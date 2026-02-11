Jedno dieťa vpredu, druhé na chrbte a šup v teniskách do Tatier. Rodičovské riziko, ktoré pobúrilo verejnosť

Tatry rozhodne nie sú miestom, kam sa dá vyraziť len s úsmevom, mobilom pripraveným na fotky a vierou, že „veď to nejako zvládneme“. Sú to skutočné hory – krásne, impozantné, ale zároveň tvrdé a nevyspytateľné. Vyžadujú rešpekt a pripravenosť. A práve to podľa mnohých chýbalo rodičom, ktorí sa vybrali na zasnežený horský terén vo Vysokých Tatrách s dvoma veľmi malými deťmi. Na situáciu upozornil účet tatry_official.
Rodičia v teniskách a dve deti v nosičoch: ukážka extrémneho riskovania
Na videu, ktoré sa šírilo na sociálnych sieťach, je zachytený pár dospelých šmýkajúcich sa na zľadovatenom chodníku. Jedno dieťa majú v nosiči na bruchu, druhé na chrbte. Terén je zasnežený, miestami klzký, a rodičia sú obutí len v teniskách – bez mačiek či akejkoľvek zimnej výstroje.
Autori príspevku k tomu uviedli, že zobrať do takýchto podmienok batoľa a ďalšie malé dieťa bez primeraného vybavenia „nie je turistika, ale hazard so životom detí“.
Internetová kritika: „Toto nie je láska k horám, ale zlyhanie dospelosti“
Pri videu sa objavil aj ostrý komentár, podľa ktorého ide o jasný príklad toho, ako dospelý človek nedokáže zvážiť elementárne riziká. Príspevok vyzýval rodičov, aby si uvedomili, čo robia, a neprenášali svoje nerozvážne rozhodnutia na deti.
Reakcie používateľov na sociálnych sieťach boli rýchle a veľmi kritické. V diskusii sa objavili stovky komentárov odsudzujúcich dané správanie.
Ľudia sa zhodujú: sociálne siete tlačia ľudí do nerozumných výkonov
Mnohé komentáre sa niesli v rovnakom duchu – že túžba natočiť efektné video či nafotiť „dokonalý“ zážitok často prehluší zdravý rozum.
Viacerí diskutujúci upozorňovali, že podobné situácie sa v Tatrách objavujú čoraz častejšie. Podľa nich dnes mnoho návštevníkov chodí do hôr nie preto, že ich milujú, ale preto, aby sa pochválili zábermi na sociálnych sieťach. Výsledkom býva podcenenie terénu, ignorovanie výstrah a absencia základného vybavenia.
Niektoré reakcie tiež pripomínali, že deti nie sú „doplnkom na fotku“. Ak dospelý riskuje svoj vlastný život, je to jeho rozhodnutie – no prenášať ten istý hazard na malé deti je už podľa diskutujúcich za hranicou akceptovateľného.