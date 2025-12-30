Jeme ich po kilogramoch, no pravda prekvapila. Strom s kešu bol označený za najjedovatejšiu rastlinu sveta

Kešu sú jednou z najpopulárnejších pochutín sveta. Hoci ich bežne nazývame „orechy“, botanicky nejde o pravé orechy. Pochádzajú zo stromu s názvom ľadvinovník západný (Anacardium occidentale), ktorý má pôvod v Južnej Amerike, konkrétne v Brazílii. Dnes sa pestuje v mnohých tropických oblastiach sveta, najmä v Indii, Vietname, Nigérii či na Pobreží Slonoviny.
Zaujímavé informácie o kešu:
Zaujímavé však je, že tento strom v sebe skrýva aj isté toxické nebezpečenstvo, o ktorom vie len málokto. Netýka sa to však samotných kešu, ktoré jeme, ale časti, ktorá ich obklopuje.
Nebezpečenstvo sa skrýva v škrupine, nie v jadre
Kešu jadro, ktoré bežne konzumujeme, rastie v škrupine pripojenej pod tzv. kešu jablkom – dužinatým plodom s osviežujúcou chuťou, ktorý sa v niektorých krajinách konzumuje aj ako ovocie. Táto tvrdá škrupina obsahuje toxický olej s názvom kardol a príbuzné látky, ako je anacardic acid – chemické zlúčeniny, ktoré sú podobné urushiolu, toxínu nachádzajúcemu sa napríklad v jedovatých brečťanoch (poison ivy).
Kontakt so surovou škrupinou kešu môže spôsobiť kožné podráždenie, pľuzgiere alebo dokonca chemické popáleniny. Preto je ich spracovanie citlivý a nevyhnutne kontrolovaný proces. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k respiračnému podráždeniu pri vdýchnutí výparov počas praženia.
Kešu nie sú nikdy úplne „surové“
Hoci niektoré výrobky nesú označenie „raw kešu“, v skutočnosti neexistujú úplne surové kešu v predaji. Všetky kešu orechy, ktoré sa predávajú v obchodoch, museli prejsť tepelným spracovaním alebo iným bezpečnostným ošetrením, aby sa zlikvidovali toxické látky zo škrupiny.
Najčastejšie sa orechy pražia priamo v škrupine. Až po tomto kroku sa škrupina odstráni a jadro sa ďalej suší alebo dochucuje. Tento proces je náročný a pracovníci musia používať ochranné pomôcky, pretože vystavenie toxickým olejom by mohlo poškodiť ich zdravie.
Bezpečné a výživné: to sú správne spracované kešu
Kešu, ktoré si kúpite v obchode, sú bezpečné na konzumáciu a veľmi zdravé. Obsahujú kvalitné nenasýtené mastné kyseliny, rastlinné bielkoviny, vlákninu, ale aj dôležité minerály ako horčík, železo, meď, zinok a draslík. Z vitamínov v nich nájdeme najmä vitamíny skupiny B a vitamín E.
Vďaka svojmu zloženiu sa odporúčajú športovcom, ľuďom po chorobe, pri rekonvalescencii či vegetariánom a vegánom ako cenný zdroj živín.
Prečo sa v médiách objavilo označenie „jedovatá rastlina roka“?
Na niektorých spravodajských weboch sa v roku 2025 objavila správa, že ľadvinovník západný bol označený za „najjedovatejšiu rastlinu roka“. Ide však o neoficiálne, edukačné označenie, ktoré vychádza zo súťaže organizovanej botanickou záhradou v Hamburgu. Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť verejnosť na to, že aj rastliny, ktoré bežne používame, môžu obsahovať toxické časti a vyžadujú opatrnosť pri spracovaní.
Označenie sa nevzťahuje na samotné kešu orechy, ale na strom ako taký a jeho toxickú škrupinu. V praxi to neznamená žiadne obmedzenie predaja či odporúčanie prestať kešu konzumovať.
Záver: Kešu si môžete dopriať, ale ich pôvod si zaslúži rešpekt
Kešu orechy sú chutné, výživné a bezpečné – za predpokladu, že prešli riadnym spracovaním, čo je štandardný postup v potravinárskom priemysle. Toxické látky sa nachádzajú v častiach stromu, ktoré sa k spotrebiteľovi nikdy nedostanú.
Celý proces výroby je zároveň pripomienkou, že nie všetko, čo je prirodzené, je automaticky bezpečné – a že za každým balením kešu, ktoré si dáte k filmu alebo do koláča, stojí množstvo práce a kontrol, ktoré robia túto pochúťku úplne neškodnou.