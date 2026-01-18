Jedna miska vody v januári môže rozhodnúť o živote drobných zvierat

Záhrada počas januára pôsobí pokojne, neraz až prázdno. No pod snehom a v skrytých kútoch stále žijú malé živočíchy, ktoré v zime nezanikajú – len prechádzajú do úsporného režimu. Najznámejším z nich je ježko západný, ale v záhradách prežívajú aj myši, piskory či netopiere, ktoré hibernujú. A hoci tieto zvieratá väčšinu zimy prespia, existujú situácie, keď sa môžu prebudiť a potrebovať pomoc z vonkajšieho sveta.
Video: Ako nakŕmiť ježie mláďa
Ak si chcete pozrieť ukážku správneho postupu, užitočný návod ponúka kanál Záhrady na rieke:
Čo sa v zime skutočne deje s ježkami a ďalšími drobnými cicavcami?
Ježkovia v našich podmienkach hibernujú približne od novembra do marca. Hibernácia neznamená neprerušovaný spánok – je bežné, že sa počas zimy niekoľkokrát prebudia. Dôvodom býva krátke oteplenie, rušenie úkrytu alebo nedostatok tuku.
Počas každej epizódy prebudenia spotrebujú veľké množstvo energie. Problém nastáva, keď sa ježko prebudí, no nenájde vodu alebo žiadny zdroj potravy – vtedy sa jeho energetické zásoby môžu vyčerpať príliš rýchlo.
Je vedecky potvrdené, že:
- najväčšou hrozbou pre ježkov je nedostatok vhodných úkrytov
- sekundárnym problémom môže byť nedostatok vody počas miernych zimných dní, keď je sneh minimálny alebo zamrznutý
- a nebezpečné je aj rušenie ľudskou činnosťou (upratovanie záhrady, pálenie lístia, presúvanie dreva)
To isté platí aj pre iné drobné cicavce, ktoré síce nehibernujú všetky, ale potrebujú bezpečné miesta, kde sa môžu ukryť pred mrazom.
Ako môžeme pomôcť — fakty, nie mýty
Pomoc drobným cicavcom je jednoduchá a stojí na troch veciach, ktoré odporúčajú aj wildlife organizácie v Európe a Británii.
1. Poskytnúť prístup k nezamrznutej vode
Keď teploty počas zimy krátko stúpnu, prebúdzajú sa ježkovia aj vtáky – a všetci potrebujú vodu.
Je vedecky overené, že voda je pre voľne žijúce živočíchy v zime rovnako dôležitá ako potrava, pretože:
- telo ju potrebuje na metabolické procesy
- zvieratá strácajú tekutiny dýchaním
- sneh nepredstavuje dostatočný zdroj vody, najmä počas dní, keď je ho málo alebo je tvrdý a zamrznutý
Malá miska s vodou v záhrade je preto jednoduchá, ale užitočná pomoc.
Dôležité však je:
- vodu meniť, keď zamrzne
- misku položiť na pokojné miesto, mimo dosahu domácich zvierat
2. Neodstraňovať úkryty — to je pre ich prežitie najdôležitejšie
Toto je najpodstatnejšia a zároveň najpravdivejšia informácia v celom článku.
Podľa odborníkov je strata úkrytu najčastejším dôvodom, prečo ježkovia zimu neprežijú.
Je vhodné v záhrade ponechať:
- hromádky lístia
- konáre
- kopy dreva
- kompost
pretože presne v takýchto miestach ježkovia stavajú zimné hniezda.
Najdôležitejšie pravidlo:
Nikdy nerozoberajte ani nepresúvajte hromady lístia a dreva v zimných mesiacoch.
Úkryt v januári môže obsahovať spiaceho ježka – jeho vyrušenie môže byť fatálne.
3. Potrava? Áno, ale iba v špecifických situáciách
Ježko v ideálnom prípade počas zimy nemá jesť, pretože hibernuje. Kŕmenie zvierat počas hlbokej zimy nie je nevyhnutné.
Krmivo má zmysel IBA vtedy, keď:
- sa ježko v zime prebudil
- aktívne sa pohybuje po záhrade
- alebo je podvyživený (zvyčajne mladé jedince s nízkou hmotnosťou)
V takom prípade odborníci odporúčajú:
- mačacie alebo psie granule bez soli a korenín
- vodu
a rozhodne nie mlieko, pečivo ani ovocie – tieto potraviny sú pre ježkov tráviaco nevhodné.
Kedy je pomoc najúčinnejšia?
Najkritickejšie sú:
- teplejšie dni uprostred zimy
- kolísanie teplôt
- február, keď ježkovia bývajú viac oslabení
Stačí, ak v takých dňoch skontrolujete:
- či v miske je voda
- či úkryty zostali nedotknuté
Netreba ich kŕmiť každý deň – ale ak sa objaví prebudený ježko, je správne mu pomôcť.
Čo NIKDY nerobiť
Odborné organizácie sa jednoznačne zhodujú:
❌ Nedávať mlieko – spôsobuje ťažké hnačky.
❌ Nedávať pečivo ani sladkosti – nemajú výživovú hodnotu.
❌ Nevynášať ježkov z úkrytu – môže to viesť k umrznutiu.
❌ Nepáliť lístie bez preverenia – je to častá príčina úhynu prezimujúcich ježkov.
Malé gesto, ktoré má veľký význam
Pomoc drobným cicavcom neznamená, že musíte prebrať zodpovednosť za ich prežitie. Stačí však pár jednoduchých krokov: nechať úkryty tak, dopriať im vodu a v prípade zimného prebudenia ponúknuť vhodné krmivo.
Ak budú mať bezpečný priestor, veľkú časť zimy zvládnu sami. A keď sa na jar ozvú v lístí prvé pohyby, budete vedieť, že váš kúsok záhrady im poskytol miesto, kde mohli v pokoji prečkať chladné mesiace.