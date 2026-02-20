Jedna chyba pri výbere svetra môže psovi uškodiť. Nezáleží len na veľkosti, ale aj na pohlaví

Oblečenie pre psov už dávno nie je výstrelok. Pre mnohé plemená a pre psov žijúcich v interiéri predstavuje reálnu zdravotnú ochranu. Nie každý pes je totiž prirodzene prispôsobený nízkym teplotám a mrazivému počasiu.
Prečo niektoré psy potrebujú oblečenie?
Schopnosť psa udržať si telesné teplo závisí najmä od:
- veľkosti tela – malé psy strácajú teplo rýchlejšie
- množstva podsady – plemená bez hustej podsady (napr. krátkosrsté malé plemená a chrtie plemená) rýchlo prechladnú
- vek a zdravotný stav – staršie, chudé alebo chronicky choré psy horšie regulujú teplotu
- spôsob života – psy žijúce v byte nie sú adaptované na prudké teplotné zmeny
Psy, ktoré trávia väčšinu času v interiéri, prechádzajú medzi teplotami približne 20–23 °C a vonkajším chladom. Tento kontrast môže byť pre organizmus náročný, čo potvrdzujú veterinárne poznatky o termoregulácii psov.
Takéto psy sú náchylnejšie na prechladnutie, zápaly dýchacích ciest či močových ciest.
„Pes žijúci v byte zvláda chlad horšie, pretože telo nemá dostatočnú adaptáciu,“ pripomína odborník na výživu psov Martin Pučálka.
Plemená, ktoré oblečenie väčšinou potrebujú
Najčastejšie ide o malé a krátkosrsté psy, teda napríklad:
- čivava
- yorkshire teriér
- maltézsky psík
- francúzsky buldoček
- taliansky chrtík a iné chrtie plemená
Tento výpočet zodpovedá charakteristike plemien s nízkou tepelnou toleranciou, ako ju popisujú odborné kynologické zdroje.
Oblečenie ako prevencia zdravotných problémov
Kvalitný kabátik alebo sveter môže pomôcť:
- udržať stabilnú telesnú teplotu
- znížiť riziko prechladnutia a zápalov
- ochrániť citlivé kĺby, najmä u starších psov
- zabezpečiť komfort počas dažďa a vetra
Tieto účinky sú v súlade s veterinárnymi odporúčaniami pri starostlivosti o citlivé psy v chladnejšom období.
Starostlivosť o labky je rovnako dôležitá
V zime pôsobí na labky mráz, posypová soľ aj drsný sneh. Tieto faktory môžu podráždiť a vysušiť vankúšiky. Overené odporúčanie veterinárov je:
- používať prírodné balzamy na labky
- po prechádzke labky opláchnuť od soli a dôkladne osušiť
Prečo sú dôležité pláštenky
Mokrá srsť stráca izolačnú schopnosť. Pes s premočenou srsťou sa ochladzuje mnohonásobne rýchlejšie než suchý pes. Preto sa aj pri teplotách nad nulou odporúča pláštenka, najmä na jar a jeseň.
Ako vybrať správne oblečenie?
Výber správneho oblečenia neznamená len odhadnúť veľkosť. Aby bol kabátik funkčný, je potrebné zohľadniť niekoľko parametrov.
1. Pohlavie psa
Toto je častá chyba pri výbere. Samce aj sučky močia odlišným spôsobom.
Pri nevhodnom strihu môže oblečenie:
- brániť prirodzenému pohybu
- znečistiť sa močom
- dráždiť pokožku
Oblečenie pre sučky má zvyčajne väčší výrez na bruchu, aby sa predišlo zašpineniu.
2. Veľkosť a strih
Faktom je, že oblečenie musí psa obopínať tak, aby:
- nešmýkalo sa
- neťahalo v podpazuší
- nebránilo v pohybe alebo behu
- zakrývalo hrudník, ktorý je najnáchylnejší na chlad
Toto zodpovedá odporúčaniam výrobcov aj veterinárnych fyzioterapeutov.
3. Materiál podľa počasia
Materiály majú jasne definované vlastnosti:
- Softshell – odolný voči vetru, čiastočne hrejivý.
- Zateplené kombinézy – vhodné do mrazov.
- Pláštenky – chránia pred dažďom a udržiavajú srsť suchú.
Ide o všeobecne uznávané kategórie funkčných materiálov.
4. Reflexné prvky
Nie je to estetika – reflexné pásiky zvyšujú viditeľnosť psa pri zníženej viditeľnosti, čo potvrdzujú aj bezpečnostné odporúčania pre majiteľov.
Počasie, typ srsti, zdravotný stav aj spôsob života psa rozhodujú o tom, či potrebuje oblečenie. Správne zvolený kabátik alebo sveter môže výrazne pomôcť jeho zdraviu a komfortu, najmä ak ide o citlivé plemená alebo psov zvyknutých na teplo domova.