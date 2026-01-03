Január má povesť mesiaca veľkých zmien. V skutočnosti je však najhorším obdobím na nové začiatky. Tu je dôvod

Január je tradične spájaný s novými začiatkami, predsavzatiami a snahou o zmenu životného štýlu. Tento trend má silné kultúrne korene – nový kalendárny rok symbolizuje nový cyklus a možnosť „začať odznova“. Z pohľadu psychológie a fyziológie však ide o obdobie, ktoré môže byť pre zavádzanie veľkých zmien objektívne náročné.
Video k téme: prečo predsavzatia často zlyhajú
Psychická únava po sviatočnom období je bežný jav
Po vianočných sviatkoch sa u mnohých ľudí objavuje zvýšená miera psychickej únavy. Dôvodom je kombinácia viacerých faktorov: narušený spánkový režim, vyšší príjem jedla a alkoholu, sociálne zaťaženie a emocionálne hodnotenie uplynulého roka. Psychológovia tento stav opisujú ako prechodné obdobie zníženej mentálnej kapacity, nie ako poruchu.
V takomto stave má mozog obmedzené zdroje na plánovanie, sebareguláciu a dlhodobé rozhodovanie, ktoré sú kľúčové pri udržiavaní nových návykov.
Nedostatok denného svetla ovplyvňuje energiu a motiváciu
V zimných mesiacoch je v strednej Európe výrazne kratší deň, čo má merateľný vplyv na biologické rytmy. Nedostatok prirodzeného svetla ovplyvňuje produkciu melatonínu a serotonínu – hormónov, ktoré regulujú spánok, náladu a energiu.
Výsledkom môže byť nižšia vitalita, spomalené reakcie a znížená motivácia. To neznamená, že zmeny sú v januári nemožné, ale vyžadujú viac vedomej energie než v období s priaznivejšími svetelnými podmienkami.
Úspešnosť novoročných predsavzatí je štatisticky nízka
Dlhodobé pozorovania správania ukazujú, že veľká časť novoročných predsavzatí nie je udržaná dlhšie než niekoľko týždňov. Dôvodom nie je slabá vôľa, ale často príliš ambiciózne ciele, náhle zmeny bez postupnej adaptácie a nevhodné načasovanie.
Behaviorálna psychológia potvrdzuje, že trvalé zmeny vznikajú skôr postupným budovaním návykov než náhlymi rozhodnutiami viazanými na konkrétny dátum.
Telo po sviatkoch potrebuje stabilizáciu, nie extrém
Z fyziologického hľadiska organizmus po sviatočnom období prirodzene smeruje k návratu do rovnováhy. Náhle zavedenie extrémnych diét, intenzívneho tréningu alebo výrazných obmedzení môže viesť k rýchlemu vyčerpaniu a následnému návratu k pôvodnému správaniu.
Odborníci na výživu a pohyb sa zhodujú, že mierne a postupné zmeny sú udržateľnejšie než rýchle zásahy.
Január je prirodzene pomalší aj v pracovnom prostredí
Z organizačného hľadiska je január mesiacom, keď sa mnoho procesov znovu rozbieha. Firmy plánujú, nastavujú rozpočty a harmonogramy, administratíva sa postupne vracia do plného tempa. Tento pomalší rytmus nie je zlyhaním systému, ale bežným sezónnym javom.
Pre jednotlivca to znamená, že veľké projekty môžu napredovať pomalšie, čo môže negatívne ovplyvniť motiváciu, ak sa očakávajú rýchle výsledky.
Spoločenský tlak nemusí podporovať dlhodobú zmenu
Motivácia založená na vonkajšom tlaku – reklame, porovnávaní sa alebo očakávaniach okolia – má kratšiu trvácnosť než motivácia vychádzajúca z osobných potrieb a hodnôt. Ak zmena nevychádza z vnútornej potreby, je menej pravdepodobné, že sa udrží.
Psychológia dlhodobo potvrdzuje, že vnútorná motivácia je kľúčová pre dlhodobý úspech.
Odklad začiatku nie je zlyhanie, ale stratégia
Rozhodnutie nezačať veľkú zmenu v januári neznamená rezignáciu. Môže ísť o vedomú stratégiu, ktorá dáva priestor na pozorovanie, plánovanie a realistické nastavenie cieľov. Prípravná fáza je legitímnou súčasťou každého dlhodobého procesu zmeny.
Zmeny najčastejšie vznikajú vtedy, keď sú podmienky priaznivé
Výskumy správania ukazujú, že udržateľné zmeny často nezačínajú symbolickým dátumom, ale v období, keď má človek dostatok energie, stability a jasný dôvod konať. To môže byť v rôznych mesiacoch roka – závisí od individuálnych okolností.
Január nie je objektívne „zlým“ mesiacom na zmeny, ale z biologického a psychologického hľadiska môže byť náročnejší než iné obdobia. Vnímať ho ako čas stabilizácie, plánovania a návratu k rovnováhe je plne v súlade s tým, ako funguje ľudský organizmus aj myseľ. Paradoxne práve tento prístup môže vytvoriť pevnejší základ pre úspešné zmeny v ďalších mesiacoch roka.