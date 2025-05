Jeden z najväčších a najkrajších hradov Česka práve otvoril svoje brány. Vstup máte úplne zadarmo

Ak zatiaľ nemáte plány na nedeľu 18. mája 2025, možno vás osloví výnimočná možnosť, ako stráviť tento deň. Jeden z najrozsiahlejších a zároveň najkrajších českých hradov – Helfštýn – otvára svoje brány pre všetkých návštevníkov úplne zadarmo. Áno, čítate správne: žiadne vstupné, žiadne rezervácie. Stačí iba prísť a užívať si atmosféru histórie podľa vlastného tempa.

Nie je to však len náhodné rozhodnutie. Tento dátum bol vybraný symbolicky, pretože práve vtedy oslavujeme Medzinárodný deň múzeí, počas ktorého kultúrne inštitúcie po celom svete umožňujú ľuďom objavovať krásy histórie a umenia zdarma. Helfštýn sa k oslavám pripája vo veľkom štýle a ponúka možnosť preskúmať svoje poklady bezplatne všetkým návštevníkom.

Deň plný objavovania: Brány otvorené od rána do večera

Hradné priestory budú prístupné už od deviatej hodiny ráno a otvorené ostanú až do šiestej hodiny večernej. To znamená celý deň na to, aby ste v pokoji a bez zhonu objavili všetky zákutia rozsiahleho hradného komplexu. Môžete sa poprechádzať po rozľahlých nádvorí, preskúmať jednotlivé bašty a veže, alebo vystúpiť na Husitskú vežu, odkiaľ vás čaká úchvatný výhľad na krajinu celej Moravskej brány.

Či už plánujete rodinný výlet, návštevu s priateľmi, alebo chcete jednoducho uniknúť od každodenného zhonu na vlastnú päsť, Helfštýn ponúka ideálnu príležitosť stráviť deň v obklopení histórie a prírody.

Hrad ako gigant medzi českými pamiatkami

Helfštýn sa právom radí medzi najväčšie české hrady – konkrétne mu patrí druhé miesto hneď po Pražskom hrade. Návštevníkov očarí svojou rozlohou, ktorá zahŕňa šesť mohutných brán, päť nádvorí, početné bašty, strážne veže a mohutné opevnenia. Nie je to len hrad, ktorý tvorí zopár ruín, ale komplex, ktorý dodnes pulzuje históriou.

Pri príležitosti bezplatného vstupu budú návštevníkom sprístupnené aj špeciálne expozície. Jednou z najzaujímavejších je expozícia umeleckého kováčstva, známa aj vďaka populárnej akcii Hefaiston – najväčšiemu kováčskemu stretnutiu v Európe. Ďalej môžete navštíviť historickú mincovňu, kde si pripomeniete, ako kedysi vyzeralo razenie mincí, alebo archeologickú expozíciu, ktorá odhaľuje mnohé príbehy z dávnych čias Helfštýna.

Impozantná rekonštrukcia z roku 2020

Jedným z hlavných lákadiel hradu je nepochybne zrekonštruovaný hradný palác, ktorý bol verejnosti opätovne sprístupnený po vyše dvoch storočiach. Rekonštrukcia bola dokončená v roku 2020 a vďaka nej dnes môžete vstúpiť do priestorov, ktoré boli predtým neprístupné. Moderné architektonické riešenia, ako sú elegantné lávky a zastrešenie, umožňujú pohodlnú prehliadku aj miest, kam ľudská noha dlho nevkročila. Tento projekt dokonca získal prestížne ocenenie Česká cena za architektúru, pričom odborníci oceňujú najmä citlivé spojenie historickej hodnoty s modernými prvkami, ktoré zvyšujú komfort návštevníkov.

Múry, ktoré dýchajú dejinami

História Helfštýna je mimoriadne bohatá a začína sa už na prelome 13. a 14. storočia. Založil ho Friduš z Linavy, muž povestný skôr lúpežnými výpravami než vznešeným pôvodom. Počas stáročí sa hrad stal sídlom významných šľachtických rodov – medzi nimi boli napríklad páni z Kravař, Pernštejnovci či dokonca Petr Vok z Rožmberka. Odolal aj nájazdom uhorských vojsk, ničivým útokom Švédov počas tridsaťročnej vojny a dodnes stojí ako symbol odolnosti a kultúrneho dedičstva.

Deň, ktorý by ste si nemali nechať ujsť

Táto výnimočná udalosť sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorý tento rok pripadol práve na 18. mája. Témou pre rok 2025 je „Budúcnosť múzeí v rýchlo sa meniacich komunitách“. Helfštýn svojou otvorenosťou pre verejnosť, modernou rekonštrukciou a atraktívnymi expozíciami napĺňa toto posolstvo dokonale. Ide o skvelý dôvod vyraziť z domu, zažiť niečo unikátne a zároveň sa pripojiť k celosvetovej oslave kultúrneho dedičstva.

Ak teda hľadáte zaujímavý a zároveň kultúrne bohatý program na nedeľu, Helfštýn vám ponúka ideálnu príležitosť. Vyrazte za históriou, objavujte zákutia hradu a vychutnajte si tento deň bez starostí o vstupné. Neváhajte, takéto príležitosti sa naskytujú len zriedka!