Jedna drobná nepríjemnosť za druhou? Riešenie stojí pár centov a pravdepodobne ho už máte doma

V každej domácnosti sa občas objavia situácie, ktoré nás vedia nepríjemne vyrušiť – či už ide o škvrny na oblečení, zvyšky vosku na nábytku alebo náradie, ktoré začína hrdzavieť. Zaujímavé je, že mnohé z týchto problémov dokáže vyriešiť produkt, ktorý máme doma už celé roky: obyčajná vazelína, známa aj ako petrolátum.
Väčšina ľudí ju používa najmä na suchú pokožku či popraskané pery. Jej vlastnosti však siahajú ďalej než len ku kozmetike. Vazelína je zmes minerálnych olejov a voskov, ktorá vytvára vodoodpudivý a ochranný film. Práve vďaka tomu je využiteľná aj pri upratovaní a údržbe domácnosti – a to úplne bezpečne.
Vazelína má viac využití, než sa zdá. Pozrite si video
Ak si chcete rýchlo pozrieť, kde všade môže vazelína v domácnosti pomôcť, tu je krátke video s jednoduchými tipmi:
Vazelína: jednoduchý produkt s prekvapivo širokým využitím
Hoci vazelína nevyrieši všetko, v niektorých situáciách funguje preukázateľne dobre. Tu sú jej využitia, ktoré sú podložené reálnymi vlastnosťami a chemickým zložením, teda 100 % pravdivé.
Pomocník pri odstraňovaní mastných škvŕn
Vazelína je mastná látka, a preto dokáže uvoľniť iné mastné zložky, napríklad:
- make-up
- rúž
- niektoré olejové škvrny
Ak sa malé množstvo jemne votrie do škvrny pred praním, umožní praciemu prostriedku, aby sa k nej lepšie dostal a odstránil ju efektívnejšie. Tento postup funguje len pri mastných škvrnách – nie pri farbivách, atramente či pigmentoch.
Ochrana povrchov pri maľovaní
Vazelína vytvára na povrchu klzkú bariéru, takže sa na ňu farba horšie prichytáva. Preto ju možno použiť:
- na kľučky
- na kovové detaily
- na okraje podláh alebo rámov
ktoré nechcete pri maľovaní zašpiniť. Po dokončení práce sa dá vazelína jednoducho zotrieť handričkou.
Tento trik je skutočný, ale treba aplikovať len tenkú vrstvu, aby sa povrch nemastil zbytočne.
Odstránenie zaschnutého vosku bez poškriabania
Keď vosk zo sviečky stuhne, môže sa pevne prilepiť na nábytok. Vazelína ho dokáže zmäkčiť, pretože:
- preniká medzi vosk a povrch
- narušuje jeho priľnavosť
- uľahčí odstránenie bez škrabania
Postup:
- Nechať vosk úplne stuhnúť.
- Naniesť vazelínu okolo okrajov aj priamo na vosk.
- Po pár minútach jemne zotrieť.
Funguje to najmä na hladkých povrchoch, ako je lakované drevo či plast.
Ochrana kovového náradia pred hrdzou
Hrdza vzniká pôsobením vzdušnej vlhkosti a kyslíka. Vazelína vytvára vrstvu, ktorá vlhkosti bráni preniknúť k povrchu kovu. Preto je užitočná pri:
- záhradných nožniciach
- kliešťach
- malom kovovom náradí
Vhodná je najmä na sezónne náradie, ktoré cez zimu odkladáme.
Nezastaví už existujúcu hrdzu, ale predchádza jej vzniku.
Prevencia zaseknutých žiaroviek
Pri žiarovkách, ktoré sú umiestnené vonku, býva problémom vlhkosť. Tá môže spôsobiť:
- koróziu závitu
- prilepenie kovových častí
- ťažké vyšróbovanie po čase
Keď sa závit pred vložením veľmi jemne potrie vazelínou, vytvorí sa ochranný film, ktorý zabráni prilepeniu. Dôležité je naozaj minimalistické množstvo, aby sa neznečistili elektrické kontakty.
Lepšie utesnenie záhradnej hadice
Pri niektorých spojoch môže dochádzať k presakovaniu vody, ak závit nedolieha ideálne. Malé množstvo vazelíny:
- zlepší posuvnosť závitu
- pomôže rovnomerne pritlačiť tesniacu časť
- môže znížiť únik vody
Toto riešenie funguje pri miernom presakovaní, nie pri poškodených hadiciach alebo tesneniach.
Nenápadný, lacný a skutočne užitočný produkt
Vazelína môže pôsobiť staromódne, no svoje miesto si v domácnosti stále obhajuje. Nie je zázračným prípravkom na všetko, no keď sa využije správne, dokáže riešiť viac praktických problémov, než by sa zdalo.
- Je lacná.
- Má dlhú trvanlivosť.
- Je bezpečná pri správnom použití.
Mnohí ju používajú len ako kozmetický balzam, no jej vodoodpudivá a ochranná povaha z nej robí malého pomocníka, ktorý sa oplatí mať po ruke nielen v kúpeľni, ale aj v dielni či na záhrade.