Jarné umývanie okien nebolo nikdy jednoduchšie. Stačí pár kvapiek na handričku a rámy sa okamžite rozžiaria

Jarné upratovanie je tu a spolu s ním aj každoročné umývanie okien, ktoré mnohí z nás odkladajú až do poslednej chvíle. Má to však svoje dôvody – zvyčajne je to poriadna drina, pri ktorej neraz musíme bojovať s nevábnymi škvrnami, usadeným prachom, prípadne s pliesňami v rohoch rámov. Našťastie existuje jeden jednoduchý trik, ktorý môže jarné umývanie okien výrazne uľahčiť: stačí použiť bežné čistiace prostriedky, k tomu trošku obyčajného octu alebo citrónu, a nepríjemné drhnutie sa hneď stane o niečo znesiteľnejším.

Slnečné lúče už prenikajú do našich príbytkov, vtáky spievajú ostošesť a ľudia začínajú opúšťať svoje zimné brlohy. Je tu jar! A k jari tradične patrí aj dôkladné upratanie domácnosti. Či už ide o umývanie podláh, vysávanie, utieranie prachu, alebo o presúvanie nábytku, aby sme sa zbavili špiny za skriňami a posteľami, väčšina z nás sa podvedome teší na ten príjemný pocit čistoty. Pravdaže, nikto nejasá nad tým, keď treba siahnuť po handričke, špongii a vziať si na mušku špinu na oknách. Nejde len o sklá, ale aj o okenné rámy, ktoré sa najmä v zime dokážu poriadne zaniesť prachom, mastnotou a niekedy aj plesňou. Nasledujúce tipy vám pomôžu zbaviť sa týchto nečistôt rýchlejšie a jednoduchšie.

Malý pomocník v podobe octu

Hoci mnoho ľudí používa na okná najrôznejšie overené čistiace spreje či penové prostriedky, často zabúdajú na starý dobrý ocot, presnejšie kvasný liehový ocot. Práve ten dokáže úžasne účinne zlikvidovať nielen bežné mastné škvrny, ale aj tie zažltnuté miesta na plastových rámoch. Navyše je v boji proti plesni veľmi efektívny, čo oceníte najmä pri ťažko dostupných rohoch okien, kde sa často zráža vlhkosť a plesne sa tam radi usádzajú.

Ako na to?

Zohrejte si vodu (nemusí byť vriaca, ale mala by byť horúca). Pridajte čistiaci prostriedok na okná alebo obyčajný prostriedok na riad (tzv. jar, ktorá už zľudovela ako všeobecné označenie). Do tejto zmesi nakvapkajte trochu kvasného liehového octu. Vezmite handričku alebo hubku, namočte ju a pustite sa do drhnutia.

Čierne fľaky, mastnota či starý prach by mali po pár ťahoch ustúpiť. Ak je niekde pleseň, napríklad v spojoch rámu, pravdepodobne zbadáte, že ocot s ňou zatočí rýchlejšie, než by ste očakávali.

Ak potrebujete krátku praktickú ukážku, ako umývať okná bez šmúh a so skvelým výsledkom, môžete sa inšpirovať rôznymi videonávodmi. Dlhšie sledovanie videí vám síce môže zobrať viac času, ale zároveň získate presnejšiu predstavu o tom, aké pohyby, nástroje či domáce prostriedky použiť.

Zubná kefka na ťažko prístupné miesta

Možno sa to zdá trochu netradičné, ale použitá zubná kefka s pevnými štetinkami je na drhnutie rohov a štrbín priam ideálna. V porovnaní s hubkou alebo handričkou je menšia a dostane sa do priestorov, kam by sa inak nedostala ani tá najtenšia handra.

Najskôr rámy pretrite čistou vodou s trochou saponátu (napríklad jar). Následne môžete zobrať rozprašovač, naplniť ho octovou vodou (alebo čistým octom, ak treba) a aplikovať priamo na zašpinené miesta. Zubnou kefkou jemne, ale dôkladne prechádzajte po rámoch, najmä okolo rohov, hraníc so sklom a v spojoch, kde sa najčastejšie usadzujú škvrny. Na záver všetko zotrite čistou navlhčenou handričkou, aby ste odstránili zvyšky octu či saponátu.

Výsledkom budú nielen žiarivo čisté rámy, ale aj skvelý pocit z dobre odvedenej práce – najmä keď uvidíte, ako sa celý priestor pri okne rozjasnil.

Pokiaľ doma z nejakého dôvodu nemáte klasický ocot, ale chcete sa do čistenia pustiť hneď, existuje aj tzv. biely ocot, ktorý sa dá zohnať v drogériách. Ten má síce vyššiu koncentráciu kyseliny octovej a takmer neutrálnejšiu vôňu, avšak počítajte s tým, že je o čosi drahší.

Čaro citrónovej šťavy

Ak vám vôňa octu naozaj vadí alebo ju jednoducho nemáte radi, môžete použiť čerstvo vytlačenú citrónovú šťavu. Citrón sa považuje za prírodný čistič s dezinfekčnými účinkami, a navyše zanecháva príjemnú sviežu arómu. Postup je podobný:

Zohrejte vodu. Pridajte prostriedok na riad alebo na okná. Vytlačte trochu šťavy z citróna a vlejte ju do vody. Handričku namočte, vyžmýkajte, prípadne pridajte ešte pár kvapiek citrónovej šťavy priamo na handričku. Pustite sa do čistenia okenných rámov a prípadne aj skiel.

Výsledkom budú nielen čisté a dezinfikované povrchy, ale aj svieža vôňa, ktorá pripomína príchod slnečných dní.

Pár ďalších rád na záver

Keď už máte okná otvorené , venujte sa aj ich okoliu – parapety, vnútorné i vonkajšie, z času na čas ocenia dôkladnú očistu, najmä ak radi pestujete v kvetináčoch bylinky či kvety.

, venujte sa aj ich okoliu – parapety, vnútorné i vonkajšie, z času na čas ocenia dôkladnú očistu, najmä ak radi pestujete v kvetináčoch bylinky či kvety. Po skončení čistenia okná poriadne vyvetrajte a presvedčte sa, že sa nikde nezadržiava vlhkosť. Práve tá totiž tvorí ideálne podmienky pre vznik plesní.

Jarné čistenie okien môže byť rýchle a efektívne, keď viete, po akých prostriedkoch siahnuť. Či už zvolíte lacnejší kvasný liehový ocot, dizajnovo pútavejší biely ocot, alebo stavíte na príjemne voňajúci citrón, dôkladné odstránenie nečistôt z rámov a skiel vám prinesie nielen krajší výhľad, ale aj pocit sviežosti a čistoty v celom interiéri. A keď slnečné lúče po prvý raz presvietia vaše umyté, ligotavé okná, pocítite skutočnú radosť z toho, že jar je už oficiálne tu!