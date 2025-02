Jednoduchý a prekvapivý spôsob, ako sa rúra vyčistí takmer sama. Posypte ju obyčajnou surovinou a na chvíľu zapnite

Už ste si všimli, že vaša rúra potrebuje po dlhšom čase dôkladnejšiu očistu? Možno vám pri pečení prekypelo cesto a na dne rúry sa vytvorili nepríjemné pripálené kúsky, ktoré sa menia na malé zuhoľnatené kúsky. Alebo ste rúru začali rozohrievať a ihneď sa z nej vyvalil tmavý štipľavý dym, ktorý vám znepríjemňuje život v kuchyni. K tomu všetkému môže byť jej vnútorný povrch nepríjemne mastný a lepkavý. V takejto situácii vám neostáva nič iné, ako pustiť sa do poriadneho čistenia.

Overená dvojica: Jedlá sóda a ocot

Jednou z možností je navštíviť drogériu a vybrať si niektorý z mnohých čistiacich prostriedkov určených špeciálne na rúry. Ak však nechcete míňať peniaze na drahé prípravky plné agresívnych chemikálií, siahnite radšej po dvoch osvedčených kuchynských hrdinoch – jedlej sóde a octe. Tieto dve suroviny máte s veľkou pravdepodobnosťou už dávno doma a ich účinok vás možno prekvapí.

Príprava rúry

Najskôr z vychladnutej rúry vyberte všetky rošty. Následne ručne odstráňte väčšie pripálené zvyšky jedla. Čím viac nečistôt odstránite ešte pred samotným čistením, tým ľahšia bude ďalšia práca. Máčanie roštov

V prípade silného znečistenia roštov si napustite vaňu naozaj horúcou vodou. Rozmiešajte v nej obyčajný prášok na pranie a vložte rošty do tejto zmesi aspoň na dve hodiny. Tento krok pomôže uvoľniť mastnotu a spálené zvyšky, takže ich neskôr oveľa ľahšie odstránite. Príprava pasty

V samostatnej nádobe zmiešajte pol šálky jedlej sódy s primeraným množstvom vody tak, aby vznikla hustejšia pasta. Tú potom dôkladne rozotrite po vnútorných stenách rúry a na jej dno, dávajte však pozor, aby ste sa vyhli vyhrievacím telesám. Ak je to možné, nechajte pastu pôsobiť celú noc, čo je približne 12 hodín. Počas tohto času sóda prenikne do mastnoty a pomôže ju uvoľniť. Ošetrenie sklenených dvierok

Vnútornú stranu skla na dvierkach môžete vyčistiť rovnakou pastou, prípadne vyskúšať aj trik s tabletou do umývačky riadu. Tabletu namočte do vody a potom ňou pomaly prechádzajte po skle. Rozpúšťajúce sa zložky tablety rýchlo odstránia mastnotu aj usadenú špinu. V prípade sódovej pasty však na sklo postačí polhodina pôsobenia. Dokončenie čistenia

Na druhý deň ráno, prípadne po uplynutí minimálne 12 hodín, vytrite vnútro rúry vlhkou handrou, aby ste odstránili zvyšky pasty. Následne použite ocot – nalejte ho do fľaše s rozprašovačom a postriekajte miesta, kde ešte ostali stopy po sóde. Pri styku s jedlou sódou začne ocot peniť, čo je úplne normálna reakcia. Vďaka tomuto procesu zneutralizujete prípadné zvyšky sódy. Znovu všetko pretrite a vaša rúra bude žiariť čistotou – navyše ste ušetrili na drahých chemikáliách.

Expresná metóda so soľou

Ak nemáte trpezlivosť čakať celú noc, skúste kratšiu, ale stále efektívnu alternatívu. Na dno horúcej rúry nasypte kuchynskú soľ (prípadne studenú rúru so soľou zohrejte na 100 °C). Počkajte, kým soľ mierne zhnedne, a potom rúru vypnite. Zahriata soľ (chlorid sodný) dokáže rozpustiť mastný povlak a výrazne uľahčí ďalšie čistenie. Keď rúra vychladne, vymyte vnútro mydlovou vodou alebo handričkou s čistiacim prostriedkom.

Prevencia ako najlepší pomocník

Aj keď obe metódy (so sódou a octom alebo so soľou) spoľahlivo zaberú, je oveľa jednoduchšie predchádzať rozsiahlemu znečisteniu pravidelnou údržbou. Po každom pečení preto stačí vnútro rúry vytrieť vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou. Odstránite tak čerstvé zvyšky jedla a mastnoty, ktoré by sa neskôr mohli zmeniť na neodstrániteľnú vrstvu. Vďaka tejto malej každodennej starostlivosti si ušetríte množstvo času aj námahy pri väčšom upratovaní.