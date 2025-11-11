Jablkový sen: Fantastický koláč našich starých mám hotový raz-dva!

Jablkový koláč
Jablkový koláč Foto: www.shutterstock.com

Ak máte doma zásobu jabĺk a neviete, čo s nimi, skúste si pripraviť jablkový sen – rýchly a neodolateľne chutný koláč, ktorý bol kedysi stálicou v kuchyniach našich starých mám.

Na tento jednoduchý múčnik vám stačí len pár bežných surovín, no výsledok vás určite milo prekvapí.

Múčnikov z jabĺk existuje nespočetné množstvo. No nájsť taký, ktorý skvele chutí, pekne vyzerá, nezruinuje vašu peňaženku a nezaberie polovicu dňa, to už je menšia výzva.

Našťastie existuje jeden osvedčený recept – jablkový sen. Keď ho raz vyskúšate, zapíšete si ho do rodinnej kuchárky medzi svoje stálice.

Viac jabĺk než cesta: Koláč, ktorý zmizne zo stola rýchlejšie, než stihne vychladnúť

Jablkový sen je v podstate starý dobrý strúhaný jablkový koláč, ktorý sa piekol v mnohých domácnostiach ešte v časoch našich babičiek.

Vedeli totiž, že ide o dokonale vyvážený dezert – jemne kyslasté jablká sa spájajú so sladkým maslovým cestom, ktoré tvorí spodnú aj vrchnú vrstvu.

A hoci sa kedysi piekli strúhané koláče na všetky možné spôsoby – s tvarohom, makom, slivkovými lekvármi či iným ovocím – práve jablková verzia sa hodí k jesenným dňom najviac.

Šťavnaté jablká prevoňajú celú kuchyňu a vytvoria koláč, ktorý je ťažké neochutnať ešte teplý.

Recept na luxusný jablkový sen

Ingrediencie na cesto:

  • 3 celé vajcia
  • 60 g kryštálového cukru
  • 20 g vanilkového cukru
  • 600 g polohrubej múky
  • ½ balíčka prášku do pečiva
  • 200 g roztopeného a vychladnutého masla

Postup:

  1. V miske vyšľahajte vajcia s kryštálovým aj vanilkovým cukrom do svetlej peny.
  2. V druhej nádobe zmiešajte múku s práškom do pečiva a túto zmes postupne vmiešajte k vajciam.
  3. Prilejte roztopené maslo a vypracujte hladké cesto.
  4. Cesto rozdeľte na dve rovnaké časti – jednu zabaľte do potravinovej fólie a dajte do chladničky odpočívať.
  5. Druhú časť natlačte na dno hlbšieho plechu vystlaného papierom na pečenie, aby ste vytvorili rovnomernú spodnú vrstvu.

Náplň z jabĺk

Budete potrebovať:

  • 1,5 kg očistených a nastrúhaných jabĺk
  • 60 g kakaa
  • 60 g škoricového cukru

Jablká nastrúhajte nahrubo, pridajte kakao a škoricový cukor, premiešajte a rovnomerne rozotrite na spodnú vrstvu cesta.

Potom vyberte z chladničky odloženú časť cesta, nahrubo ju nastrúhajte a nasypte na jablkovú vrstvu.

Koláč vložte do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte približne 30 minút, kým povrch nezíska zlatistý odtieň.

A je hotovo! Váš jablkový sen krásne rozvonia celý dom a určite zmizne zo stola skôr, než sa stihne úplne vychladnúť.

