nadstavcom na zvieraciu srsť, pranie poťahov, dek či pelechov a používanie antistatických valčekov na oblečenie. Skvelým trikom sú aj prateľné prehozy cez gauč alebo kreslo, ktoré ochránia čalúnenie pred chlpmi.
Tipy podľa typu srsti
- Dlhosrsté psy – češte denne, najmä počas pĺznutia. Po kúpaní srsti pomôžte fénom, aby nezostala vlhká.
- Psy s hustou podsadou – používajte špeciálne kefy, ktoré vyčesávajú podsadu bez poškodenia vrchnej vrstvy srsti.
- Krátkosrsté psy – väčšinou stačí prečesanie gumovou rukavicou alebo mäkkou kefou raz až dvakrát týždenne.
Kedy vyhľadať veterinára
Ak pes pĺzne nepretržite aj mimo jarnej či jesennej sezóny, objavujú sa holé miesta, srsť je matná, lámavá alebo pes trpí svrbením, je načase obrátiť sa na odborníka. Za nadmerným pĺznutím sa môžu skrývať alergie, hormonálne zmeny alebo nedostatok živín.
Jesenné pĺznutie síce môže pôsobiť ako malá pohroma, no s trochou starostlivosti a trpezlivosti ho zvládnete bez stresu. Váš pes bude vyzerať zdravo, cítiť sa pohodlne – a vaša domácnosť zostane čistá a útulná.