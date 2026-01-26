Január patrí „neviditeľnému“ upratovaniu. Prečo je dobré povysávať aj spodok pohovky?

Začiatok roka býva obdobím, keď sa domov po sviatkoch opäť dostáva do bežného režimu. Mnohí ľudia pri tom prirodzene siahnu po vysávači či handričke, no práve január je výbornou príležitosťou venovať pozornosť aj miestam, ktoré počas roka často unikajú pozornosti. Jedným z nich je priestor pod pohovkou — nenápadná časť domácnosti, v ktorej sa pravidelne hromadí prach a ďalšie drobné častice.
Čo sa skutočne nachádza pod pohovkou?
Prach v domácnosti sa skladá z rôznych zložiek: jemné vlákna z textílií, čiastočky kože, drobné nečistoty prenesené zvonku, chlpy zvierat a ďalšie mikroskopické častice. Pretože priestor pod gaučom je zakrytý a pri bežnom upratovaní sa k nemu človek často nedostane, tieto častice sa tam prirodzene zhromažďujú vo väčšom množstve.
Ide o úplne normálny jav — každá domácnosť vytvára prach neustále a skryté miesta ho zadržiavajú dlhšie. Práve tam sa často nachádzajú aj alergény, najmä tie pochádzajúce z roztočov. Roztoče žijú prakticky vo všetkých domácnostiach a ich alergény sa nachádzajú hlavne v ich výkaloch a telových zvyškoch, ktoré sa môžu dostávať do vzduchu pri narušení usadeného prachu.
Zimné obdobie a kvalita vzduchu v interiéri
Počas vykurovacej sezóny býva vnútorný vzduch suchší, čo môže uľahčiť vírenie prachu v miestnosti. V zime sa tiež menej vetra, takže sa alergény a jemné častice dostávajú z interiéru von pomalšie. Keď si človek sadne na gauč, prejde okolo neho alebo s ním pohne, drobné usadené čiastočky pod ním sa môžu uvoľniť späť do vzduchu.
To môže byť nepríjemné najmä pre ľudí s alergiami alebo astmou, no zvýšené množstvo prachu môže dráždiť dýchacie cesty aj u osôb bez známej alergie. Typické prejavy sú kýchanie, dráždenie v nose či mierne podráždenie očí, najmä ráno alebo počas upratovania.
Ako upratovať, aby to malo reálny prínos?
Na odstránenie prachu spod pohovky stačí vytvoriť si jednoduchý zvyk:
- Raz týždenne alebo aspoň dvakrát mesačne pohovku mierne odsuňte a priestor pod ňou povysávajte.
- Ideálne je používať vysávač s HEPA filtrom, ktorý zachytáva aj veľmi malé čiastočky a zabraňuje ich návratu do vzduchu.
- Vlhké utieranie prachu v celej miestnosti pomáha znížiť množstvo drobných častíc, ktoré by sa inak mohli vrátiť späť pod nábytok.
Takýto postup dokáže znížiť koncentráciu prachu v interiéri a tým aj množstvo alergénov, ktoré človek každodenne vdýchne.
Starostlivosť o menej viditeľné miesta nie je o dokonalosti, ale o prevencii. Pravidelné vysávanie pod pohovkou nezaberie veľa času, no prispieva k čistejšiemu ovzdušiu a celkovej pohode v domácnosti. A keďže január býva obdobím, keď sa prirodzene snažíme o zmenu návykov, je to ideálny moment zahrnúť do upratovania aj tieto skryté priestory.