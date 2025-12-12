Jeden nesprávny rez a strom môžete nenávratne oslabiť: Chyba, ktorú slovenskí záhradkári opakujú každú sezónu

Prerezávanie ovocných stromov sa na prvý pohľad zdá ako jednoduchá úloha, no každý skúsený záhradkár vie, že ide o prácu, pri ktorej netreba uponáhľať ani jediný krok. Správny zásah podporí zdravý rast, predĺži životnosť stromu a zabezpečí, že úroda bude bohatšia a kvalitnejšia. Jeden jediný neuvážený rez však môže zničiť celoročné úsilie a strom výrazne oslabiť – či dokonca trvalo poškodiť. Aj preto sa oplatí tejto jarné povinnosti venovať viac pozornosti, ako si mnohí bežne myslia.
Kedy stromy prerezávať, aby im to najviac prospelo?
Najvhodnejší čas prichádza na prelome zimy a jari. Strom je ešte vo vegetačnom pokoji, no zároveň sa v ňom už prebúdza energia potrebná pre nový rast. Rez ho tak nezaťaží a zároveň mu poskytne dostatok času na regeneráciu.
- Jablone a hrušky možno začať tvarovať už začiatkom marca, pokiaľ počasie nevyčíňa.
- Kôstkoviny (čerešne, slivky, marhule) si však žiadajú viac opatrnosti – prerezávajú sa až vtedy, keď pominie riziko nočných mrazov. Sú citlivejšie a predčasný zásah by ich mohol oslabiť či vystaviť chorobám.
Pri mladých stromoch platí zlaté pravidlo – ak si nie ste istí, radšej pár dní počkajte. Citlivé tkanivá by sa pri chladnom počasí nehojili správne.
Ako rozpoznať, ktoré vetvy odstrániť?
Nie každý konár má byť súčasťou budúcej koruny stromu. Aby strom dobre rodil a nebol prehustený, je potrebné priebežne odstraňovať:
- staré a neproduktívne výhony,
- konáre napadnuté chorobou, vyschnuté alebo mechanicky poškodené,
- konáre, ktoré sa križujú, trú o seba alebo rastú v nevhodnom smere.
Začiatočníkom veľmi pomôže jednoduchá technika: všimnite si, ktoré výhony minulú sezónu neniesli ovocie. Práve tie bývajú kandidátmi na odstránenie. Rovnako dôležité je aj prevzdušnenie koruny – ak do jej vnútra neprenikne dostatok svetla, úroda býva slabšia a plody menšie.
Dlhé, tenké výhonky, ktoré sa pod váhou ovocia môžu ľahko zlomiť, je dobré skrátiť. Strom tak získa pevnejšiu štruktúru a krajší, harmonickejší tvar.
Ako postupovať pri prerezávaní: zásady, ktoré sa oplatí dodržiavať
Prerezávanie nie je o sile, ale o precíznosti a poriadku v technike. Ostré nožnice či pílka a pár základných pravidiel urobia veľký rozdiel.
1. Rez vždy vedte šikmo
Režeme tesne za miestom, kde sa konár rozdeľuje. Ak na strome zostane krátky „pahýľ“, zbytočne vysychá a predstavuje riziko vstupu infekcie.
2. Väčšie rany je potrebné ošetriť
Ak priemer rezu presahuje približne 3 cm, použite štepársky vosk alebo špeciálny balzam. Zabránite tým prenikaniu hubových chorôb a rýchlejšiemu vysychaniu dreva.
3. Hrubé konáre zvažujte dvakrát
Rezy väčšie ako 5 cm môžu strom oslabiť. Pred odstránením hrubej vetvy si premyslite, či je zásah skutočne nevyhnutný.
4. Ponechajte hlavné horizontálne vetvy
Práve tie nesú najviac plodov. Naopak, výhonky rastúce prudko nahor (vlky) či smerom nadol bývajú neproduktívne a zbytočne zahusťujú korunu.
5. Neprepnite to
Odstránenie viac než pätiny koruny v jednej sezóne môže strom poriadne šokovať. Takýto stres sa prejaví nielen slabšou úrodou, ale aj pomalou regeneráciou.
6. Náradie musí byť ostré a čisté
Tupá čepeľ konár roztrhne a rana sa potom hoja oveľa dlhšie. Pred začiatkom práce nožnice vydezinfikujte – ochránite tak svoje stromy pred prenosom chorôb.
Záverečné odporúčania pre úspešné prerezávanie
Prerezávanie je druh záhradníckeho umenia. Vyžaduje cit, pochopenie toho, ako strom rastie, a predovšetkým trpezlivosť. Každý strom má svoje „preferencie“ a reakcie, preto je dobré k nemu pristupovať individuálne.
Predtým než sa pustíte do práce:
- nabrúste nožnice,
- skontrolujte stav pílky,
- vizuálne zhodnoťte korunu a naplánujte si postup.
Ak stromu doprajete správny jarný „účes“, odmení sa vám nielen estetickým vzhľadom, ale najmä bohatou a šťavnatou úrodou, ktorá bude výsledkom vašej precíznej starostlivosti.