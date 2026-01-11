Január je ideálny mesiac na výsev letničiek. Takto si vypestujete silné a krásne sadenice!

Má vaša záhrada v zime pauzu alebo si stále nájdete niečo, čo treba urobiť? Ak už teraz myslíte na nadchádzajúcu sezónu, január a február sú skvelým obdobím, kedy môžete začať s výsevom.
Práve v tomto čase sa vysievajú niektoré letničky aj trvalky, ktoré do jari dostatočne zosilnejú a po posledných mrazoch ich bez obáv vysadíte von.
Záhrada v januári rozhodne nespí
Na prvý pohľad sa môže zdať, že zimné mesiace sú pre záhradkárov obdobím oddychu. V skutočnosti to však platí len čiastočne.
Záhrady pri chatách a chalupách bývajú často zazimované bez pravidelnej starostlivosti, no ak máte záhradu pri dome, práce sa nájdu aj v januári.
V tomto období môžete ešte zbierať zimnú zeleninu, pripraviť si vrúble ovocných stromov, zostrihať vždyzelené kry, ktoré nekvitnú skoro na jar ani na starom dreve.
Ak nie je pôda zamrznutá alebo pokrytá snehom, trávniku prospeje jemné prihnojenie kompostom alebo vápnenie.
Január je zároveň poslednou príležitosťou natrieť kmene stromov vápenným mliekom, čím ich ochránite pred výkyvmi teplôt.
Vhodný čas je aj na údržbu záhradného náradia a kontrolu uskladneného ovocia, zeleniny, hľúz a cibúľ.
Výsev letničiek a trvaliek už v zime
Prvé mesiace roka sú ideálne na predpestovanie niektorých rastlín. Samozrejme, neskôr si môžete kúpiť hotové priesady, no vlastné pestovanie má svoje výhody – rastliny sú silnejšie a lepšie prispôsobené vašim podmienkam.
Čo môžete vysievať už v januári?
Ak vás teší pohľad na klíčiace rastlinky a chcete si vypestovať vlastné sadenice, január je správny čas začať. Na skorý výsev sa hodia najmä petúnie a lobélie.
Okrem nich môžete vysievať aj aksamitníky (afrikány), astry či ostálky.
Zo semien vysiatych v januári si predpestujete aj viacero trvaliek, napríklad dračíky, pelargónie, šalviu, begónie či klinčeky. Vhodné sú aj jedno- a viacročné druhy verbeny alebo niektoré druhy náprstníka.
Kde a ako predpestovať sadenice
Rastliny môžete pestovať v skleníku, v kvalitnom parenisku alebo jednoducho na parapete v chladnejšej miestnosti. Okrem primeranej teploty potrebujú najmä dostatok svetla.
Semená môžu spočiatku klíčiť aj pri teplotách blízkych izbovým, no pre zdravý rast mladých rastliniek je ideálna teplota okolo 8 až 10 °C.
Substrát by mal byť ľahký, vzdušný a bohatý na živiny. Zálievka je dôležitá, no treba ju vykonávať opatrne – voda by nemala stekať na listy a musí dobre odtekať, aby korienky nezačali zahnívať.
Ak začnete s výsevom už teraz, na jar sa vám záhrada odvďačí silnými a zdravými rastlinami, ktoré rýchlo zakorenia a bohato zakvitnú.