Je povinné mať každý rok kontrolu komína? Toto by mal vedieť každý majiteľ domu

Na otázku, či je povinné dať si komín skontrolovať kominárom raz do roka, je odpoveď jednoznačná – áno. Zákon to stanovuje jasne. Lenže nejde len o formálnu povinnosť. Pravidelná starostlivosť o komín je otázkou bezpečnosti, zdravia a v konečnom dôsledku aj peňazí. Zanedbanie tejto povinnosti sa totiž môže vypomstiť nielen finančnou pokutou, ale aj omnoho horšími následkami – od zadymenia interiéru až po požiar celej nehnuteľnosti.
Prečo sa kontrola neoplatí obchádzať
Slováci majú niekedy tendenciu hľadať spôsoby, ako ušetriť alebo obísť rôzne nariadenia. V prípade komínov je to však obzvlášť riskantné. Vyhláška jasne hovorí, že kontrolu môže vykonať len odborne spôsobilý kominár s platným oprávnením. Nejde teda o formalitu, ale o prevenciu pred reálnymi hrozbami.
Predstavte si, že sa v komíne nahromadí nános sadzí, dôjde k ich vznieteniu a plamene sa rozšíria do strechy. Škody môžu byť obrovské a poisťovňa sa bez platného potvrdenia o kontrole môže zdráhať vyplatiť poistné plnenie.
Pokuta je to najmenej
Samotná sankcia za zanedbanie povinnosti nemusí byť nízka, ale v skutočnosti nejde o najväčší problém. Ak by sa preukázalo, že príčinou požiaru bol neudržiavaný komín, dôsledky môžu byť dramatické – a finančne neporovnateľné s cenou za prácu kominára. Pravidelná kontrola je teda investíciou, ktorá sa oplatí vždy.
Kontrola nie je to isté ako revízia
Mnohí majitelia domov tieto pojmy zamieňajú. Kontrola je povinná každoročne a vykonáva sa s cieľom zistiť, či je komín v bezpečnom a funkčnom stave.
Revízia sa robí len v špecifických prípadoch – napríklad po postavení nového komína, pri zásadnej oprave spalinových ciest alebo po výmene kotla či piecky. Revíziu smie vykonať iba certifikovaný odborník, ktorý vám následne vystaví protokol. Až po ňom je možné začať komín reálne používať.
Revízny protokol ako kľúčový dokument
Protokol o revízii je dôležitý papier, ktorý potvrdzuje, že všetko je v poriadku a zariadenie je bezpečné. Bez neho sa považuje používanie komína za rizikové. Nezabúdajte, že o rok musíte znovu zabezpečiť bežnú ročnú kontrolu kominárom.
Video: Ako na komíny – praktické tipy v praxi
Ak preferujete názorné vysvetlenie, pozrite si video nižšie. V krátkosti ukazuje, na čo sa zamerať pri kontrole a čistení komína, aké sú najčastejšie chyby a kedy už volať odborníka.
Pravidelné čistenie je rovnako dôležité
Zákon nezostáva len pri povinnej kontrole – vyžaduje aj pravidelné čistenie. Vo väčšine prípadov tieto úkony vykonáva kominár naraz. Teoreticky si môže majiteľ komín čistiť aj sám, ak má dostatočné skúsenosti a nástroje, no to nijako nemení fakt, že minimálne raz ročne musí prísť certifikovaný kominár a vykonať odbornú kontrolu.
Ako často čistiť komín?
Interval čistenia sa líši podľa toho, čím kúrite a ako často:
- Sezónne kúrenie pevným palivom (drevo, uhlie) – 2× ročne.
- Sezónne kúrenie plynom alebo kvapalinami – 1× ročne.
- Celoročné kúrenie pevným palivom – 3× ročne.
- Celoročné kúrenie kvapalinami – 2× ročne.
- Plynové kúrenie – 1× ročne, bez ohľadu na intenzitu.
Tieto intervaly nie sú náhodné – vychádzajú z praxe a bezpečnostných požiadaviek, ktoré odzrkadľujú, ako rýchlo sa v komínoch tvoria usadeniny.
Skontrolujte si doklady
Aj keď máte všetko splnené, vždy sa oplatí ešte raz nahliadnuť do papierov. Potvrdenia o kontrole či revízii môžu byť v prípade poistnej udalosti alebo náhodnej kontroly kľúčovým dôkazom, že ste si povinnosti splnili.
Záver je jasný: ročná kontrola komína kominárom nie je byrokracia, ale základná poistka bezpečného bývania. Je to malá investícia, ktorá dokáže zabrániť obrovským škodám.