Jablká z našej záhrady. Ako si doma pripraviť džús a ocot, ktoré vydržia celé mesiace?

Jablká patria medzi najčastejšie konzumované druhy ovocia na Slovensku. Sú ľahko dostupné, cenovo prijateľné a dobre skladovateľné, čo z nich robí praktickú súčasť každodenného jedálnička. Okrem toho obsahujú viacero látok, ktoré môžu prispieť k vyváženej strave. Pri správnom spracovaní sa dajú využiť aj na prípravu domáceho džúsu alebo jablčného octu bez prídavných látok.
Čo jablká skutočne obsahujú a aký majú význam v strave?
Jablká sú z nutričného hľadiska predovšetkým zdrojom vody a vlákniny. Obsahujú aj menšie množstvá vitamínov a minerálnych látok, najmä vitamín C, draslík a niektoré antioxidanty.
- Vláknina (pektín) podporuje normálnu činnosť tráviaceho traktu a prispieva k pocitu sýtosti.
- Pravidelná konzumácia ovocia, vrátane jabĺk, je spojená so zdravším stravovacím režimom a môže byť súčasťou prevencie civilizačných ochorení, ak je súčasťou vyváženej stravy.
- Antioxidanty obsiahnuté v jablkách pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom, no nejde o liečivý účinok.
Jablká nie sú liekom, ale môžu byť užitočnou súčasťou pestrého jedálnička.
Správne skladovanie jabĺk
Aby jablká vydržali čo najdlhšie, je dôležité skladovať ich v chladnom a tmavom prostredí pri teplote približne 1 až 4 °C. Vhodná je pivnica alebo chladnička. Zabalenie jednotlivých plodov do papiera môže obmedziť šírenie hniloby.
Treba myslieť aj na to, že jablká uvoľňujú etylén, plyn podporujúci dozrievanie, preto by nemali byť uložené spolu s iným ovocím.
Domáci jablkový džús bez konzervantov
Domáci jablkový džús je jednoduchý spôsob, ako spracovať väčšie množstvo jabĺk bez pridania umelých látok.
Suroviny:
- 2 kg jabĺk (vhodné sú sladšie odrody)
- 200 ml vody
- cukor podľa chuti (voliteľný)
- škorica podľa chuti (voliteľná)
Postup:
Jablká umyte, odstráňte jadrovníky a nakrájajte na menšie kúsky. Rozmixujte ich na pyré alebo nastrúhajte. Hmotu preceďte cez gázu alebo čistú utierku a získanú šťavu zmiešajte s vodou. Podľa potreby môžete pridať malé množstvo cukru alebo škoricu.
Zmes krátko prevarte približne 4–5 minút od bodu varu, odstráňte penu a horúci džús nalejte do sterilizovaných pohárov. Po uzavretí a vychladnutí je možné džús skladovať dlhší čas.
Domáci jablčný ocot ako fermentovaný potravinový výrobok
Jablčný ocot je výsledkom prirodzeného kvasenia cukrov obsiahnutých v jablkách. Ide o tradičný potravinový produkt, ktorý sa používa najmä v kuchyni.
Suroviny:
- 1,5 kg neošetrených jabĺk
- 2,5 litra prevarenej a vychladnutej vody
- veľký sklenený pohár
Postup:
Jablká umyte a nastrúhajte aj so šupkou a jadrovníkmi. Vložte ich do pohára, zalejte vodou a prikryte priedušným materiálom. Nechajte stáť pri izbovej teplote približne 10 dní, denne premiešajte.
Po precedení začne druhá fáza fermentácie, ktorá trvá približne 2 až 3 týždne. Na povrchu alebo dne sa môže vytvoriť tzv. octová matka, čo je prirodzený jav. Hotový ocot prefiltrujte a skladujte v tmavých fľašiach.
Reálne využitie jablčného octu
Jablčný ocot má svoje miesto najmä v kuchyni a domácnosti:
- používa sa ako dochucovadlo do šalátov a jedál,
- môže podporiť chuť do jedla a trávenie,
- v domácnosti sa využíva ako mierne kyslý čistiaci prostriedok,
- tradične sa používa na kloktanie, vždy však zriedený.
Pri vnútornom užívaní je potrebné ho vždy riediť, pretože kyslosť môže dráždiť sliznice a poškodzovať zubnú sklovinu. Nejde o liek ani náhradu odbornej zdravotnej starostlivosti.
Jablká, domáci džús aj jablčný ocot majú svoje miesto v bežnej domácnosti, ak sú používané s rozumom. Nejde o zázračné prostriedky, ale o tradičné potraviny, ktoré môžu byť praktickým doplnkom vyváženého životného štýlu.