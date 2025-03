Jarný reštart šatníka. Čo urobiť s oblečením a ako si usporiadať skriňu, aby ste konečne získali viac miesta?

Jar klope na dvere a počasie sa pomaly, ale isto otepľuje. Možno to poznáte – ráno sa postavíte pred preplnenú skriňu, no aj tak máte pocit, že „nemáte čo na seba“. Navyše potrebujete niekam uložiť zimné bundy, kabáty či teplé svetre, ktoré už nepotrebujete mať denne po ruke. A aby toho nebolo málo, radi by ste si zaobstarali aspoň pár nových kúskov na teplejšie dni. Ako sa s touto výzvou popasovať? Ponúkame niekoľko tipov, ako vyčistiť šatník, uvoľniť v ňom priestor a zároveň sa efektívne pripraviť na príchod jari.