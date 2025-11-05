Jesenná dobrota. Jablkový koláč so škoricou a chrumkavou posýpkou

Jeseň je obdobím, keď sa kuchyňou často nesie vôňa jabĺk, masla a škorice. Práve tieto tri ingrediencie vytvárajú dokonalé spojenie – tradičný jablkový koláč so škoricou, ktorý sa teší obľube po celé generácie. Krehké cesto, šťavnaté ovocie a jemná posýpka z masla a cukru tvoria dezert, ktorý poteší pri popoludňajšej káve aj počas víkendového pečenia s rodinou
Tento koláč nielen skvele chutí, ale vďaka jablkám aj nádherne vonia. Pri pečení naplní dom teplou jesennou arómou, ktorá vyvolá pocit domova a pohody. Zároveň ide o jednoduchý recept, ktorý zvládne aj menej skúsený pekár.
Prečo práve jablká a škorica?
Jablká patria medzi najbežnejšie a najzdravšie druhy ovocia v našich končinách. Obsahujú množstvo vlákniny, vitamín C a antioxidanty, ktoré podporujú imunitu a správne trávenie. Navyše sú nízkokalorické a výborne zasýtia.
Škorica je aromatické korenie, ktoré výborne dopĺňa sladkú chuť jabĺk. Okrem vône a chuti má aj niekoľko preukázaných priaznivých vlastností – podľa vedeckých štúdií obsahuje antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred voľnými radikálmi. Niektoré výskumy tiež naznačujú, že môže mierne ovplyvniť hladinu cukru v krvi, no jej účinky sú skôr doplnkové a nie liečebné. Škorica sa preto používa hlavne ako chutné a voňavé korenie, nie ako liek.
Recept na jablkový koláč so škoricou a posýpkou
Ingrediencie
Na cesto:
- 430 g hladkej múky
- štipka soli
- 200 g studeného masla
- 30 g cukru
- 90 ml studenej vody
- 900 g ošúpaných a nakrájaných jabĺk
- 3 lyžice citrónovej šťavy
- 150 g trstinového cukru
- 15 g hladkej múky
- 15 g kukuričného škrobu
- štipka soli
- 2 lyžičky mletej škorice
Na posýpku:
- 80 g polohrubej múky
- 50 g práškového cukru
- 50 g masla
- ½ balíčka škoricového cukru
Postup
- Príprava cesta:
Do väčšej misy nasyp múku a štipku soli. Pridaj nakrájané studené maslo a prstami ho zapracuj do múky, až kým zmes nepripomína hrubú drobenku. Tento krok zaručí, že cesto zostane po upečení krehké.
- Spojenie cesta:
Prisyp cukor a premiešaj. Postupne pridávaj studenú vodu a zapracuj ju vidličkou. Potom cesto ešte krátko prepracuj rukami, zabaľ do fólie a nechaj odpočívať v chladničke aspoň hodinu.
- Príprava jablkovej plnky:
Ošúpané jablká nakrájaj na malé kúsky, pokvapkaj citrónovou šťavou a premiešaj. V menšej miske zmiešaj múku, cukor, škrob, štipku soli a škoricu. Túto suchú zmes pridaj k jablkám a dôkladne premiešaj.
- Príprava posýpky:
V samostatnej miske spracuj múku, cukor, maslo a škoricový cukor, kým nevznikne sypká posýpka.
- Tvarovanie a pečenie:
Rúru predhrej na 180 °C. Cesto vyvaľkaj na pomúčenej doske a prenes do okrúhlej formy (s priemerom približne 26 cm). Na cesto rozlož jablkovú zmes a posyp ju posýpkou. Peč približne 50 minút, kým koláč nezíska zlatistú farbu a nezačne krásne voňať.
Tip na obmenu
Ak máš radšej koláče s mriežkovaným povrchom, nechaj si bokom kúsok cesta. Vyvaľkaj ho na tenký plát, rozkrájaj na prúžky a prepletaj ich cez seba na vrch koláča. Pred pečením môžeš prúžky potrieť rozšľahaným vajíčkom – po upečení budú mať krásny lesk.
Tento koláč chutí výborne aj na druhý deň, keď sa chute prepoja. Podávať ho môžeš samotný, s kopčekom šľahačky alebo s vanilkovou zmrzlinou. Hoci škorica má svoje mierne pozitívne účinky, v tomto prípade jej úloha spočíva najmä v tom, že premení obyčajné jablká na dezert, ktorý rozvonia celý dom a pripomenie, aká krásna vie byť jeseň.