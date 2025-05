Jedna minúta starostlivosti predĺži život vašej práčke o desiatky rokov. Zvládne to úplne každý

Práčka patrí medzi domáce spotrebiče, ktoré si mnoho ľudí uvedomuje až vo chvíli, keď prestane fungovať. V dnešnej dobe je totiž samozrejmé, že máme denne k dispozícii čisté a voňavé oblečenie. Lenže aj tento praktický pomocník potrebuje občas trochu starostlivosti, aby spoľahlivo slúžil dlhé roky. Čo je to najpodstatnejšie, čo by ste mali dodržiavať, ak chcete, aby vám práčka vydržala pokojne aj niekoľko desaťročí?

Nezabúdajte kontrolovať vrecká na oblečení

Do práčky patrí jediné – oblečenie, prípadne textílie. Rozhodne tam však nepatria papierové vreckovky, mince, kľúče, či dokonca kancelárske sponky alebo iné drobnosti, ktoré často nechávame zabudnuté vo vreckách nohavíc alebo búnd. Aj obyčajná papierová vreckovka dokáže narobiť poriadnu paseku, pretože jej kúsky sa prilepia na mokré oblečenie a proces prania si môžete zopakovať. Ostré alebo kovové predmety môžu navyše poškodiť bubon alebo gumové tesnenie. Špeciálnu pozornosť venujte podprsenkám s kosticami – tie perte zásadne v ochrannej sieťke na bielizeň, aby ste zabránili poškodeniu práčky.

Nepreťažujte bubon práčky

Veľa ľudí robí zásadnú chybu, keď sa snažia naraz vyprať čo najväčšie množstvo oblečenia. Každá práčka má presne stanovenú maximálnu kapacitu, ktorú by ste mali dodržiavať. Ak do bubna dáte príliš veľa vecí, práčka ich nedokáže kvalitne vyprať a výsledkom budú nevábne škvrny alebo zvyšky pracieho prostriedku. Navyše tým trpí samotná práčka, ktorej motor a ložiská sú vystavené nadmernej záťaži.

Nemyslite si, že väčšie množstvo pracieho prostriedku zabezpečí lepšie výsledky. Opak je často pravdou – prebytočný prášok alebo gél sa úplne nerozpustí a zostáva na bielizni v podobe fľakov, ktoré potom musíte odstraňovať ručne.

Po praní nechajte práčku otvorenú

Jeden z najjednoduchších, no veľmi účinných krokov, ktoré môžete urobiť, je nechať po skončení prania dvierka práčky otvorené. Stačí pár minút, ideálne však až do ďalšieho prania. Takto sa zbavíte vlhkosti, ktorá je hlavnou príčinou vzniku plesní a nepríjemného zápachu. Po vybratí bielizne zároveň skontrolujte, či v bubne nezostal žiadny predmet, ktorý by tam nepatril. Dôležité je tiež utrieť vnútro bubna a oblasť pod gumovým tesnením. Práve tam sa totiž najčastejšie hromadí voda, nečistoty alebo vlákna z oblečenia.

Nezabúdajte pravidelne čistiť práčku

Ak chcete, aby vaša práčka zostala funkčná a aby z nej vždy vychádzalo dokonale čisté a voňavé oblečenie, je potrebné ju pravidelne čistiť. Práčky sú denne vystavené zvyškom pracích prostriedkov, aviváže, ale aj nečistotám a baktériám z oblečenia. Ak pravidelnú údržbu zanedbáte, časom si všimnete, že vaše oblečenie nie je také svieže ako kedysi, a začne jemne zapáchať.

Niektoré moderné modely majú už zabudovaný špeciálny samočistiaci program, ktorý stačí pravidelne aktivovať. Ak vaša práčka takúto funkciu nemá, nič sa nedeje. Nastavte aspoň raz za mesiac program s najvyššou možnou teplotou (ideálne 90 °C), pridajte špeciálny čistiaci prostriedok na práčky a nechajte cyklus prebehnúť naprázdno. Toto stačí urobiť približne po každých 30 – 40 praniach, čím predídete nepríjemnému zápachu a tvorbe usadenín.

Kontrolujte filter a stav prívodných hadíc

Najväčším nepriateľom každej práčky je tvrdá voda, ktorá spôsobuje tvorbu vodného kameňa. Ten môže postupne zanášať nielen filter, ale aj prívodné hadice. Zanesenie týchto častí práčky vedie k jej horšiemu výkonu a neskôr aj k vážnym poruchám. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať stav filtra, ktorý sa spravidla nachádza v spodnej časti práčky, a v prípade potreby ho vyčistiť.

Pokiaľ žijete v oblasti s veľmi tvrdou vodou, zvážte používanie zmäkčovača vody, ktorý výrazne predĺži životnosť vašej práčky a zároveň ochráni vaše oblečenie pred stratou kvality a farieb. Pamätajte, že preventívna starostlivosť a pravidelná kontrola je vždy lacnejšia ako servis alebo dokonca výmena celého spotrebiča.

Stačí len pár minút týždenne a vaša práčka vám bude spoľahlivo slúžiť celé desaťročia. Starajte sa o ňu správne, a ona sa vám za to odvďačí perfektne čistou a voňavou bielizňou, ktorá vás nesklame.