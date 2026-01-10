Januárové sčítanie vtáctva. Ako sa zapojiť do veľkého vedeckého projektu priamo z vlastného krmítka?

Každý rok počas januára sa záhrady, parky a balkóny na celom Slovensku menia na živé pozorovateľne. Vtáky, ktoré v zime hľadajú potravu, prilietajú bližšie k ľudským obydliam a my máme skvelú možnosť sledovať ich správanie z bezprostrednej blízkosti. Práve v tomto čase prebieha celonárodné sčítanie vtáctva pri krmítkach – projekt, ktorý umožňuje verejnosti stať sa na chvíľu súčasťou vedeckého výskumu.
Zapojenie je jednoduché a vhodné pre každého – dospelých, deti, školské kolektívy aj seniorov. Nie sú potrebné žiadne odborné znalosti ani špeciálne pomôcky. Stačí krmítko alebo iné vhodné miesto, hodina času a ochota pozorne sledovať dianie v okolí.
Prečo majú zimné pozorovania takú veľkú hodnotu?
Zima je pre vtáky najnáročnejším obdobím roka. Musia zvládnuť chlad, nedostatok prirodzenej potravy aj dlhé noci. Práve v zime sa preto najlepšie ukáže, ako sa jednotlivým druhom u nás darí a aké zmeny prináša meniace sa podnebie.
Účasť tisícov dobrovoľníkov poskytuje ornitológom mimoriadne bohaté a presné údaje. Takýto rozsah pozorovaní by vedci nemohli uskutočniť bez pomoci verejnosti. Výsledky dlhodobo ukazujú napríklad to, že niektoré druhy, ktoré kedysi odlietali na juh, u nás vďaka miernejším zimám ostávajú čoraz častejšie.
Ako sčítanie prebieha?
Metodika je jednoduchá: vyberiete si jednu hodinu, počas ktorej sledujete určité miesto – najčastejšie krmítko, ale môže to byť aj záhrada, balkón, park alebo breh rieky. Najviac vtákov sa obyčajne objavuje ráno a v popoludňajších hodinách.
Dôležité je zostať po celý čas na jednom mieste. Ak by ste sa presúvali, zachytili by ste väčšiu plochu, čo by výsledky skreslilo.
Čo budete potrebovať?
- dobre zásobené krmítko (slnečnica, orechy, loj, ovsené vločky, ovocie)
- presne 60 minút voľného času
- záznamový arch – papierový alebo elektronický
- voliteľne ďalekohľad na pozorovanie vzdialenejších vtákov
Krmítko nie je podmienkou – sčítanie je možné aj bez neho, stačí sledovať miesto, kde sa vtáky zvyknú objavovať.
Ako správne zapisovať pozorované vtáky?
Zapisuje sa každý vták, ktorého počas hodiny spozorujete – či pristane na krmítku, sadne do stromu alebo iba preletí. Aby ste nezapočítali jedného jedinca dvakrát, používa sa jednoduché pravidlo:
Pri každom druhu sa zaznamenáva najvyšší počet jedincov, ktorý sa v jeden okamih objavil.
Príklad:
Najskôr vidíte tri sýkorky modré, neskôr šesť, potom jednu. Do záznamu uvediete 6, pretože to bol najvyšší počet naraz.
V tomto projekte sa nerozlišujú samce, samice ani mláďatá. Ak si druhom nie ste úplne istí, môžete zapísať kombinovanú kategóriu.
Aké druhy môžete počas pozorovania stretnúť?
Medzi najčastejších hostí patrí sýkorka veľká, sýkorka modrá, vrabec domový, brhlík či stehlík. Objaviť sa môže aj glezg hrubozobý, pestrá pinka alebo zimný hosť z ďalekého severu – chochláč severský.
Niekedy sa pri krmítkach objaví aj krahulec, ktorý však prichádza loviť spevavce. Ojedinele sa medzi pozorovaniami vyskytnú aj exotické papagáje, najčastejšie korely či alexandre, ktoré utiekli z chovov a mierne zimy im umožnili prežiť.
Čo je pre vtáky bezpečné a čo im môže uškodiť?
Vhodné krmivo:
- čierna slnečnica
- vlašské orechy (nelúpané aj lúpané)
- lojové gule bez plastových sieťok
- ovsené vločky
- jablká pre vtáky zbierajúce potravu na zemi (kosy, drozdy)
Nevhodné krmivo:
- slané pečivo
- zvyšky z kuchyne
- plesnivá alebo navlhnutá potrava
Sól je pre vtáky toxická, preto sa treba vyhnúť všetkým potravinám, ktoré ju obsahujú.
Aj prázdne krmítko má veľkú vedeckú hodnotu
Ak počas celej hodiny neuvidíte ani jedného vtáka, zapisuje sa aj takýto výsledok. Je rovnako dôležitý ako pozitívne pozorovania, pretože ukazuje oblasti, v ktorých sa vtáctvo v danom období nevyskytuje.
Po ukončení pozorovania sa výsledky odosielajú elektronicky cez oficiálny formulár ornitologickej organizácie. Údaje sa spracujú a pomáhajú odborníkom dlhodobo sledovať trendy v našej vtáčej populácii.