Jesenné čistenie skleníka. Čo všetko stihnúť, kým udrú prvé mrazy? Tu je kompletný zoznam

Skleník po zbere úrody určite nenechávajte napospas času. Jesenný poriadok je základom toho, aby sa v budúcej sezóne rastlinám darilo bez plesní, škodcov a bez zbytočného vyčerpania pôdy. Ak si skleník pripravíte na zimu už teraz, výrazne si uľahčíte prácu na jar a rastliny budú mať zdravý štart. Poďme si krok za krokom ukázať, čo všetko spraviť, aké prírodné i overené postupy využiť a na čo nezabudnúť.
Prečo je jesenný poriadok v skleníku taký dôležitý?
Mnohí záhradkári po poslednej úrode skleník jednoducho zavrú a nechajú ho tak. To je však veľká chyba. Zvyšky rastlín, usadený prach a vlhkosť vytvárajú dokonalé podmienky pre plesne a škodcov. Tí dokážu v pôde či v konštrukcii prečkať zimu a na jar napadnúť vaše nové výsadby. Dôkladná údržba, dezinfekcia a aj kontrola technického stavu skleníka vám zaručí, že budúci rok začnete s čistým štítom. Navyše, ide o prácu, ktorú si viete rozložiť na viac dní a urobiť z nej tak trochu jesenný rituál.
1. Odstráňte všetky staré rastliny
Prvým krokom je úplné vypratanie skleníka. Všetky rastliny aj s koreňmi starostlivo vytiahnite zo zeme. Nezabudnite na zvyšky listov, povrázky či oporné kolíky. Tieto časti často obsahujú spóry plesní alebo larvy škodcov, ktoré by na jar spôsobili nové problémy.
Ak boli rastliny napadnuté chorobami, nekompostujte ich. Najlepšie je vyhodiť ich do komunálneho odpadu alebo spáliť. Zo zeme vyzbierajte aj drobné kúsky koreňov, ktoré by sa cez zimu rozkladali a stali sa zdrojom nákazy.
2. Umyte sklá, konštrukciu aj vnútorné vybavenie
Skleník musí byť čistý nielen zvnútra, ale aj zvonka. Čisté sklo či polykarbonát prepustia viac svetla, čo je dôležité aj v zimných mesiacoch.
- Sklo umývajte teplou vodou s trochou octu alebo citrónovej šťavy, ktorá odstráni šmuhy a vodný kameň.
- Polykarbonát je citlivejší – použite jemnú mydlovú vodu a vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by povrch mohli poškodiť.
- Nezabudnite ani na rámy, pánty a škáry – práve tam sa usádza prach a drobné mikroorganizmy.
Samotné umytie však nestačí. Skleník treba aj vydezinfikovať. Skúsení záhradkári odporúčajú použiť sírne knôty alebo sviece. Po ich zapálení vzniká plyn, ktorý likviduje plesne aj škodcov. Nechajte ho pôsobiť niekoľko hodín a potom skleník poriadne vyvetrajte.
Často sa zabúda aj na náradie, kvetináče a opory. Tie opláchnite horúcou vodou alebo ich ponorte do roztoku s octom. Drevené tyčky radšej vymeňte za nové – v starých totiž radi prezimujú larvy.
3. Pripravte pôdu na ďalší rok
Jeseň je najlepším obdobím na oživenie pôdy a jej dezinfekciu. Máte viac možností:
- Dusíkaté vápno – ničí semená burín, patogény aj larvy škodcov. Zároveň pôdu obohatí o dusík a vápnik. Po aplikácii pôdu dobre zalejte a zakryte fóliou, aby prípravok pôsobil.
- Zelené hnojenie – ak nechcete používať chemické látky, siahnite po výseve horčice alebo raže. Tieto rastliny pôdu vyživia, potlačia choroby a na jar ich môžete zaorať.
- Kompost – na menších plochách môžete časť zeminy vymeniť alebo obohatiť čerstvým kompostom.
Správna príprava pôdy zabezpečí, že rastliny budú mať v ďalšej sezóne dostatok živín a odolnosť proti chorobám.
4. Skontrolujte konštrukciu a vetranie
Jeseň je ideálny čas aj na opravy. Preverte, či sa dvere a okná otvárajú bez problémov a či dobre tesnia. Ak niekde zateká, opravte škáry silikónom alebo špeciálnou páskou. Prasknuté sklá či poškodené polykarbonátové dosky okamžite vymeňte.
Pozornosť venujte aj automatickým otváračom okien – vyčistite ich a premazajte, aby na jar fungovali bez problémov.
Jesenné upratovanie skleníka sa môže na prvý pohľad zdať zdĺhavé, no v skutočnosti vám ušetrí množstvo práce a starostí v budúcej sezóne. Čistý, dezinfikovaný a opravený skleník je základom bohatej úrody. Navyše, ide o prácu, pri ktorej si môžete užiť jesenné dni vonku a mať dobrý pocit, že ste pripravení na jar.