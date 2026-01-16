Január: Veľký prehľad najdôležitejších prác v záhrade!

Hovorí sa: V januári si sadnem za pec. Pre záhradkárov však toto príslovie rozhodne neplatí. Aj počas prvého mesiaca roka si záhrada vyžaduje pozornosť a starostlivosť.
Aké práce by ste rozhodne nemali zanedbať?
Január býva nevyspytateľný a vie záhradkárov poriadne potrápiť. Jeden týždeň udrú silné mrazy so snehovými závejmi, o pár dní nato ich vystrieda dážď a zima sa tvári, akoby ani neexistovala.
Práve preto sa neoplatí spoliehať len na pohľad z okna. Výraznú rolu zohráva aj to, kde sa vaša záhrada nachádza – či v meste alebo na vidieku, v nížine alebo v horskej oblasti.
Počasie sa dokáže správať nepredvídateľne a rýchlo meniť smer. Ak však záhrade venujete dostatočnú starostlivosť aj v zime, na jar sa vám odvďačí zdravým rastom a sviežou zeleňou.
Zalievanie je dôležité aj v zime
Rastliny nie sú z umelých materiálov, a preto aj v zime potrebujú vodu a živiny. Najmä počas období bez snehu a pri suchom počasí môžu veľmi trpieť.
V januári je preto vhodné zalievať vždyzelené kry, stálozelené trvalky, okrasné trávy, ale aj trávnik.
Možno vás to prekvapí, no práve teraz výrazne ovplyvňujete, ako bude váš trávnik vyzerať počas letných mesiacov.
Staré pranostiky hovoria: Keď tráva v januári dobre rastie, v júni sa jej dariť nebude. Hoci to znie nelogicky, má to svoje opodstatnenie.
Ak totiž trávnik v zime vyčerpá všetku vlahu z pôdy, na jar mu už nepomôžu ani dažde, ani pravidelné polievanie. Výsledkom je oslabený porast, ktorý rýchlo zvädne.
Zálievka by mala byť pravidelná, no mierna. Ideálny čas je dopoludnia, keď je povrch pôdy nad bodom mrazu a voda sa dokáže lepšie vsiaknuť.
Chráňte rastliny, stromy a kry pred mrazom
Mráz dokáže poškodiť aj odolné rastliny. Ak teploty kolíšu okolo nuly, prejdite sa po záhrade a skontrolujte ochranné obaly na stromoch a kroch.
Ak spozorujete predčasne napučané púčiky, zakryte ich slamou, senom alebo ihličím. Takto ochránite koreňový systém, kmene aj koruny stromov pred poškodením a omrzlinami.
Video: V januári je v záhrade veľa práce – pozrite sa, na čo nezabudnúť:
Natieranie ovocných stromov vápenným mliekom
Niektoré ovocné stromy sú mimoriadne citlivé na prudké zmeny teplôt. Ide najmä o broskyne, jablone, čerešne, višne, orechy či marhule.
Vápenný náter im pomáha vytvoriť ochrannú vrstvu, ktorá funguje ako izolácia a chráni kôru pred slnkom aj teplotnými výkyvmi.
Vápenné mlieko si jednoducho pripravíte aj doma:
- zmiešajte hasené vápno (hydroxid vápenatý) s vodou tak, aby vznikol približne 20 % roztok,
- pre lepšiu priľnavosť môžete pridať malé množstvo zeminy,
- vyberte si deň bez mrazu,
- zo stromu odstráňte starú kôru a zmes nanášajte ideálne postrekovačom, aby sa dostala do všetkých záhybov kôry.
Náter sa aplikuje na kmene a spodné konáre s hrúbkou nad 15 cm, približne do výšky jedného metra.
Zo stromov pravidelne striasajte sneh
Snehom obalené stromy síce vyzerajú romanticky, no pre konáre predstavujú veľkú záťaž. Najmä mokrý a ťažký sneh môže spôsobiť ich lámanie. Preto ho zo stromov a krov opatrne odstraňujte, ideálne pravidelne počas častého sneženia.
Cestičky posypte pieskom
Aby ste sa mohli po záhrade bezpečne pohybovať aj v zime, nezabudnite na údržbu chodníkov. Posypte ich pieskom, ktorý povrch zdrsní a zníži riziko pošmyknutia. Použitie soli sa neodporúča, pretože môže poškodiť rastliny aj pôdu.
Starostlivosť o záhradu v januári síce vyžaduje úsilie, no oplatí sa. To, čo urobíte počas zimy, sa výrazne prejaví na jej kondícii počas celej sezóny.