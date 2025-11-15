Jedna z najsuchších púští sveta sa premenila na kvitnúci koberec

Púšť Atacama v Čile patrí medzi najsuchšie miesta na Zemi. Niektoré jej časti môžu pripomínať mimozemskú krajinu – a práve preto sa tu NASA dlhodobo venuje testovaniu svojich robotov určených pre misie na Mars. V niektorých oblastiach Atacamy nespadne významný dážď aj desiatky rokov a sú stanice, kde nebol zaznamenaný merateľný dážď po celú dobu ich existencie.
Napriek tomu pod povrchom drieme rastlinný život. Semienka viacerých pôvodných druhov čakajú na výnimočne vlhké obdobie. Keď v zime spadne viac zrážok, než je bežné – často v súvislosti s javom El Niño – môžu sa spustiť procesy, ktoré vedú k vzácnej premene krajiny. Tento jav je známy ako Desierto Florido, teda Kvitnúca púšť.
Prečo Atacama rozkvitne len zriedka?
Na to, aby púšť zakvitla, nestačí jediný dážď. Musia sa spojiť viaceré faktory:
- neobvykle vysoké zimné zrážky
- mierne teploty
- dostatok slnečného žiarenia na jar
- prítomnosť semien rastlín schopných dlhodobého „spánku“
Keď sa tieto podmienky stretnú, semienka vyklíčia a v priebehu niekoľkých týždňov môžu rozsiahle plochy púšte pokryť tisíce kvetov. Ide o prírodný úkaz, ktorý sa objavuje nepravidelne – niekedy s odstupom niekoľkých rokov, inokedy aj desaťročia.
Posledné väčšie rozkvitnutie Atacamy potvrdili vedci a pozorovatelia napríklad v rokoch 2015, 2017, 2021 a 2022, pričom rozsah sa každý rok líšil.
Aké rastliny sa v Atacame objavujú?
Rastliny, ktoré počas Desierto Florido kvitnú, sú pôvodné čílske druhy prispôsobené extrémnemu suchu. Najčastejšie sa objavujú:
Pata de guanaco (Cistanthe longiscapa)
Jedna z najtypickejších rastlín kvitnúcej púšte. Vytvára fialové až ružové kvety, ktoré môžu pokryť celé údolia.
Añañuca (najčastejšie rodu Rhodolirium alebo Zephyranthes, podľa lokality)
Ide o skupinu liliovitých rastlín rastúcich aj v skalnatých pôdach. Farbovo sa pohybujú od žltej po červenú, v závislosti od druhu.
Nolana
Rod rastlín, ktoré sa často objavujú bližšie k pobrežiu. Kvety môžu byť biele, modré alebo fialové.
V celom regióne Atacamy je zdokumentovaných vyše 200 druhov rastlín, ktoré sa môžu podieľať na rozkvete, no v každom roku kvitne len časť z nich podľa konkrétnych podmienok.
Chcete vidieť kvitnúcu púšť naživo?
Najvhodnejším obdobím na pozorovanie je september až november (jar na južnej pologuli). Najkrajšie lokality bývajú:
- medzi mestami Copiapó, Vallenar a Caldera
- na území Parque Nacional Desierto Florido, ktoré bolo zriadené na ochranu tohto unikátneho javu
Ak sa niekto vydá do Atacamy, odporúča sa držať sa vyznačených trás, aby nedošlo k poškodeniu rastlín. Ekosystém je mimoriadne citlivý.
Kvetinová púšť ako pripomienka sily prírody
Desierto Florido je dôkazom toho, že aj v extrémnych podmienkach dokáže život prežiť a v správnej chvíli prejaviť svoju silu. Pre mnohých návštevníkov je to emocionálne silný zážitok – najmä preto, že ide o jav, ktorý sa nedá naplánovať ani zaručiť.
Je to pripomenutie, že príroda má vlastné tempo a cykly, ktoré človek dokáže len pozorovať, nie riadiť.