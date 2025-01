Január. Ideálny čas na výsev kvetín. Nezabudnite na toto dôležité pravidlo

Hoci je január tradične mesiacom, kedy sa ľudia radšej ukrývajú pred zimou v pohodlí domova, vášniví záhradkári už v tomto období myslia na nadchádzajúcu sezónu. Práve začiatok roka je ideálnym časom na plánovanie a výsev semien rôznych druhov kvetov, ktoré počas leta rozžiaria záhrady pestrými farbami. Skúsení pestovatelia už poznajú osvedčené postupy, no začiatočníci môžu pri výseve naraziť na množstvo otázok. Preto sme pripravili podrobné rady, ako postupovať pri výseve kvetov v januári, aby ste si mohli užiť krásnu a rozkvitnutú záhradu.

Dôležité tipy pred výsadbou semien

Vyberte si svetlé a teplé miesto vo vašom dome alebo byte, kde budú mať nádoby so semienkami dostatok prirodzeného svetla. Vyhnite sa priamemu teplu z radiátorov a iných zdrojov tepla, ktoré môžu negatívne ovplyvniť rast mladých rastliniek. Ak bude potrebné presunúť nábytok, neváhajte tak urobiť, aby ste rastlinkám zabezpečili optimálne podmienky na rast.

Nezabudnite si v záhradníctve zadovážiť kvalitný pestovateľský substrát, rašelinu, listovú zeminu alebo zmes s pieskom, pričom výber závisí od konkrétneho druhu kvetov, ktoré plánujete pestovať. Výbornou voľbou sú aj pestovateľské bunky, ktoré uľahčia klíčenie. Ak neviete, čo presne potrebujete, neváhajte sa obrátiť na predavačov, ktorí vám radi poradia.

Pri kúpe semien alebo cibuliek si dôkladne prečítajte pokyny uvedené na obale. Ilustrácie a návody na zadnej strane vám uľahčia proces výsevu. Najdôležitejšie je však byť trpezlivý, pretože každá rastlinka potrebuje svoj čas.

Kvety, ktoré sa oplatí vysiať v januári

Farby: Žltá, červená, bordová, biela, oranžová, fialová. Niektoré kvety môžu mať dokonca kombináciu viacerých farieb. Na výsev postačí jedno až dve semienka do menších kvetináčov. Vyžadujú teplotu medzi 18 – 21 °C a nevyžadujú žiadne špeciálne hnojenie. Klíčenie môže trvať 5 až 21 dní. Obdobie kvitnutia: júl až október.

Muškáty Farby: Biela, ružová, levanduľová, lososová, červená, bordová. Semienka zasaďte do malých kvetináčov s kompostom zmiešaným s desatinou piesku. Semienka vysievajte riedko a jemne ich prikryte vrstvou zeminy. Potrebujú teplotu okolo 24 °C a klíčenie trvá 3 až 12 dní. Obdobie kvitnutia: jún až október, niekedy aj do novembra.

Petúnie Farby: Fialová, biela, červená, ružová, purpurová. Semienka jemne rozsypte na povrch substrátu a ľahko ich pritlačte, avšak nezakrývajte ich zeminou. Na vonkajšie vysádzanie sú vhodné od apríla, avšak pri chladnejšom počasí je lepšie počkať. Obdobie kvitnutia: koniec júna až september.

Správne zavlažovanie semien

Substrát by mal byť stále mierne vlhký, nie však premočený. Kontrolujte svoje rastlinky pravidelne, najlepšie niekoľkokrát denne. Na zavlažovanie je ideálny rozprašovač s jemnou hmlou, ktorý zabezpečí rovnomerné zvlhčenie bez rizika preliatia. Ak nemáte rozprašovač, zalejte opatrne menším množstvom vody. Dôležité je aj to, aby pod parapetom, kde sú umiestnené kvetináče, nebolo zapnuté kúrenie, ktoré by mohlo vysušovať vzduch a pôdu.

Ak dodržíte tieto rady, vaša záhrada, balkón či terasa budú v lete doslova explodovať farbami a premenia sa na oázu krásy a pokoja.