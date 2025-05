Jar prichádza, ruže sa prebúdzajú. Kompletný sprievodca jarnou starostlivosťou o ružové kry

Hovorí sa, že jún je typickým mesiacom ruží a sladkých jahôd. Je to pravda, pretože práve v júni ruže rozkvitajú do svojej plnej krásy. Lenže málokto vie, že práve marec je mesiacom, kedy rozhodujete o tom, ako krásne a zdravo budú vaše ruže kvitnúť. Aby ste sa mohli v lete tešiť z nádherných kvetov, je potrebné začať s ich starostlivosťou práve teraz, na začiatku jari.

Ako začať? Jarný upratovací zásah

Prvý krok, ktorý treba urobiť, je upratovanie okolia ruží. Hneď, ako sa pôda po zime presuší a je dostatočne pripravená na prácu, je potrebné odstrániť prebytočný kompost alebo zeminu, ktorou ste ruže na zimu prikrývali. Toto je veľmi dôležité, pretože ak sa nahromadená zemina a kompost neodstránia, hrozí, že koreňový krčok ruží začne hniť, čím môžete ružu doslova „zadusiť“. Ak máte príliš veľa pôdy, ktorú neviete rovnomerne rozhrnúť okolo rastliny, radšej ju úplne odvezte.

Kedy je správny čas na rezanie ruží?

Začať rezať ruže sa odporúča v období, keď začne kvitnúť zlatovka previsnutá (Forsythia), ľudovo známa ako „zlatý dážď“. Pozor však na zámenu s podobnou rastlinou – štedrecom, ktorý má podobný ľudový názov, no kvitne až v máji. To by už bolo na rezanie ruží neskoro, keďže v máji už ruže tvoria puky a ich rez by bol kontraproduktívny.

Základné pravidlo pri reze ruží je, že menej škodí radikálny rez ako vôbec žiaden. Nemusíte sa preto báť nožníc. Začnite odstránením všetkých poškodených, vysušených, zlomených a chorých výhonkov. Zároveň však odstráňte aj výhony, ktoré vyzerajú len mierne poškodené, pretože síce môžu chvíľu rásť, ale kvitnúť budú veľmi slabo.

Rez podľa typu ruží: Aké pravidlá platia?

Rôzne typy ruží si vyžadujú odlišný prístup pri reze. Tu je jednoduchý návod, ako na to:

Veľkokveté záhonové ruže (čajohybridy) , ktorých kvety presahujú priemer 9 cm, sa režú radikálne, takmer až pri zemi – ponechajte maximálne 10–15 cm.

, ktorých kvety presahujú priemer 9 cm, sa režú radikálne, takmer až pri zemi – ponechajte maximálne 10–15 cm. Ruže stredne veľkých kvetov (floribundy a polyantahybridy) režte približne na polovicu ich pôvodnej výšky.

režte približne na polovicu ich pôvodnej výšky. Drobnokveté ruže (polyantky, miniatúrne ruže) netreba veľmi skracovať, odstráňte im len minuloročné odkvitnuté výhonky.

Sadové a pôdopokryvné ruže

Sadové ruže a botanické druhy, ktoré dorastajú do výšky až dvoch metrov, si vyžadujú menej radikálny prístup. Odstraňujú sa len najstaršie konáre až tesne pri zemi, a tie mladšie sa skracujú tak, aby si ker zachoval pekný kompaktný tvar.

Pôdopokryvné ruže, populárne kvôli efektívnemu zabraňovaniu rastu buriny, stačí jednoducho plošne zostrihnúť, pričom zvláštnu pozornosť venujte okrajom záhonov, kde ruže prerastajú na chodníky.

Ako ošetriť pnúce ruže?

Pnúce ruže, ktoré môžu dorásť až do veľmi veľkých výšok, vyžadujú špecifickú starostlivosť. Každú jar im odstráňte staré, poškodené a odkvitnuté vetvy. Nové výhony starostlivo rozložte do tvaru vejára a upevnite na oporu, aby mal každý dostatok priestoru na svetlo a rast.

Technika rezu – správny postup

Rez vykonávajte vždy približne 0,5 až 1 cm nad očkom, a to mierne šikmo. Rezné rany po pílke upravte ešte záhradníckymi nožnicami. O tri týždne je dobré rastliny znova skontrolovať a odstrániť prípadné neprežívajúce výhonky.

Odplevelenie a upratovanie po reze

Jar je najlepší čas aj na odplevelenie záhonov, pretože prístup k rastlinám je vtedy najlepší. Vytrhajte plevel dôkladne aj s koreňmi, aby sa zvyšky nerozšírili ďalej. Nepoužívajte chemické herbicídy, pretože ruže sú na ne veľmi citlivé.

Zvyšky rastlín po reze, ktoré môžu obsahovať hubové choroby, najlepšie spáľte alebo rozdrvte pomocou záhradného štiepkovača. Rozdrvené zvyšky nikdy nedávajte späť k ružiam.

Jar je vhodná aj na hnojenie a zmladenie ruží

Ruže nepotrebujú hnojiť každý rok, avšak približne od tretieho roka im doprajte granulované hnojivo bez obsahu chlóru v množstve asi 50 g na meter štvorcový.

Každých päť rokov je vhodné ruže zmladiť tým, že odstránite staré drevo blízko zeme. Zrezané miesta na väčších konároch ošetrite záhradníckym voskom alebo balzamom.

Aké náradie používať?

Pre správny rez ruží používajte dvojbrité, kvalitné nožnice, ideálne prispôsobené na vašu ruku. Po práci ich očistite, vysušte a pravidelne mažte. Ak ich potrebujete nabrúsiť, obráťte sa radšej na odborníka, aby ste ich nezničili.

Pri práci s väčšími konármi je ideálna úzka akumulátorová pílka, s ktorou sa dostanete aj do hustých spleti konárov bez poškodenia kríkov.

Ak dodržíte tieto rady a zásady, vaše ruže vám už čoskoro poďakujú bohatými a nádhernými kvetmi, ktoré budú skrášľovať vašu záhradu po celú sezónu.