Jahody nepatria do chladničky ani do misky s ovocím. Tu vydržia najdlhšie čerstvé a nezačnú hniť

Len máloktoré ovocie dokáže vyvolať takú letnú náladu ako práve jahody. Ich sladká chuť, šťavnatosť a intenzívna vôňa v nás okamžite vyvolajú spomienky na detstvo, prázdniny či pohodové popoludnia na záhrade. Červené plody sú obľúbené nielen na priamu konzumáciu, ale aj ako ingrediencia do koláčov, smoothies, zmrzlinových pohárov či domácich džemov. Majú však jednu veľkú nevýhodu – veľmi rýchlo sa kazia. Stačí pár dní a namiesto chutných plodov máme v miske nevábnu kašu s plesňou. Ako tomu predísť? Odpoveď je jednoduchšia, než si myslíte.
Chladnička nie je najlepším riešením
Väčšina ľudí má zaužívaný zvyk dať jahody okamžite po príchode z obchodu do chladničky. Logika hovorí, že nižšia teplota predĺži ich životnosť. Pravda je však iná – prílišný chlad jahodám škodí. Plody strácajú chuť, vôňu a rýchlejšie mäknú. Jahody sú citlivé ovocie, ktoré si vyžaduje iný prístup než napríklad jablká či hrušky. To, čo im prospieva, je skôr primeraná teplota a dostatok vzduchu.
Pozrite si aj toto krátke video o správnom skladovaní jahôd
Najväčšia chyba – umývanie hneď po nákupe
Prirodzene chceme mať ovocie čisté a pripravené na konzumáciu, no v prípade jahôd je predčasné umývanie najhoršie, čo im môžeme urobiť. Vlhkosť je totiž ich najväčším nepriateľom – podporuje vznik plesní a rýchlejšie kazenie. Preto platí jednoduché pravidlo: jahody umývajte až tesne pred tým, ako ich budete jesť alebo spracovávať.
Plastové obaly? Len na cestu, nie na skladovanie
Obchody predávajú jahody v plastových vaničkách, ktoré sú vhodné na prepravu, no nie na dlhšie uchovávanie. V uzavretom prostredí sa plody začnú „dusiť“, hromadí sa v nich vlhkosť a výsledkom je rýchle plesnivenie. Ak si chcete jahody uchovať čo najdlhšie čerstvé, doma ich vždy preložte do inej nádoby.
Papier ako najlepší pomocník
Najspoľahlivejší spôsob skladovania je použiť priedušnú nádobu – ideálne keramickú misu alebo plastovú krabičku s malými otvormi. Dno nádoby je potrebné vystlať papierovými utierkami, ktoré budú absorbovať prebytočnú vlhkosť. Ak jahody skladujete vo viacerých vrstvách, nezabudnite každú oddeliť papierom.
Takto uložené jahody vydržia o niekoľko dní dlhšie, a to bez toho, aby stratili svoju pevnosť či sladkosť. Krabičku však nikdy úplne neuzatvárajte – potrebujú dýchať.
Kde jahody vydržia najdlhšie?
Ideálne je uložiť ich do chladnej a vzdušnej špajze, kde teplota zostáva stabilná a prostredie je suché. Ak takú možnosť nemáte, siahnite po chladničke, no nevyberajte najchladnejšie miesto. Najvhodnejšia je horná polica alebo zásuvka na zeleninu. Dôležité je oddeliť ich od mäsa, rýb či mliečnych výrobkov, ktoré si vyžadujú nižšiu teplotu a mohli by ovplyvniť kvalitu jahôd.
Ako správne zamraziť jahody
Keď máte väčšie množstvo a hrozí, že ich nestihnete zjesť, najlepšou možnosťou je zamrazenie. Ak sa spraví správne, zachová sa chuť aj vôňa. Postup je jednoduchý:
- Vyberte len zdravé a pevné plody.
- Jemne ich umyte a odstráňte stopky.
- Osušte papierovou utierkou alebo nechajte voľne preschnúť.
- Rozložte ich na plech s papierom na pečenie a dajte na pár hodín do mrazničky.
- Po stuhnutí ich presypte do uzatvárateľného vrecka.
Týmto spôsobom sa jahody nezlepia dokopy a budete ich môcť používať postupne. V mrazničke vydržia chutné aj niekoľko mesiacov.
Extra tip – trik s octom
Chcete, aby jahody vydržali v chladničke ešte dlhšie? Skúste jednoduchý trik: pripravte si roztok vody a octu v pomere 10:1, ponorte doň jahody na pár minút, potom ich opláchnite a dôkladne vysušte. Ocot pomáha zničiť baktérie a spóry plesní, ktoré spôsobujú rýchle kazenie ovocia.
Záver
Jahody patria medzi najobľúbenejšie letné plody, no ich životnosť je krátka. Ak sa však vyhnete bežným chybám – ako je predčasné umývanie, skladovanie v plastových vaničkách či v príliš chladnom prostredí – dokážete si ich vychutnávať čerstvé o niekoľko dní dlhšie.
Správnym uskladnením, využitím papiera, špajze alebo trikom s octom si môžete dopriať jahody takmer v rovnakej kvalite, ako keby ste ich práve odtrhli zo záhrady.
Užite si leto so sladkými a šťavnatými jahodami bez zbytočného plytvania!