Jednoduchý trik s pohárom, ktorý zlepší efektivitu vašej umývačky riadu

Umývačka riadu je pre mnohých z nás neoceniteľným pomocníkom v kuchyni. Šetrí čas, energiu i nervy, no aj tento skvelý vynález si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu. Ak umývačke nedoprajeme občasnú „očistnú kúru“, začnú sa v nej hromadiť zvyšky jedla, mastnota či vodný kameň, ktoré môžu postupne znížiť jej výkon alebo dokonca poškodiť dôležité súčiastky. Napriek tomu existuje nenápadný trik, ako sa týmto problémom vyhnúť. Potrebujete na to iba obyčajný pohár (alebo menšiu sklenenú či plastovú misku), ocot a trocha jedlej sódy.

Aby ste sa mohli tešiť z dlhej životnosti a stopercentnej funkčnosti vašej umývačky, vyskúšajte jednoduchý postup, ktorý vám predstavíme nižšie.

Vynález, ktorý zmenil svet kuchyne

Vedeli ste, že prvú umývačku riadu vymyslela žena? V 19. storočí sa Američanka Josephine Cochrane pustila do vývoja stroja, ktorý by nahradil prácu nespoľahlivých slúžok. Tým totiž často padali vzácne porcelánové taniere na zem a pri umývaní dochádzalo k nechceným škrabancom či rozbitiu nákladného riadu. Josephine bola síce bohatá obchodníčka a mohla si dovoliť domácu obsluhu, no strata cenného porcelánu ju mimoriadne trápila.

Aby sa vyhla ďalším škodám, rozhodla sa vytvoriť zariadenie, ktoré by riad umylo šetrne a pritom dôkladne. Zostavila teda model pozostávajúci z medeného valca s motorom, v ktorom bol kruhový stojan na riad. Voda so saponátom bola rozstrekovaná zo spodnej časti priamo na taniere a poháre. Táto inovácia z roku 1886 bola taká účinná, že si Josephine Cochrane nechala svoj vynález patentovať. Spočiatku jej spoločnosť vyrábala umývačky hlavne pre reštaurácie a hotely. V 50. rokoch 20. storočia sa však pridala k spoločnosti Whirlpool, vďaka čomu sa moderné umývačky riadu dostali aj do bežných domácností.

Dnes už nie je na trhu iba jeden výrobca – zariadenia rôznych značiek sa predávajú vo všetkých cenových kategóriách a dizajnoch. No nech už máte doma akúkoľvek umývačku riadu, všetky majú spoločnú potrebu pravidelnej očisty.

Prečo je čistenie umývačky také dôležité?

Zvyšky jedla a mastnota: Pri každom umývacom cykle sa do vnútra spotrebiča dostávajú drobné kúsky jedla, tuk a olej, ktoré sa môžu usadzovať na filtri, dvierkach či vo vnútri ostrekovacích ramien. Ak sa o umývačku nestaráte, tieto zvyšky môžu spôsobiť nepríjemný zápach. Navyše je riziko, že sa špina bude ukladať vo vnútri potrubí a dôjde k zníženiu tlaku vody alebo upchatiu dôležitých súčastí.

Vodný kameň: V oblastiach s tvrdou vodou je nebezpečenstvom aj vápenatá usadenina. Vodný kameň nielenže zhoršuje výkon spotrebiča, ale môže spôsobiť aj jeho nenávratné poškodenie. Poškodené môžu byť ramená ostrekovačov či vykurovacie teleso.

Zdravotné hľadisko: Pravidelné čistenie umývačky prispieva k eliminácii plesní, baktérií a iných mikroorganizmov, ktoré sa môžu množiť vo vlhkom prostredí. A hoci umývačka pracuje s horúcou vodou a saponátmi, nahromadená špina je ideálnou živnou pôdou pre rôzne druhy mikróbov.

Odborníci zhodne tvrdia, že zanedbaná údržba môže skrátiť životnosť vášho spotrebiča. Preto si naplánujte dôkladné čistenie aspoň raz za mesiac (prípadne podľa miery znečistenia či tvrdosti vody v regióne) a umývačka sa vám odvďačí bezproblémovou prevádzkou.

Ako vyčistiť filter umývačky

Prvým krokom pred samotným použitím octu a jedlej sódy je prehliadka filtra. Filter je dôležitou súčasťou, v ktorej sa zachytávajú zvyšky jedla, a práve preto má tendenciu rýchlo sa zanášať.

Vyberte filter: Väčšina umývačiek má filter na dne umývacieho priestoru. Jednoducho ho otočte alebo povytiahnite podľa inštrukcií výrobcu. Pripravte si roztok: Naplňte drez alebo vhodnú nádobu teplou vodou. Pridajte pár kvapiek bežného kuchynského saponátu na riad. Namáčanie a čistenie: Filter vložte do pripravenej vody a nechajte ho krátko namočený, aby zmäkli prichytené nečistoty. Následne si zoberte starú zubnú kefku (alebo kefku s jemnými štetinami) a dôkladne vyčistite všetky záhyby filtra. Opláchnutie: Potom filter prepláchnite pod tečúcou vodou. Ak ste spokojní, vložte ho späť na pôvodné miesto.

Tento jednoduchý postup vám zaberie len pár minút, no okamžite predĺži životnosť a účinnosť umývačky, keďže umývací cyklus už nebude blokovať zanesený filter.

Ocot ako zázračný pomocník

Po vyčistení filtra prichádza na rad trik, ktorý dokáže odstrániť mnohé druhy usadenín: destilovaný biely ocot. Má dezinfekčné účinky, ničí plesne a zároveň rozpúšťa mastnotu a vodný kameň.

Postup s pohárom:

Vyberte z umývačky všetok riad: Umývací priestor by mal byť prázdny, aby sa ocot dostal na každé miesto v spotrebiči. Naplňte menšiu nádobu: Do pohára alebo menšej sklenenej či plastovej misky nalejte približne jeden pohár (cca 200 – 250 ml) bieleho octu. Umiestnite nádobu do umývačky: Položte ju do horného koša tak, aby sa neprevrátila. Spustite bežný cyklus: Zvoľte normálny program s teplou vodou, no bez sušenia. Počas tohto cyklu ocot pôsobí ako prírodné rozpúšťadlo usadenín.

Výsledkom je dôkladné prepláchnutie vnútorných priestorov umývačky a neutralizovanie baktérií či plesní. Ak tento postup zopakujete raz mesačne, budete mať omnoho menšie starosti s nepríjemným zápachom a spotrebič vydrží dlhšie v optimálnej kondícii.

Ako môžete vyčistiť umývačku s octom a jedlou sódou?

Jedlá sóda na odstránenie zápachu

Hneď ako skončí cyklus s octom, prichádza na rad jedlá sóda. Ide o lacný a mimoriadne efektívny prostriedok, ktorý ešte viac podporí čistiaci proces.

Nasypte jedlú sódu: Po otvorení umývačky nasypte jeden pohár (asi 200 ml) jedlej sódy do priestoru spotrebiča – väčšinou na dno, prípadne do samostatného zásobníka, ak ho chcete lepšie nasmerovať do obehu. Spustite krátky program: Zvoľte kratší cyklus s horúcou vodou, ktorý zabezpečí, že sóda sa dôkladne rozpustí a prejde všetkými časťami zariadenia. Nechajte vyschnúť: Po ukončení oplachu nechajte umývačku otvorenú a dôkladne vyvetrajte. Horúci vzduch a prirodzené schnutie zabránia tvorbe nových baktérií a mikróbov.

Jedlá sóda perfektne odstráni zvyšky mastnoty, zároveň dokáže neutralizovať nepríjemné pachy. Ak ste perfekcionista, môžete trocha sódy vopred nasypať aj na dvierka alebo na problémové miesta, kde sa častejšie usadzuje nečistota. Tak bude pôsobiť priamo na zdroj zápachu.

Na čo si dať ešte pozor

Ostrekovacie ramená : Ak spozorujete, že ramená ostrekovačov neoplachujú riad rovnomerne, môže to znamenať, že sú upchaté kúskami jedla alebo vodným kameňom. Vyberte ich (podľa pokynov výrobcu) a prečistite malými kefkami alebo tenkým drôtikom.

: Ak spozorujete, že ramená ostrekovačov neoplachujú riad rovnomerne, môže to znamenať, že sú upchaté kúskami jedla alebo vodným kameňom. Vyberte ich (podľa pokynov výrobcu) a prečistite malými kefkami alebo tenkým drôtikom. Tesnenia a vnútorné dvierka : Pri čistení nezabúdajte ani na gumové tesnenia okolo dvierok. Odporúča sa prejsť ich vlhkou handričkou so saponátom, aby ste odstránili mastnotu či iné usadeniny.

: Pri čistení nezabúdajte ani na gumové tesnenia okolo dvierok. Odporúča sa prejsť ich vlhkou handričkou so saponátom, aby ste odstránili mastnotu či iné usadeniny. Pravidelnosť: Ak máte tvrdú vodu, odporúča sa čistenie umývačky vykonávať raz mesačne. V oblastiach s mäkšou vodou môže stačiť aj raz za dva mesiace.

Zhrnutie

Umývačka riadu je síce nenahraditeľným pomocníkom v modernej domácnosti, no ľudia neraz zabúdajú, že aj o ňu sa treba pravidelne starať. Kľúčom k jej dlhej životnosti je predovšetkým dôkladné čistenie filtra, pravidelná dezinfekcia octom a neutralizovanie zápachu jedlou sódou. Týmto jednoduchým „trojkrokom“ dokážete predĺžiť životnosť spotrebiča, zlepšíte kvalitu umývania a vyhnete sa nepríjemnému zápachu či usadeninám.

Ak hľadáte viac inšpiratívnych tipov na ekológiu a údržbu domácich spotrebičov, môžete si na YouTube vyhľadať kanál Natural Health Remedies, kde nájdete názorné videá o používaní octu a jedlej sódy na rôzne účely.

A čo je na tom celom najlepšie? Všetko zvládnete s bežne dostupnými surovinami, ktoré už pravdepodobne máte doma. Vďaka pravidelnému používaniu octu a jedlej sódy bude vaša umývačka nielen žiariť čistotou, ale zároveň šetriť energiu a vodu, keďže jej dôkladne udržiavané vnútorné komponenty budú môcť pracovať na maximum.

Vyskúšajte tento nenáročný trik, doprajte vašej umývačke raz za mesiac menší „wellness“ a presvedčte sa na vlastné oči, že aj vynález z 19. storočia dokáže s modernými domácimi pomocníkmi pracovať v absolútnej harmónii!