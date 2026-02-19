Jar sa približuje. Ako vyzerá dlhodobá predpoveď počasia pre Slovensko?

Zimné obdobie na Slovensku sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy. Dlhodobé výhľady naznačujú, že chladné počasie bude v nasledujúcich týždňoch pomaly ustupovať a nad naše územie začne prichádzať teplejší vzduch zo západnej Európy. Zmena však nebude náhla – prechod medzi zimou a jarou bude pozvoľný, čo je pre naše podnebie úplne typické.
Meteorológovia upozorňujú, že február a začiatok marca patria k obdobiam s najväčšou premenlivosťou. Aj keď celkový trend smeruje k otepleniu, krátkodobé ochladenia, snehové prehánky či mrazivé noci nie sú v tomto čase ničím výnimočným.
Prvá polovica februára: mrazivé noci a slabé denné oteplenie
Úvod februára na Slovensku zvyčajne prináša najchladnejšiu časť zimy, a inak tomu nie je ani tento rok.
Bežne sa stretávame s nočnými teplotami od –5 do –10 °C, na severe a v kotlinách ešte nižšími. Denné teploty sa v nížinách pohybujú okolo nuly alebo mierne pod ňou, v horských oblastiach ostávajú celodenne záporné.
Najchladnejšie miesta bývajú tradične Orava, Liptov, Horehronie a Spiš, kde sa pri jasných nociach môže ochladenie prehĺbiť. Na juhu a juhozápade krajiny bývajú podmienky o niečo miernejšie, no celoslovensky ide stále o obdobie s najstabilnejšími mrazmi.
Druhá polovica februára: prvé náznaky zmeny
V druhej polovici mesiaca sa začína prejavovať predjarný trend. Do strednej Európy sa čoraz častejšie dostáva západné a juhozápadné prúdenie, ktoré prináša miernejší a vlhší vzduch. Teploty cez deň sa v nížinách dostávajú nad nulu pravidelnejšie, niekedy až na 2 – 6 °C.
Snehová pokrývka na juhu a západe Slovenska rýchlo mizne a mnoho dní má skôr jesenný než zimný charakter. Zrážky sú často zmiešané alebo dažďové, najmä ak prejde teplejší front.
Napriek tomu treba počítať aj s krátkymi návratmi zimy. Pri vpáde chladného vzduchu od severu alebo severovýchodu môžu mrazy dočasne zosilnieť – február je v tomto smere nevyspytateľný.
Prelom februára a marca: predjarie na väčšine územia
Na prelome mesiacov nastupuje klasický predjarný režim. Priemerné denné teploty sa pohybujú mierne nad nulou, v nížinách sa popoludní môžu vyšplhať na 3 – 7 °C.
Sneh v nížinách takmer úplne zmizne; súvislá pokrývka pretrváva iba v horách, hlavne v Tatrách, Nízkych Tatrách, Veľkej a Malej Fatre či Slovenskom rudohorí. V nižších polohách už prevažuje vlhko a rozmočená pôda, čo je typické pre toto obdobie.
Dĺžka dňa rastie rýchlo a slnečné žiarenie začína mať citeľnejšiu silu. Aj krátke slnečné okná vedia zvýšiť teplotu výraznejšie než v januári. Napriek tomu nemožno čakať stabilné jarné počasie – predjarie je známe striedaním oblačných dní, dažďa, veterných epizód a občasných spätných ochladení.
Prvé marcové týždne: smer k jari je zreteľný
Začiatok marca prináša najvýraznejší posun. V nížinách sa denné teploty často pohybujú medzi 6 a 10 °C, na juhozápade ešte o niečo vyššie. Nočné mrazy sa v tomto období vyskytujú už len sporadicky a zvyčajne sú slabé.
Zrážok býva viac, keďže západné prúdenie zosilňuje. Prevažuje dážď, najmä v nížinách. Pôda začína rozmrzať do väčšej hĺbky, čo podporuje prvé náznaky vegetácie – objavujú sa prvé púčiky, prvé jarné kvety a prebúdzajú sa trávnaté porasty.
Na horách sa zima drží dlhšie. Mrazy tam ustupujú pomaly a snehová pokrývka začína rednúť najskôr na nižších svahoch. Vo vysokých polohách býva sneh bežný aj v apríli, čo je v slovenskom prostredí úplne prirodzené.
Zhrnutie: čo môžeme čakať?
- Február zostáva studeným mesiacom, najmä v jeho prvej polovici.
- Postupné oteplenie v druhej polovici februára je v súlade s dlhodobými trendmi.
- Prelom februára a marca prináša predjarie, s častejším dažďom a topením snehu v nížinách.
- Začiatok marca smeruje k jarným teplotám, ale počasie bude ešte premenlivé.