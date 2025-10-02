Jednoduchšie pestovanie než muškáty. Táto rastlina vám bude kvitnúť až do zimy

Pentas (Pentas lanceolata) patrí medzi okrasné rastliny, ktoré si postupne hľadajú cestu aj do slovenských záhrad a na balkóny. Hoci pochádza z tropických oblastí východnej Afriky a Arabského polostrova, vďaka svojej odolnosti a bohatej kráse sa stal obľúbeným najmä v USA, kde ho pestujú veľmi často.
Video: ako vyzerá pentas v praxi?
Ako vyzerá pentas?
Táto rastlina dorastá bežne do výšky 30 až 60 cm, niektoré kultivary môžu byť o niečo vyššie. Typické sú pre ňu husté a rozkonárené kríčky so zelenými listami a súkvetiami, ktoré majú tvar guľôčok či polguľôčok. Kvety sú drobné, ale rastú vo veľkých zhlukoch a majú tvar hviezd, odtiaľ aj anglický názov Egyptian Starcluster – egyptská hviezdokopa.
Farebné odtiene sú pestré – od čisto bielej, cez jemne ružovú až po sýto červenú a fialovú. Vďaka tejto farebnej škále pentas ľahko vynikne v kombinácii s inými rastlinami.
Prečo sa oplatí pestovať pentas
Najväčšou prednosťou pentasu je jeho dlhé kvitnutie. Ak mu doprajete správne podmienky, dokáže kvitnúť od začiatku leta až do jesene, v teplejších oblastiach až do prvých jesenných mrazov. Kvety sú navyše bohaté na nektár, preto priťahujú motýle, včely a ďalší opeľujúci hmyz.
Ďalším dôvodom, prečo je pentas obľúbený, je jeho jednoduchá starostlivosť. V mnohom pripomína muškáty, ktoré pozná každý záhradkár.
Podmienky pestovania
- Stanovište: Pentas miluje slnečné miesta. V polotieni síce prežije, ale jeho kvitnutie nebude také intenzívne.
- Zálievka: Rastlina potrebuje pravidelnú a rovnomernú zálievku. Substrát by mal byť stále mierne vlhký, no nie premokrený. Ak pôda úplne vyschne, pentas môže veľmi zoslabnúť a regenerácia býva zdĺhavá.
- Pôda: Znesie aj menej kvalitný substrát, ale najlepšie rastie v pôde s dobrou drenážou a pridaným humusom.
- Hnojenie: Počas hlavnej sezóny mu prospieva hnojenie každé 2–3 týždne tekutým hnojivom pre kvitnúce rastliny.
- Odstraňovanie odkvitnutých kvetov: Pravidelné odstrihávanie odkvitnutých súkvetí podporí tvorbu nových kvetov a predĺži kvitnutie.
Čo s pentasom na jeseň
Pentas je tropická rastlina a neznesie mráz. Preto ho nemožno pestovať celoročne vonku. Možnosti sú dve:
- Pestovať ako letničku – na jeseň, keď prídu prvé mrazy, rastlinu jednoducho vyhodíte a na jar si zadovážite novú.
- Prezimovať vo vnútri – ak chcete zachovať tú istú rastlinu aj na ďalšiu sezónu, preneste ju dovnútra ešte pred príchodom mrazov. Ideálne je, ak teplota v miestnosti neklesá pod 10 °C a nepôsobí tam mráz. Pentas sa dá udržať aj v teplejšej miestnosti, no potrebuje veľa svetla.
Pred zazimovaním je vhodné rastlinu mierne zrezať a znížiť zálievku. Na jar sa po presadení a prihnojení opäť rýchlo rozrastie a začne bohato kvitnúť.
Naozaj jednoduchší ako muškáty?
Muškáty sú na Slovensku klasikou, no pentas môže byť pre mnohých ešte príjemnejšou alternatívou. Nie je náročnejší na pestovanie, ale ponúka odlišný vzhľad a zaujímavú farebnú variabilitu. Navyše, vďaka tomu, že láka opeľovače, môže byť prospešný aj pre vašu záhradu.
Ak hľadáte rastlinu, ktorá vám spoľahlivo pokryje leto bohatým kvitnutím, pritiahne motýle a včely a zároveň nevyžaduje špeciálne podmienky, pentas je skvelá voľba.