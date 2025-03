Jednoduchý spôsob. Konzervu otvoríte bez otvárača za pár sekúnd

Niekedy sa stane, že potrebujete rýchlo otvoriť konzervu, no práve nemáte poruke klasický otvárač. V takomto prípade nemusíte hneď vzdať všetku nádej na chutné jedlo. Existuje totiž niekoľko nenáročných trikov, ako sa do konzervy dostať, aj keď ste v prírode alebo niekde, kde je prístup k bežným kuchynským pomôckam značne obmedzený. Práve tieto metódy môžu pomôcť nielen na turistike, ale aj v rôznych núdzových situáciách, keď je potrebné zaobísť sa s tým, čo máte práve pri ruke.

Prečo by ste mali poznať alternatívne spôsoby otvárania konzervy

Bežne si pri kempovaní či výlete do prírody beriete základný nôž alebo viacúčelový otvárač. No môže sa stať, že si nôž zabudnete doma, alebo ho dokonca stratíte. Presne v takejto chvíli oceníte, ak poznáte spoľahlivú techniku, ktorá je rýchla, nenáročná a bezpečná, pokiaľ ste pri nej dostatočne opatrní. Navyše ušetríte nielen čas, ale aj nervy, keďže klasické „dobýjanie sa“ do plechovky nožom alebo iným ostrým predmetom môže dopadnúť neúspechom či drobnými zraneniami.

Ako sa dá dostať k obsahu pomocou jednoduchých nástrojov

Väčšine ľudí ako prvé napadne pokúsiť sa preraziť veko nožom alebo ho skúsiť nadvihnúť lyžicou. Podobný prístup môže fungovať, no často to trvá dlhšie, navyše hrozí riziko, že sa vám to v strede akcie podarí len čiastočne, a ešte k tomu sa môžete poraniť. Ak teda nemáte žiadne vhodné náradie, je tu oveľa praktickejšia metóda, ktorá si vystačí s obyčajným kameňom.

Kameň ako najlepší poľný „otvárač“

Ak ste niekde v lese, na lúke či v horách bez výbavy, nájdite si plochý kameň s drsnejším, hrubším povrchom. Získate tým ideálnu podložku na otvorenie konzervy. Potom položte konzervu dnom nahor (teda viečkom nadol) na kameň a začnite ju tlačiť a trieť tak, aby sa narušilo tesnenie. Tento spôsob funguje tak, že hrubý povrch kameňa postupne „obrúsi“ okraj plechovky a poruší jej zvar. Pokračujte dovtedy, kým sa veko nezačne mierne otvárať alebo kým neuvidíte, že sa jeho okraj zreteľne poškodzuje. V okamihu, keď sa veko zvlhčí a začína povoľovať, môžete ho dokončiť akýmkoľvek ostrým predmetom – ak predsa máte malý vreckový nôž, skvele poslúži. Jednoducho ho vsuniete popri okraji a veko nadvihnete.

Čo robiť, ak nôž nemáte vôbec

Možno sa ocitnete v situácii, kde vám chýba nielen otvárač, ale aj nôž. Nemusíte však hneď hádzať flintu do žita. Ak ste už obrúsili vrchnú časť konzervy o kameň, jej materiál je tenší a ľahšie sa preborí čímkoľvek. Môžete vyskúšať aj silnejšiu lyžicu, vidličku alebo dokonca samotný kameň, ktorým ste konzervu „brúsili“. Stačí vyvinúť primeraný tlak na veko a zatlačiť ho smerom dovnútra. Tento krok je potrebné robiť veľmi opatrne, aby ste sa neporanili ostrými hranami. Pri manipulácii s poškodeným viečkom treba dbať na bezpečnosť, keďže plech sa môže rýchlo zarezať do prstov.

Nečistoty a ďalšie riziká

Pri takomto spôsobe otvárania môžu do vnútra konzervy preniknúť malé množstvá hliny, piesku či iných nečistôt z kameňa, na ktorom ste plechovku otvárali. Preto je dobré, ak máte možnosť pred konzumáciou jedla aspoň trochu očistiť konzervu a odstrániť prípadné drobné úlomky plechu. Dbajte aj na to, že orezané a narušené kovové okraje bývajú ostré. Pri nedostatočnej pozornosti sa môžete porezať, takže ak máte so sebou napríklad kus látky alebo rukavice, je vhodné použiť ich na ochranu rúk.

Zhrnutie: Opatrnosť nadovšetko

Aj keď samotné otvorenie plechovky touto metódou zaberie len niekoľko sekúnd či minút, rozhodne sa neponáhľajte na úkor vašej bezpečnosti. Poriadne si skontrolujte, či je plech dostatočne narušený, aby ste doň mohli vložiť nôž, lyžicu alebo iný predmet. Ak nemáte nič ostré, skúste tlačiť viečko opatrne smerom dovnútra pomocou kameňa. Po úspešnom otvorení venujte chvíľu očisteniu jedla aj samotnej konzervy, ak je to možné. Vďaka týmto jednoduchým radám zostanete nasýtení aj v nehostinných podmienkach a vyhnete sa bolestivým poraneniam.

Nie je žiadnym tajomstvom, že mať pri sebe otvárač je vždy výhodou, no ak ho aj náhodou nemáte, nezostávate bez možnosti získať obsah zapečatený v konzervách. Trik s kameňom, prípadne použitím lyžice alebo iného nástroja, vám umožní otvoriť jedlo rýchlo a relatívne jednoducho. Kľúčom k úspechu je predovšetkým opatrnosť, trocha trpezlivosti a vhodne zvolený kameň s dostatočne drsným povrchom. Pokiaľ tieto zásady dodržíte, hlad vás ani v tých najneočakávanejších situáciách nezaskočí.