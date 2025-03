Jednoduchý spôsob prípravy volských ôk bez sporáka. Praktický návod a užitočné tipy

Volské oká sú jednou z najobľúbenejších foriem prípravy vajec, či už na raňajky, rýchlu večeru alebo ako súčasť ľahkého obeda. Tradične sa robia na panvici so slnečnicovým olejom či maslom, no nie vždy máme k dispozícii sporák alebo chuť zapínať varnú platňu. Práve vtedy môže pomôcť zaujímavý trik, vďaka ktorému si chutné volské oká pripravíte v mikrovlnnej rúre, a to úplne bez použitia panvice.