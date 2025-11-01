Japonský rezeň tonkatsu: šťavnatejší, lahodnejší a pritom ľahší než ten náš!

Viete, ako si Japonci pripravujú svoje rezne? Ich verzia, známa ako tonkatsu, je bravčový rezeň, ktorý si prispôsobili podľa vlastného vkusu.
Podávajú ho trochu inak než my – má svoju typickú omáčku a nechýbajú mu ani netradičné prílohy. Ak máte radi chrumkavé mäso, skúste tento japonský spôsob, možno vás prekvapí, ako skvelo chutí.
Pôvod tonkatsu: Európsky rezeň po japonsky
Hoci to tak nevyzerá, tonkatsu nie je pôvodne japonské jedlo. Ide o pokrm európskeho pôvodu, ktorý sa v Japonsku naplno udomácnil.
Japonci si obľúbili bravčové rezne a pritom si zachovali ich tradičný tvar aj chuť. Rozdiel je len v tom, ako sa servírujú – v tokijských reštauráciách vyzerá tanier s rezňom celkom inak ako u nás.
A práve v tom spočíva jeho čaro.
Ako pripraviť japonský rezeň krok za krokom
Použite bravčové kotlety, ktoré jemne naklepte, osoľte a okoreňte čiernym korením – presne tak, ako ste zvyknutí.
Ešte pred obalovaním mäso z oboch strán jemne narežte do kríža, aby sa pri vyprážaní rovnomerne prepeklo a zostalo šťavnaté.
Potom ho obalte v múke, rozšľahanom vajci a strúhanke a osmažte dozlatista bežným spôsobom.
Typickou prílohou je biela ryža a jemne nasekaná kapusta, ktorá v Japonsku nahrádza náš zemiakový šalát.
Aby bola kapusta krehká a svieža, namočte ju na hodinu do ľadovej vody – tým získa príjemnú chrumkavosť aj ľahkosť.
Servírovanie a tonkatsu omáčka
Hotový rezeň nakrájajte na niekoľko pásikov a rozložte ich na tanieri vedľa seba alebo do tvaru vejára. Pridajte kopček ryže a porciu kapusty.
Na záver všetko prelejte omáčkou tonkatsu, ktorá má mierne sladkastú, ovocno-korenistú chuť.
Originálnu tonkatsu omáčku nájdete v špecializovaných obchodoch s ázijskými potravinami, no ak ju nemáte poruke, pokojne ju môžete nahradiť worcesterskou omáčkou – jej chuť je veľmi podobná a dokonale ladí s chrumkavým mäsom.
Skúsite ju aj vy?
Japonský rezeň tonkatsu je jednoduchý na prípravu, no pritom prekvapí svojou ľahkosťou a sviežosťou. Ak máte radi klasický rezeň, dajte šancu tejto ázijskej verzii – možno sa stane vaším novým favoritom.