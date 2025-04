Jarný rez oleandrov. Dva triky, vďaka ktorým rozkvitnú do krásy

Ak ste sa už niekedy zamilovali do čarovného prostredia Stredomoria, možno ste zatúžili preniesť kúsok jeho krásy aj do vlastnej záhrady či na balkón. Oleandre sú na to ideálnou voľbou – pri správnej starostlivosti sa im v našich podmienkach darí veľmi dobre. Dôležité je však dodať, že bez vhodného ošetrenia sa bohatých kvetov nedočkáme. Našťastie, práve jar je tým najvhodnejším obdobím na dôkladný rez a ďalšie úpravy, ktoré rastlinu pripravia na novú sezónu.

Základná starostlivosť: Prečo je rez nevyhnutný?

Podobne ako iné okrasné kry, aj oleander vyžaduje pravidelný a precízny rez. Ten však nespočíva v bezhlavom strihaní len preto, aby sme skrátili výhony. Oleander má totiž svoje zákonitosti – vytvára kvety na minuloročných výhonoch. Ak pri jarnej úprave siahnete príliš hlboko do starších konárov, je možné, že sa síce dočkáte pekne tvarovaného, hustejšieho kríka, no kvetov by bolo pomenej alebo by sa nedostavili vôbec. To by bola určite škoda, pretože práve farebné a často voňavé kvety oleandra sú tým, čo na ňom najviac obdivujeme.

Kedy začať s rezom: Krátke časové okno po posledných mrazoch

Dôležité je vystihnúť správny moment. Jarný rez sa odporúča uskutočniť po posledných mrazoch, ešte predtým, než začne oleander aktívne pučať. Často ide o pomerne krátke obdobie, preto neodkladajte prácu na ďalší víkend, ak to nie je nevyhnutné. Rastlina sa totiž rýchlo preberá k životu – a ak zarežete neskôr, môžete sa pripraviť o časť nového rastu či dokonca o kvitnutie.

Vždy pracujte s čistými, ostrými nožnicami, ktoré nezanesú do rezu nečistoty ani ochorenia. Takto pripravení môžete pristúpiť k miernemu skráteniu výhonov zhruba o jednu tretinu ich dĺžky. Tým povzbudíte rast bočných výhonov a zabezpečíte, že rastlina zhustne, no zároveň jej necháte priestor na tvorbu kvetov.