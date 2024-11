Jesenná výsadba trvaliek očami skúseného záhradkára: Ako na bylinky?

V októbri, ako poznamenal Karel Čapek vo svojej slávnej knihe Zahradníkov rok, ožíva záhrada druhým dychom – je to čas, kedy sa môžeme naplno venovať výsadbe a presádzaniu rastlín. Ako využiť toto obdobie na vysádzanie byliniek? O tom sme sa rozprávali so skúsenou záhradníčkou Lenkou Smolovou z kvetinovej farmy Loukykvět, ktorá nám prezradila svoje tajomstvá úspešnej jesennej výsadby.

Letné mesiace boli pre záhony náročnou skúškou, počas ktorej museli čeliť dlhým obdobiam sucha, silným dažďom i náporu rôznych škodcov. Jesenné obdobie však väčšinou prichádza so stabilným množstvom vlahy, čo napomáha rastlinám lepšie sa zakoreniť a pripraviť sa na ďalší rok. „Stačí prejsť sa po záhrade, skontrolovať aktuálny stav a vhodne doplniť prázdne miesta novými trvalkami,“ radí Lenka Smolová. Spýtali sme sa jej na konkrétne rady, ako najlepšie obohatiť záhradu v tomto čase.

Ako vybrať vhodné trvalky?

Pri výbere trvaliek je dôležité brať do úvahy podmienky pôdy a svetla, ktoré máme v záhrade. „Ideálne je, ak sa rastlinám vytvoria optimálne podmienky. Potom už výber závisí len na preferenciách záhradníka,“ vysvetľuje Smolová.

Môžeme sadiť voňavé bylinky aj na jeseň? Ktoré by ste odporučili?

„Áno, jeseň je vhodný čas na výsadbu byliniek, hlavne ak máme pôdu priepustnú a pozemok otvorený smerom na juh,“ hovorí Smolová. Pre takéto stanovištia sú ideálne bylinky pôvodom zo Stredomoria, ktoré dobre znášajú slnko a suché podmienky. Levanduľa, dobromyseľ či materina dúška sú voňavé rastliny, ktoré dodajú záhrade nielen krásu, ale aj príjemnú arómu. „Ak už máte skúsenosti s levanduľou, určite odporúčam skúsiť yzop (Hyssopus),“ radí ďalej. Tento druh prináša krásne kvety v bielej, modrej či ružovej farbe, ktoré lákajú včely a čmeliaky. Yzop je výborný ako prísada do jedál, no má aj liečivé vlastnosti. Podobnú farebnosť a odolnosť voči suchu ponúka aj šalvia, ktorá môže byť výborným doplnkom bylinkového záhona.

Ktoré bylinky kvitnú dlhšie a dokážu tak skrášliť záhradu po dlhú dobu?

Ak hľadáte rastliny, ktoré kvitnú dlhšie a poskytujú záhrade farebný efekt aj počas jesenných mesiacov, skvelou voľbou je marulka (Calamintha). Na prvý pohľad je síce nenápadná, no jej drobné kvietky v odtieňoch od bielej po svetlofialovú kvitnú až do prvých mrazov, a tým vytvárajú nádherný, jemný efekt. Marulka si udržiava kompaktný tvar malého kríčka a jemne aromatické lístky, takže je vhodná nielen do záhonov, ale aj do črepníkov a nádob. V kuchyni sa môže využiť ako korenie do šalátov alebo zeleninových jedál. Okrem toho má liečivé účinky – jej čajové zmesi pomáhajú pri žalúdočných problémoch a nervovej únave. Ako členka čeľade hluchavkovitých je tiež vynikajúcou lákačkou pre včely, ktoré do záhrady prinesú život.

Čo okrasné rastliny, ktoré dokážu zaujať aj bez kvetov?

Ak bylinkový záhon nemusí byť vyslovene iba úžitkový, je možné ho doplniť o ďalšie zaujímavé okrasné druhy. Okrasné trávy, ako napríklad kavyly (Stipa), sú skvelým výberom pre suchomilné záhrady. Kavyly, či už vláskovité, péřovité alebo trstinové, prinesú do výsadby jemnosť a pohyb, ktorý záhrade dodáva živý a dynamický vzhľad. Výborne sa hodia k rastlinám s podobným vzdušným habitom, napríklad ku svíčkovcom (Gaura), ktoré kvitnú množstvom bielych a ružových kvetov až do prvých mrazov. Tieto kvety sa dokážu samy množiť na správnych stanovištiach, takže z roka na rok môže záhon ešte viac rozkvitnúť.

Pre tých, ktorí hľadajú nielen praktické bylinky, ale aj estetický vzhľad, ponúka jeseň skvelú príležitosť obohatiť záhradu. Teraz je ideálny čas pustiť sa do jesennej výsadby a vytvoriť priestor pre nové druhy, ktoré budú záhradu zdobiť aj v nasledujúcom roku.