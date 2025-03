Jednoduchý trik pre žiarivé rámy okien. Dve bežné ingrediencie odstránia aj roky zanesenú špinu

Odstráňte hrubé nečistoty Pred samotným umývaním sa oplatí vziať do ruky vysávač s tenkým nástavcom, aby ste povysávali prach, zvyšky hmyzu či iné drobné čiastočky. V miestach, kde sa vysávačom nedostanete, je dobrým pomocníkom stará zubná kefka. Vďaka jej mäkkým štetinám sa dostanete aj do úzkych škár či záhybov.

Skontrolujte stav tesnení a pántov

Ak už máte okná otvorené, rýchlo si pozrite gumové tesnenie a pánty. Tesnenie by malo byť jemné, nes popraskané a pánty by nemali vydávať nepríjemné zvuky pri otváraní. Ak to tak nie je, zľahka pánty premažte a tesnenie ošetrite silikónovým olejom či vhodným prípravkom.