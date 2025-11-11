Jablkový sen: Fantastický koláč našich starých mám hotový raz-dva!

Ak máte doma zásobu jabĺk a neviete, čo s nimi, skúste si pripraviť jablkový sen – rýchly a neodolateľne chutný koláč, ktorý bol kedysi stálicou v kuchyniach našich starých mám.
Na tento jednoduchý múčnik vám stačí len pár bežných surovín, no výsledok vás určite milo prekvapí.
Múčnikov z jabĺk existuje nespočetné množstvo. No nájsť taký, ktorý skvele chutí, pekne vyzerá, nezruinuje vašu peňaženku a nezaberie polovicu dňa, to už je menšia výzva.
Našťastie existuje jeden osvedčený recept – jablkový sen. Keď ho raz vyskúšate, zapíšete si ho do rodinnej kuchárky medzi svoje stálice.
Viac jabĺk než cesta: Koláč, ktorý zmizne zo stola rýchlejšie, než stihne vychladnúť
Jablkový sen je v podstate starý dobrý strúhaný jablkový koláč, ktorý sa piekol v mnohých domácnostiach ešte v časoch našich babičiek.
Vedeli totiž, že ide o dokonale vyvážený dezert – jemne kyslasté jablká sa spájajú so sladkým maslovým cestom, ktoré tvorí spodnú aj vrchnú vrstvu.
A hoci sa kedysi piekli strúhané koláče na všetky možné spôsoby – s tvarohom, makom, slivkovými lekvármi či iným ovocím – práve jablková verzia sa hodí k jesenným dňom najviac.
Šťavnaté jablká prevoňajú celú kuchyňu a vytvoria koláč, ktorý je ťažké neochutnať ešte teplý.
Recept na luxusný jablkový sen
Ingrediencie na cesto:
- 3 celé vajcia
- 60 g kryštálového cukru
- 20 g vanilkového cukru
- 600 g polohrubej múky
- ½ balíčka prášku do pečiva
- 200 g roztopeného a vychladnutého masla
Postup:
- V miske vyšľahajte vajcia s kryštálovým aj vanilkovým cukrom do svetlej peny.
- V druhej nádobe zmiešajte múku s práškom do pečiva a túto zmes postupne vmiešajte k vajciam.
- Prilejte roztopené maslo a vypracujte hladké cesto.
- Cesto rozdeľte na dve rovnaké časti – jednu zabaľte do potravinovej fólie a dajte do chladničky odpočívať.
- Druhú časť natlačte na dno hlbšieho plechu vystlaného papierom na pečenie, aby ste vytvorili rovnomernú spodnú vrstvu.
Náplň z jabĺk
Budete potrebovať:
- 1,5 kg očistených a nastrúhaných jabĺk
- 60 g kakaa
- 60 g škoricového cukru
Jablká nastrúhajte nahrubo, pridajte kakao a škoricový cukor, premiešajte a rovnomerne rozotrite na spodnú vrstvu cesta.
Potom vyberte z chladničky odloženú časť cesta, nahrubo ju nastrúhajte a nasypte na jablkovú vrstvu.
Koláč vložte do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte približne 30 minút, kým povrch nezíska zlatistý odtieň.
A je hotovo! Váš jablkový sen krásne rozvonia celý dom a určite zmizne zo stola skôr, než sa stihne úplne vychladnúť.