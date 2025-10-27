Je to len hodina? Prečo nás zmena času dokáže rozhodiť viac, než si myslíme. A čo s tým môžeme urobiť?

Únava, podráždenosť, problémy so sústredením, ťažšie zaspávanie či skoré budenie – ak ste po zmene času pocítili niektorý z týchto príznakov, nie ste sami. Hoci ide len o posun o šesťdesiat minút, ľudské telo reaguje prekvapivo citlivo. Naše biologické hodiny sa riadia svetlom, nie kalendárom, a preto aj malý posun môže narušiť spánkový rytmus, náladu či výkonnosť.
Prečo nás posun o hodinu vyvedie z rovnováhy?
Zmena času – či už z letného na zimný alebo opačne – bola kedysi zavedená s cieľom lepšie využívať denné svetlo a šetriť energiu. Dnes sa však ukazuje, že úspory elektriny sú zanedbateľné, zatiaľ čo vplyv na zdravie je citeľný.
Počas dní po zmene času sa u mnohých ľudí objavujú:
- poruchy spánku
- znížená koncentrácia
- únava
- zhoršená nálada, úzkosť či podráždenosť
Niektoré výskumy zaznamenali aj mierne zvýšenie rizika srdcovo-cievnych problémov – najmä v dňoch po jarnom posune, keď spíme o hodinu kratšie. Tento nárast je síce malý a pre väčšinu ľudí bez vážnych následkov, no ukazuje, ako citlivo náš organizmus reaguje na narušenie svojho rytmu.
Spánok a melatonín – krehká rovnováha
Najviac na zmenu reaguje melatonín, hormón, ktorý riadi cyklus spánku a bdenia. Telo ho produkuje v tme, a preto sa prirodzene zvyšuje večer. Keď sa však čas posunie, mozog dostáva rozporuplné signály – podľa hodín je noc, ale podľa svetla ešte deň, alebo naopak.
Tento rozpor narúša kvalitu spánku, predlžuje dobu zaspávania a ovplyvňuje aj ranné prebúdzanie. Citlivejšie reagujú deti, seniori, chronicky chorí ľudia či osoby vystavené stresu. Väčšina zdravých ľudí si na nový režim zvykne do niekoľkých dní až týždňa.
Ako si uľahčiť prispôsobenie
Organizmus sa na nový čas neprispôsobí okamžite. Pomáha postupný prechod – posúvať zaspávanie aj vstávanie o 20 až 30 minút počas niekoľkých dní.
Ďalšie odporúčania, ktoré zmenu uľahčia:
- dodržiavajte pravidelný režim spánku aj počas víkendov
- večer obmedzte modré svetlo z obrazoviek
- neprejedajte sa pred spaním, dajte si radšej niečo ľahké
- doprajte si teplú sprchu alebo kúpeľ, ktoré pomáhajú uvoľniť svaly aj myseľ
- v spálni udržujte tmu a ticho, aby mozog dostal jasný signál, že nastal čas odpočinku
Melatonín ako doplnok – kedy áno a kedy nie
Melatonín v tabletkách môže byť užitočný pri krátkodobých problémoch so spánkom, napríklad po zmene času alebo po leteckých presunoch cez časové pásma. Nie je však vhodný na dlhodobé užívanie bez lekárskeho dohľadu, pretože organizmus by mohol znížiť jeho prirodzenú tvorbu.
Treba tiež počítať s tým, že reakcia na melatonín je individuálna – niekomu zaberie výborne, inému vôbec.
Prírodné cesty k lepšiemu spánku
Ak nechcete siahať po hormonálnych doplnkoch, pomôcť môžu aj bylinky a adaptogény. Medzi tie najznámejšie patria:
- medovka lekárska, levanduľa, mučenka a valeriána (kozlík lekársky) – pomáhajú uvoľniť napätie a podporujú prirodzené zaspávanie,
- ašvaganda – môže zmierniť stres a zlepšiť kvalitu spánku,
- rozchodnica ružová (Rhodiola rosea) – pomáha lepšie zvládať psychickú záťaž,
- ženšen – posilňuje energiu a imunitu, odporúča sa skôr ráno.
Tieto látky nie sú liekom, ale môžu telu pomôcť lepšie zvládať stres a zmeny rytmu.
Ktorý čas je pre telo prirodzenejší?
Diskusia o tom, či zachovať letný alebo zimný čas, v Európe stále pokračuje. Väčšina odborníkov sa prikláňa k názoru, že zimný čas je pre ľudský organizmus prirodzenejší, pretože viac zodpovedá slnečnému cyklu.
Ak by sa zaviedol celoročne, znamenalo by to, že v lete by sa stmievalo o hodinu skôr – a to by ovplyvnilo každodenný život aj spoločenské aktivity. Preto sa krajiny EÚ zatiaľ na jednotnom riešení nezhodli.
Spánok – základ zdravia aj dobrej nálady
Zmena času sama o sebe nie je nebezpečná, no telo ju vníma ako menší stres. Pomôže mu pravidelný režim, dostatok denného svetla, kvalitný spánok a pokojné večery.
Ak sa problémy so spánkom predlžujú, alebo sa objavia dlhodobé ťažkosti so sústredením, náladou či únavou, je vhodné poradiť sa s lekárom – môže ísť aj o iné príčiny než len o zmenu času.
Spánok je základom regenerácie, psychickej pohody aj imunity. Ak mu dáme priestor, telo sa prispôsobí a rovnováha sa rýchlo obnoví.