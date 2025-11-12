Jeden zlý pohyb pri prerezávaní ovocných stromov a zničíte ho celý. Túto chybu robia Slováci neustále

Jeden nesprávny rez a z krásneho stromu ostane len tieň jeho bývalej sily. Túto chybu robia slovenskí záhradkári rok čo rok – a pritom stačí len pár základných zásad, aby sa ovocný strom rozrastal zdravo a prinášal bohatú úrodu. Prerezávanie totiž nie je len estetická úprava, ale doslova liečebný zákrok, ktorý môže rozhodnúť o budúcnosti celej záhrady.
Prečo je prerezávanie také dôležité
Strom, ktorý sa pravidelne prerezáva, má viac svetla, vzduchu a energie na rast nových výhonkov aj plodov. Ak ho však zrežeme neodborne, môžeme mu spôsobiť viac škody než úžitku – vetvy sa zbytočne oslabia, koruna sa zdeformuje a strom sa stane náchylným na choroby. Správny rez dokáže predĺžiť jeho život o celé roky, zatiaľ čo nešikovný zásah môže byť začiatkom jeho konca.
Kedy prichádza ideálny čas na rez?
Najvhodnejšie obdobie je na prelome zimy a jari, keď strom ešte odpočíva, no už sa pripravuje na nový rast. Vtedy má dostatok síl na regeneráciu a zároveň sa minimalizuje riziko napadnutia škodcami či plesňami.
- Jablone a hrušky sa prerezávajú ako prvé – už počas marca.
- Kôstkoviny (slivky, čerešne, marhule) si vyžadujú viac trpezlivosti – počkajte, kým ustúpia posledné nočné mrazy, aby rez nepoškodil púčiky.
Niektorí záhradkári si pomáhajú aj jednoduchým pravidlom: ak sa dá cez deň pohodlne pracovať bez rukavíc, strom je pripravený na rez.
Čo treba odstrániť
Základom je rozlíšiť, ktoré vetvy stromu prospievajú a ktoré mu naopak škodia.
- Odstráňte suché, poškodené alebo choré vetvy.
- Zbavte sa tých, ktoré si navzájom konkurujú – ak sa pretínajú alebo rastú do vnútra koruny, uberajú svetlo plodom.
- Skracujte príliš dlhé konáre, ktoré by sa neskôr pod váhou úrody mohli zlomiť.
- Nerodivé vetvy z minulých rokov nemajú v korune miesto.
Ak ste začiatočník, riaďte sa jednoduchým pravidlom: koruna by mala byť vzdušná a priepustná pre slnečné lúče. Okrem zdravotného hľadiska má prerezávanie aj estetický efekt – pekne tvarovaný strom pôsobí v záhrade harmonicky a udržiavane.
Ako správne rezať, aby ste stromu neublížili
Tu sa robí najviac chýb.
- Rez musí byť šikmý a vedený tesne za vetvením. Ak necháte „pahýľ“, miesto začne schnúť a hniť.
- Rany väčšie ako 3 cm ošetrite štepiarskym voskom alebo stromovým balzamom.
- Priemer rezu by nemal presiahnuť 5 cm.
- Hlavné vetvy nechajte vodorovné alebo mierne šikmé – vtedy strom prináša najviac plodov.
- Výhonky rastúce priamo hore alebo dolu bez váhania odstráňte.
- Neodstraňujte viac než 20 % vetiev naraz, aby ste strom príliš neoslabili.
Pri práci sa spoliehajte na kvalitné, ostré náradie – tupé nožnice či píla môžu vetvu rozštiepiť a vytvoriť vstupnú bránu pre infekcie. Na tenšie konáriky postačia záhradnícke nožnice, hrubšie treba rezať vyvetvovacou pílou.
Nepodceňujte údržbu náradia
Pred každým orezávaním si urobte malý servis. Skontrolujte, či sú čepele čisté, ostré a bez hrdze. Po každom reze je dobré ich utrieť dezinfekčným prostriedkom – najmä ak ste rezali choré drevo. Tak predídete prenosu plesní a baktérií na ďalšie stromy.
Záver
Prerezávanie je umenie, ktoré sa naučíte len praxou. Nie je to nič zložité, no vyžaduje si cit, trpezlivosť a pochopenie pre rytmus prírody. Ak mu venujete dostatok pozornosti, stromy sa vám odmenia zdravím, silou a bohatou úrodou, na ktorú budete hrdí.
Stačí sa riadiť zásadou: radšej jeden premyslený rez než desať unáhlených.