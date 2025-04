Jedna dôležitá vec, ktorú musíte po kúpe reďkoviek urobiť. Len málokto o nej vie

Reďkovky patria medzi mimoriadne obľúbené druhy zeleniny vďaka svojej zaujímavej chuti, nízkemu obsahu kalórií a rôznorodému využitiu v kuchyni. Sú výborné ako chrumkavá večerná maškrta alebo ako súčasť šalátov. Ich pravidelná konzumácia prináša organizmu viacero benefitov. Napriek tomu však mnohí ľudia nevedia, že existuje jeden dôležitý krok, ktorý by ste mali urobiť hneď, ako si reďkovky donesiete domov.

Odstráňte vňať aj so stonkou

Keď si zo záhradkárskeho trhu či z obchodu prinesiete zväzok krásnych, sviežich reďkoviek, vaša prvá myšlienka bude pravdepodobne uložiť ich do chladničky. Predtým, než ich však odložíte, mali by ste im odstrániť vňať a stonky. Tento jednoduchý krok zabezpečí, že reďkovky zostanú dlhšie čerstvé a nebudú tak rýchlo vysychať. Ak by ste totiž nechali vňať pripojenú, samotné bulvičky by stratili vodu aj chrumkavosť oveľa skôr.

Vypestujte si reďkovky aj sami

Ak sa chcete vyhnúť nakupovaniu reďkoviek v obchode a zbytočnému riešeniu ich trvanlivosti, skúste si ich dopestovať svojpomocne. Reďkovky sú relatívne nenáročné a hodia sa aj pre začiatočníkov v pestovaní. Navyše majú krátku vegetačnú dobu, takže výsledky uvidíte pomerne rýchlo. Stačí vám jednoduchý truhlík alebo väčší kvetináč – ten môžete umiestniť na balkón či parapet. Prvé úrody sa dočkáte približne už mesiac po výseve, čo znamená, že si môžete vychutnávať vlastné, vždy čerstvé reďkovky po celý rok.

Čo potrebujete na pestovanie

Truhlík a substrát:

Na pestovanie reďkoviek vám postačí bežný truhlík, ktorý možno už máte doma. Výhodou je samozavlažovací truhlík, pretože udržiava rovnomernú vlhkosť, no nie je to podmienka. Do nádoby stačí nasypať obyčajný záhradnícky substrát určený na pestovanie zeleniny.

Semená:

Na trhu nájdete rôzne odrody vhodné na celoročné pestovanie. Keďže reďkovky nemajú rady mráz, vyhýbajte sa výsevu vo veľmi chladnom období alebo zabezpečte vhodné prekrytie, ak teploty klesnú pod bod mrazu. Semienka sa vysievajú približne 1–2 cm hlboko. Dôležité je zabezpečiť pravidelnú zálievku, aby mali rastlinky neustále dostatok vlahy. Ak ste zasadili príliš nahusto, nie je na škodu ich jemne vytrhať (tzv. preriediť), aby mali bulvičky priestor na zdravý rast.

Približne po štyroch týždňoch, keď dorastú do požadovanej veľkosti, môžete reďkovky vybrať a rovno zjesť. Ak máte dostatok semien, môžete sadiť nové celý rok a zaistiť si tak nepretržitý prísun vlastnej zeleniny.

Prečo sa reďkovky oplatí jesť

Možno vás zaujíma, čím sú reďkovky také jedinečné, že by sa mali stať pravidelnou súčasťou vášho jedálnička. Majú vysoký obsah vitamínu C, ktorý podporuje obranyschopnosť a pomáha v boji proti nachladnutiu. Ďalej obsahujú vitamíny skupiny B, selén, či kyselinu listovú, ktorá je dôležitá pre správnu funkciu buniek a krvotvorby.

Vďaka nízkej kalorickej hodnote sú reďkovky vhodné pri redukčných diétach, bez obáv si ich môžete dopriať aj večer namiesto kalorických snackov. Okrem toho majú schopnosť likvidovať niektoré typy baktérií a plesní, vďaka čomu pôsobia priaznivo na tráviaci trakt. Pravidelnou konzumáciou dokážete podporiť imunitný systém, a tak si posilniť obranu organizmu.

Zhrnutie:

Reďkovky sú nielen chutné a nízkokalorické, ale aj bohaté na dôležité vitamíny a minerály. Či už si ich kúpite v obchode alebo vypestujete sami, nezabúdajte hneď po nákupe odstrániť vňať a stonky, aby ste ich udržali čo najdlhšie svieže. Ak máte chuť pustiť sa do pestovania, stačia vám semienka, vhodný truhlík, substrát a trochu starostlivosti. Už po pár týždňoch môžete mať na tanieri šťavnaté chrumkavé reďkovky, ktoré prospejú vášmu zdraviu a dodajú jedlám výraznú, sviežu chuť.