Jedinečný spôsob prania topánok v práčke. Overené tipy na úsporu času aj námahy

Udržiavať obuv v dobrom stave môže byť náročné, najmä ak sa topánky často znečistia pri každodenných aktivitách alebo športovaní. Existuje však možnosť, ktorá môže vytrhnúť tŕň z päty mnohým ľuďom unaveným zdĺhavým ručným drhnutím – pranie v práčke. Tento spôsob síce nie je vhodný pre každý typ obuvi, no pri správnom postupe dokáže priniesť veľmi uspokojivé výsledky. Nasledujúce riadky ponúkajú všeobecné informácie o tom, ako topánky v práčke vyprať čo najšetrnejšie, a zároveň vám poradia, čo všetko treba vziať do úvahy, aby ste si obuv nedeformovali alebo inak nepoškodili.

1. Predpríprava a očistenie hrubej špiny

Predtým, než sa topánky dostanú do styku s práčkou, je vhodné odstrániť z nich väčšinu nánosu blata, prachu či kamienkov. Najmä zaschnuté blato má tendenciu zanášať bubon práčky a mohlo by spôsobiť nepríjemnosti. Postačí stará kefka, mäkká handrička alebo dokonca vlhká hubka, pomocou ktorej zotriete všetku hrubú špinu a prach. Ak sú topánky mimoriadne znečistené mastnotou či olejmi, môžete ich krátko namočiť do teplej vody s bežným saponátom. Ten poslúži ako odmasťovač a pomôže uvoľniť odolné škvrny ešte pred samotným praním.

Prečo to netreba podceniť?

Ak sa do práčky vložia topánky posiate tvrdými čiastočkami alebo s nepríjemnými zvyškami napríklad z ciest a chodníkov, mohli by sa drobné kamienky uvoľniť a počas prania poškriabať nielen obuv, ale aj steny bubna. Zároveň je potrebné venovať pozornosť aj podrážke – kamienky často uviaznu v drážkach a môžu byť po zapnutí programu veľmi nebezpečné pre práčku.

2. Správny výber pracieho programu a teploty

Keď sú topánky zbavené hrubých nečistôt, prichádza na rad nastavenie samotnej práčky. Vo všeobecnosti sa odporúča:

Použiť nižšiu teplotu (do 30 °C) : Vysoké teploty zbytočne zaťažujú materiál obuvi, pričom môžu zapríčiniť deformáciu či zlepenie vrstiev (najmä pri lepených topánkach).

: Vysoké teploty zbytočne zaťažujú materiál obuvi, pričom môžu zapríčiniť deformáciu či zlepenie vrstiev (najmä pri lepených topánkach). Zvoliť jemnejší prací program : Mnohé moderné práčky majú špeciálne cykly na šetrné pranie, prípadne môžete siahnuť po programe určenom pre jemné tkaniny či športové oblečenie. Tieto nastavenia redukujú rýchlosť otáčok a minimalizujú riziko poškodenia.

: Mnohé moderné práčky majú špeciálne cykly na šetrné pranie, prípadne môžete siahnuť po programe určenom pre jemné tkaniny či športové oblečenie. Tieto nastavenia redukujú rýchlosť otáčok a minimalizujú riziko poškodenia. Vyhnúť sa silnému žmýkaniu: Vysoké otáčky žmýkania môžu topánky pokriviť, spôsobiť vytrhnutie vnútorných vložiek alebo narušiť spoje. Ak vám to práčka dovoľuje, je ideálne zvoliť nižšie otáčky, prípadne žmýkanie úplne vynechať. Vnútro obuvi radšej nechajte prirodzene vyschnúť.

Pokiaľ ide o pracie prostriedky, odporúča sa použiť tekutý gél. Tekuté pracie prostriedky sa ľahšie rozpúšťajú vo vode a menej pravdepodobne zanechávajú biele škvrny, ktoré môžu vzniknúť pri použití prášku. Ak doma máte len prací prášok, uistite sa, že ho aplikujete v menšom množstve a že máte možnosť predĺženého plákania, aby sa zvyšky prášku dôkladne vyplavili.

3. Chráňte obuv aj práčku: vrecko na pranie alebo iná ochrana

Aby ste zabránili nadmernému udieraniu obuvi o steny bubna, je vhodné vložiť topánky do špeciálneho vrecka na pranie, ktoré sa bežne používa aj na jemnú bielizeň. Ak také vrecko k dispozícii nemáte, dočasnou alternatívou môže byť staršia obliečka na vankúš či menšia plátená taška. Tento jednoduchý krok pomáha zmierniť nárazy a zároveň znižuje šancu, že by sa obuv alebo práčka počas cyklu poškodili.

Ďalší dôvod na použitie vrecka?

Vrecko na pranie (alebo iný podobný obal) zároveň zachytáva prípadné malé časti, ktoré by sa mohli uvoľniť z obuvi. Ak by sa do bubna alebo do čerpadla práčky dostali úlomky podrážky, kúsky plastových doplnkov či ozdoby, mohlo by dôjsť k upchatiu alebo mechanickému poškodeniu spotrebiča.

4. Topánky, ktoré do práčky nepatria

Napriek tomu, že pranie topánok v práčke môže byť pri vhodnom type obuvi veľkou pomocou, rozhodne nie je univerzálnym riešením. Kožená a koženková obuv (vrátane semišu) sa do práčky nehodí, pretože dlhší kontakt s vodou a chemikáliami môže spôsobiť ich nadmerné vysušenie, praskliny či dokonca olupovanie farby. Rovnaká zásada platí aj pri gumených topánkach alebo rôznych modeloch s masívnymi ozdobami. Ozdobné aplikácie, flitre a kamienky sa môžu počas rotácie ľahko odtrhnúť alebo poškodiť a zároveň spôsobiť škody i v samotnom bubne či čerpadle práčky.

Odporúča sa preto prať skôr plátené a športové topánky, najčastejšie bežeckú obuv a klasické tenisky vyrobené z textilných materiálov. Tieto modely sa väčšinou lepšie prispôsobia pohybu v bubne a tekutý prací prostriedok im dokáže efektívne prinavrátiť svieži vzhľad.

5. Šnúrky a vložky: Prečo ich prať osobitne?

Veľmi často bývajú súčasťou topánok šnúrky a vyberateľné vložky (stielky). Oba tieto komponenty sa zvyknú čistiť jednoduchšie, ak sa z topánok vyberú a perú sa samostatne. Šnúrky môžete:

Ručne vyprať v mydlovej vode – stačí ponoriť ich do teplej vody s bežným saponátom, trochu ich pošúchať a následne vypláchať. Pridať k bežnému praniu bielizne – pokiaľ farebne zodpovedajú odevom, s ktorými ich periete.

Vložky do topánok sa dajú zvyčajne jemne vyčistiť kefkou s pracím prostriedkom alebo kefkou namočenou v teplej vode a mydle. Pred praním v práčke je však vhodnejšie tieto vložky vybrať, aby sa nenamáčali tak agresívne ako zvyšok obuvi a nebránili dôkladnému prepraniu topánok zvnútra. Následne ich môžete sušiť na vzduchu – ak pociťujete nepríjemný zápach, pomôže posypať vložku (alebo vložiť ju do vrecka) s jedlou sódou, ktorá pachy účinne pohltí.

6. Sušenie bez extrémneho tepla

Po skončení pracieho cyklu budú topánky spravidla mokré, najmä ak ste sa vyhli intenzívnemu žmýkaniu. Rýchle sušenie v sušičke sa neodporúča, pretože vysoké teploty a rotácia môžu spôsobiť deformácie a zlepenie spojov. Ideálne je topánky vysušiť na vzduchu, na dobre vetranom mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Silné slnko alebo zdroje tepla (radiátory, ohrievače) môžu rovnako narušiť povrch alebo lepidlo, ktoré drží rôzne časti topánok pokope.

Na urýchlenie sušenia pomáha zmačkať niekoľko kusov novín a vložiť ich do vnútra topánok. Novinový papier je schopný rýchlo absorvovať vlhkosť. Stačí ho z času na čas vymeniť za suchý, aby sa vlhkosť „odviedla“ čo najviac.

7. Pravidelná údržba na predĺženie životnosti

Aj keď pranie v práčke môže byť rýchlou a účinnou cestou k čistej obuvi, nemožno podceňovať pravidelnú údržbu. Snažte sa topánky zbavovať nečistôt okamžite po tom, ako sa znečistia. Ak ide o športovú obuv, po každom náročnejšom behu alebo tréningu je dobré skontrolovať, či nepotrebujú aspoň základné utretie vlhkou handričkou. Prípadné škvrny sa tak nebudú dlhodobo usádzať vo vláknach.

Okrem toho je vhodné používať impregnačné prostriedky, ktoré dokážu chrániť povrchy topánok pred vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Najmä pri textile a syntetických materiáloch tento krok pomôže zabrániť úplnému presiaknutiu vody a udržať vaše nohy v suchu aj počas daždivých dní. Pri obuvi z prírodnej kože sú zas špeciálne krémy a balzamy, ktoré kožu hydratujú a bránia vzniku drobných prasklín.

8. Zhrnutie všeobecných odporúčaní

Odstráňte nadmerné nečistoty: Pred vložením topánok do práčky odstráňte blato, kamienky či hrubé vrstvy špiny. Vrecko na pranie či obal: Zabalíte tak topánky a znížite riziko poškodenia počas pracieho cyklu. Nízka teplota a šetrné programy: Teplota do 30 °C a nižšie otáčky žmýkania (alebo žiadne) pomôžu zachovať tvar a kvalitu materiálov. Tekutý prací gél: Predchádza zvyškom prášku na topánkach a zvykne sa lepšie vyplavovať. Šnúrky a vložky perte samostatne: Uľahčíte si čistenie a zabránite ich zamotaniu v bubne. Sušenie na vzduchu: Vyhnite sa radiátorom a sušičkám, ktoré môžu spôsobiť deformácie. Neprať kožu, koženku ani zdobenú obuv: Chránite tak topánky i práčku pred poškodeniami. Pravidelná starostlivosť: Impregnácia a preventívne čistenie predĺžia životnosť obuvi.

Záverečné slovo

Pranie topánok v práčke nemusí byť žiadnou veľkou vedou, no treba dodržať niekoľko dôležitých pravidiel. Predovšetkým by ste mali vedieť, ktoré modely do bubna vložiť môžete (najlepšie plátené, textilné či bežecké) a ktorým by ste sa mali oblúkom vyhnúť (koža, koženka, guma, masívne ozdobené kusy). Pokiaľ sa rozhodnete využiť tento spôsob čistenia, nezabudnite topánky vopred očistiť, vybrať z nich šnúrky a vložky, ktoré môžete následne vyprať zvlášť. Samotné pranie je ideálne na nižšej teplote a s tekutým pracím gélom, pričom treba pamätať na šetrný režim a vynechanie silného žmýkania.

Na záver postačí už iba zabezpečiť dôkladné vysušenie topánok na vzduchu. Vďaka tomu nedôjde k nežiaducemu zlepeniu či zdeformovaniu materiálu. Ak tento postup zopakujete raz za čas, najmä pri obnosených alebo veľmi znečistených športových teniskách, môžete dosiahnuť príjemný výsledok – obuv vyzerajúcu takmer ako nová, pripravenú na ďalšie dobrodružstvá bez toho, aby ste ju museli pracne čistiť kefou a drhnúť celé hodiny. Vždy však berte ohľad na materiály a konkrétne vlastnosti topánok, aby ste si v snahe o čistotu neuškodili a nepripravili sa o váš obľúbený pár.