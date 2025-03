Jarný rez levandule bez chýb. Ako a kedy naň, aby rastlina žiarila kvetmi?

Príliš radikálny zásah do drevnatých častí

Druhý extrém predstavuje zastrihnutie hlboko do starého dreva. Levanduľa na takýto rez spravidla reaguje neochotou obrastať, takže ak to preženiete, rastlina môže aj uhynúť. Pri jarnej úprave sa preto zamerajte len na pružné, zelené stonky s dostatkom živých púčikov.