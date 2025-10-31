Jedna z najkrajších železníc sveta, ktorá si vyslúžila zápis do UNESCO

Predstavte si vlak, ktorý vás počas pár hodín prevedie z mrazivých Álp až do krajiny, kde v záhradách rastú citrónovníky. Nie je to sen ani romantická fantázia, ale realita — Bernina Express, jeden z najkrajších panoramatických vlakov na svete.
Tento legendárny červený vlak prevádzkuje švajčiarska železničná spoločnosť Rhätische Bahn (RhB). Spája horské mesto St. Moritz s talianskym mestečkom Tirano, a jeho trasa je tak výnimočná, že bola v roku 2008 zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO pod názvom Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes.
Pozrite si úchvatné video z jazdy Bernina Express:
Technický zázrak medzi horami
Bernina Express prechádza cez Berninský priesmyk, ktorý leží vo výške približne 2 253 metrov nad morom – je to jedna z najvyššie položených železníc v Európe, po ktorej jazdia bežné (nezubové) vlaky. Práve to je na nej unikátne – zvláda prudké stúpania bez ozubnicovej dráhy, čo bolo na začiatku 20. storočia technickým zázrakom.
Trať má dĺžku približne 144 kilometrov a zahŕňa 55 tunelov a 196 mostov. Medzi nimi vyniká majestátny Landwasser Viadukt – kamenný most s výškou 65 metrov, ktorý sa stal symbolom celej železnice. Keď sa vlak vynorí z tunela priamo na jeho oblúky, nad údolím sa otvára pohľad, ktorý vyráža dych aj tým, čo inak nefotografujú.
Od ľadovcov až po vinice
Cesta Bernina Expressom je ako film, ktorý sa mení s každou minútou. Spočiatku sa panoramatickými oknami mihajú zasnežené alpské štíty a tradičné horské dedinky. O niečo neskôr vlak prechádza okolo dvoch kontrastných jazier – Lago Bianco (Biele jazero) a Lej Nair (Čierne jazero).
Tieto jazerá oddeľuje rozvodie: voda z jedného smeruje do Čierneho mora a z druhého do Jadranu. Ich hladina mení farbu podľa svetla – od ľadovo bielej po tyrkysovú – a patrí medzi najfotografovanejšie miesta celej trasy.
Ďalšou obľúbenou zastávkou je Alp Grüm, odkiaľ je nádherný výhľad na vodopády rieky Cavagliasch a ľadovec Palü. Tu vlak na chvíľu zastane, aby si cestujúci mohli vychutnať horský vzduch a urobiť niekoľko snímok.
Keď vlak prekročí hranicu do Talianska a začne klesať do údolia, scenéria sa mení ako v rozprávke – sneh a ľad vystriedajú palmy, vinice a farebné domčeky s okenicami. V jednom okamihu ste uprostred zimy, o pár minút neskôr v lete.
Cesta cez architektonické skvosty
Bernina Express prechádza aj oblasťou Albula, kde sa nachádzajú unikátne spirálové tunely. Tie umožňujú vlaku zdolávať prudké svahy plynulo a bez zubovej dráhy. Táto časť trate je ďalším dôvodom, prečo bola trať zaradená do zoznamu UNESCO – spája špičkové inžinierstvo s dokonalým rešpektom k prírode.
Každý kilometer trasy je prepracovaný s presnosťou švajčiarskych hodín, a napriek tomu, že bola trať uvedená do prevádzky už v roku 1910, slúži dodnes prakticky v pôvodnej podobe.
Ceny a praktické informácie
Bernina Express je zážitok, ktorý si môže dopriať každý – no treba rátať s tým, že ide o prémiovú panoramatickú trasu.
- Jednosmerný lístok zo St. Moritzu do Tirana stojí v roku 2025 približne 96 CHF (v 2. triede, bez zliav).
- K tomu je nutná povinná rezervácia miesta v panoramatickom vozni, ktorá stojí približne 30 – 36 CHF, podľa sezóny.
- Držitelia Swiss Travel Passu majú samotnú jazdu spravidla zahrnutú v cene a platia iba rezerváciu.
Vlak jazdí celoročne – v lete ponúka výhľady na zelené údolia a kvitnúce lúky, v zime zasa na trblietajúce sa ľadovce a zasnežené hory.
Záver: viac než len vlak
Bernina Express nie je obyčajná vlaková linka – je to spojenie dvoch svetov, dôkaz, že človek dokáže vytvoriť niečo krásne bez toho, aby narušil prírodu.
Každý, kto sa ním raz vezie, pochopí, prečo patrí k najkrajším železničným trasám planéty. Je to cesta, počas ktorej sa menia krajiny, podnebie aj nálada – no jedna vec zostáva rovnaká: pocit úžasu z toho, ako dokonale spolu dokážu fungovať človek, technika a príroda.