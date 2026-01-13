Jedna nesprávna voľba vás môže v zime pripraviť o chodník. Existuje však jednoduchšie riešenie, než siahať po soli

V zime stačí pár dní mrazov a dlažba okolo domu sa môže premeniť na nebezpečné klzisko. Väčšina ľudí v tej chvíli automaticky vytiahne posypovú soľ. Tá si síce s ľadom poradí rýchlo, no jej účinok má aj tienistú stránku – poškodzuje povrch chodníkov, negatívne ovplyvňuje rastliny a dokonca skracuje životnosť obuvi. Mnohí si to uvedomia až na jar, keď sa na dlažbe objavia mapy, drobné praskliny či olupujúce sa časti. Pritom existujú alternatívy, ktoré sú oveľa šetrnejšie a pritom rovnako účinné.
Prečo je soľ problém?
Soľ patrí k najčastejším zimným posypom pred domami, no pri dlhodobom používaní dokáže narobiť viac škody než úžitku. Betón, kameň aj zámková dlažba reagujú na soľ citlivo a jej pôsobenie môže na povrchu zanechať nielen biele škvrny, ale aj drobné trhlinky, ktoré sa časom zväčšujú. Okolie chodníka taktiež trpí – trávnik býva po zime na niektorých miestach úplne „spálený“ a dlho sa regeneruje.
Najväčším problémom však často nie sú povrchy, ale naši domáci miláčikovia. Soľ sa im lepí na labky, kde môže spôsobovať podráždenie, štípanie či vysušovanie kože. Praskliny na vankúšikoch sú bolestivé a zvieratá si tlapky prirodzene olizujú, čím sa soľ dostáva do tráviaceho traktu. Vo väčšom množstve môže dráždiť sliznice či spôsobiť tráviace ťažkosti. Veterinári preto majiteľom psov a mačiek odporúčajú posypovej soli sa v okolí domu radšej vyhýbať.
Dobrou správou je, že dnes existuje viacero bezpečných a zároveň lacných možností, ako ľad posypať bez toho, aby ste poškodili chodník či ohrozili zvieratá. A čo je najlepšie – mnohé z nich už možno máte doma.
Čo použiť namiesto soli?
Jednou z najspoľahlivejších náhrad je prírodný alebo minerálny posyp. Nepracuje chemicky, ale mechanicky – ľad síce okamžite nerozpustí, no naruší jeho povrch a zabráni pošmyknutiu. Medzi najbežnejšie a najdostupnejšie možnosti patria:
- jemný piesok – zvyšuje priľnavosť a dá sa kúpiť takmer všade
- kamenná drvina – výborná na príjazdové cesty alebo väčšie plochy
- drevitý popol z čistého dreva – okrem zdrsnenia povrchu pohlcuje teplo zo slnka a urýchľuje topenie ľadu
- kávová usadenina – ekologický a voňavý spôsob, ako zvýšiť trakciu; navyše využijete odpad z domácnosti
Tieto alternatívy sú šetrné k dlažbe aj okolitej vegetácii. Ak sa počasie len trochu oteplí alebo sa objaví slnko, ľad mizne prirodzene a bez zbytočných následkov.
Keď potrebujete ľad odstrániť úplne
Sú situácie, keď nestačí iba zabrániť pošmyknutiu – napríklad pred garážou, na terase či pri vchodových dverách. Vtedy sa oplatí použiť šetrnejšie rozmrazovacie posypy, ktoré sú účinné a zároveň menej agresívne než klasická soľ.
Veľmi dobré výsledky prináša:
- kremelina – prírodný minerál, ktorý narušuje pevnosť ľadu a podporuje jeho rozpad
- chlorid horečnatý alebo chlorid vápenatý – roztápajú ľad rýchlejšie a pri nižších teplotách ako soľ, no zároveň nepoškodzujú dlažbu ani trávnik v takej miere
Nech už zvolíte ktorúkoľvek možnosť, základom zimnej údržby je rýchly zásah. Čím skôr odhrniete napadaný sneh, tým menšia je šanca, že sa vytvorí tvrdá, šmykľavá vrstva. Na zvyšný ľad potom stačí použiť jemný minerálny alebo prírodný posyp.
Na čo nezabudnúť pri údržbe chodníka v zime?
Aby bol chodník bezpečný a zároveň ste predišli poškodeniu povrchov, oplatí sa dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel:
- s posypom to nepreháňajte – veľké množstvo nepomôže
- kombinujte posypovanie s poctivým odstraňovaním snehu
- po zime nezabudnite všetky zvyšky pozametať
- myslite na rastliny a kvalitu pôdy v okolí
Čím šetrnejší prístup zvolíte počas zimy, tým krajší a zdravší bude váš chodník aj trávnik na jar.