Je váš plynový kotol pripravený na zimu? Teraz je ten správny čas na kontrolu

S príchodom chladnejších mesiacov sa väčšina domácností spolieha na svoje plynové kotly. Práve teraz – pred začiatkom vykurovacej sezóny – je ideálny čas na ich kontrolu. Pravidelná údržba vám môže priniesť nižšie účty za kúrenie, dlhšiu životnosť zariadenia a hlavne pocit bezpečia.
Prečo je kontrola kotla taká dôležitá?
Na Slovensku je plyn jedným z najrozšírenejších zdrojov tepla. Domácnosti si ho cenia pre pohodlnú obsluhu a spoľahlivosť. No aj moderný kotol potrebuje raz za čas odborný zásah – počas prevádzky sa totiž zanáša a postupne stráca účinnosť. Ak sa revízia zanedbá, riziká sú omnoho väčšie než samotná investícia do kontroly.
Hlavné dôvody, prečo sa neoplatí kontrolu odkladať
- Bezpečnosť
Nedokonale spaľovanie plynu môže viesť k úniku oxidu uhoľnatého (CO). Ide o tichého zabijaka – je bez zápachu aj farby a pri vyšších koncentráciách môže byť smrteľný. Aj keď moderné kotly s uzavretou spaľovacou komorou riziko znižujú, odborná prehliadka je najistejšou ochranou. Kontrola zároveň preverí spalinové cesty a môže zabrániť aj vzniku požiaru.
- Nižšie účty za plyn
Ak je kotol zanesený, nedokáže efektívne spaľovať plyn. Usadeniny v trubkách alebo nečistoty v armatúrach spôsobujú, že zariadenie musí spotrebovať viac paliva na dosiahnutie rovnakého množstva tepla. Pravidelným čistením sa účinnosť spaľovania obnoví a vaša peňaženka to pocíti.
- Dlhšia životnosť zariadenia
Servis predlžuje životnosť kotla o celé roky. Nový kondenzačný kotol stojí často viac než 3 000 €, čo je neporovnateľne viac než pravidelná údržba v hodnote niekoľkých desiatok eur. Pravidelnou kontrolou teda odďaľujete vysoké investície.
Ako často je potrebná revízia na Slovensku?
Podľa slovenskej legislatívy má každý vlastník plynového zariadenia povinnosť zabezpečiť jeho bezpečnú prevádzku. To v praxi znamená:
- Domácnosti – pravidelná revízia plynového kotla nie je zo zákona povinná, ale odborníci ju odporúčajú aspoň raz ročne.
- Bytové domy, firmy či právnické osoby – tu už pravidelné odborné prehliadky a skúšky zariadení povinné sú, spravidla v intervale raz za 3 roky (záleží od typu zariadenia a výkonu).
Aj keď teda zákon domácnosti priamo nezaväzuje, v prípade nehody by sa mohlo preukazovať zanedbanie starostlivosti. Preto je rozumné revíziu nepodceňovať.
Čo všetko zahŕňa odborná kontrola?
Servisný technik sa počas prehliadky zameria na:
- čistenie výmenníka tepla, horáka a filtrov
- kontrolu odťahu spalín a prívodu plynu
- nastavenie optimálneho spaľovacieho pomeru
- meranie emisií
- výmenu poškodených alebo opotrebovaných dielov
- overenie celkovej tesnosti systému
Vďaka tomu bude kotol pracovať efektívne, ekologicky a predovšetkým bezpečne.
Koľko stojí revízia na Slovensku?
Cena sa najčastejšie pohybuje medzi 80 – 120 € v závislosti od typu kotla a regiónu. Niektoré energetické spoločnosti alebo servisné firmy ponúkajú aj servisné balíčky, kde si domácnosť službu predpláca mesačne. V cene potom býva zahrnutá pravidelná kontrola, pohotovostná linka a zľavy na náhradné diely či opravy.
Plynový kotol je v zime srdcom každej domácnosti. Aby spoľahlivo fungoval celé roky, nestačí ho len zapnúť a čakať, že sa o všetko postará sám. Pravidelná revízia raz ročne je investíciou, ktorá sa vráti v nižších účtoch za plyn, dlhšej životnosti zariadenia a v prvom rade – v pocite istoty, že vaša rodina je v bezpečí.