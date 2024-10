Jemné a hebké oblečenie aj bez aviváže. Tento trik som sa naučila v hoteli, a málokto o ňom vie

Používanie aviváže je obľúbené najmä pre jej schopnosť dodávať bielizni sviežu vôňu, neutralizovať elektrostatický náboj a zanechať uteráky príjemne mäkké. Ak však hľadáte spôsob, ako si dopriať tieto benefity bez pravidelného nákupu aviváže, je tu jednoduchá a prírodná alternatíva, ktorú si môžete pripraviť doma.

Čo spôsobuje tvrdé oblečenie po praní?

Aj keď investujete do kvalitného oblečenia, môže sa stať, že po vypratí z práčky je látka tvrdá a nepríjemná na dotyk. Vo väčšine prípadov je to dôsledok tvrdej vody, ktorá na látke zanecháva minerálne zvyšky. Bežným riešením je pridanie aviváže, no jej dlhodobé používanie môže byť finančne nákladné a navyše môže obsahovať látky, ktoré nie sú šetrné k prírode. Našťastie existujú prírodné alternatívy, ktoré máte pravdepodobne doma – napríklad ocot alebo jedlá sóda, ktoré pomáhajú zmäkčiť prádlo.

Vyskúšajte glycerín ako prírodný zmäkčovač

Glycerín, známy aj z kozmetického priemyslu, je látka získaná z rastlinných olejov ako je slnečnicový alebo palmový olej. Mnoho ľudí si ho spája s mydlami alebo potravinárskymi výrobkami, no rovnako skvele funguje aj pri praní. Pridaním glycerínu do prania dosiahnete mäkšiu bielizeň bez potreby komerčnej aviváže.

Postup pri použití glycerínu na zmäkčenie bielizne

Aby glycerín splnil svoju úlohu, stačí ho rozriediť s vodou v pomere 1:3 (jeden diel glycerínu a tri diely vody) a tento roztok pridať do priehradky na aviváž. Glycerín okrem mäkkosti uľahčuje aj odstránenie ťažko vyprateľných škvŕn, takže môžete dosiahnuť lepšie výsledky bez silných čistiacich prostriedkov.

Pre extra efekt pri odstraňovaní odolných škvŕn pripravte kúpeľ z horúcej vody s glycerínom, kde necháte prádlo máčať pol hodiny pred praním.

Vyberajte správny glycerín

Pri kúpe glycerínu dbajte na jeho pôvod. Ideálne je, ak si zaobstaráte variant rastlinného pôvodu, nakoľko ten živočíšny nemusí byť vhodný pre vašu bielizeň. Jedna lyžica glycerínu postačí na jedno pranie, čím zároveň ušetríte.