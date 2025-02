Jar už klope na dvere. Pripravte si kvetináče a vyčarujte očarujúce kvetinové aranžmány

V chladných februárových dňoch sa síce ešte často stretávame so snehom či mrazmi, no to nám nebráni v tom, aby sme si už teraz začali plánovať a pripravovať kvetinové kvetináče na jar. Ak túžite, aby váš balkón alebo terasa už s príchodom prvých teplejších dní žiarili všetkými farbami, práve teraz je najvhodnejší čas oprášiť kvetináče a získať náskok pred ostatnými.