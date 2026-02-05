Jablká predávané v Európe obsahujú zmes pesticídov

Jablká patria medzi najobľúbenejšie druhy ovocia v Európe a vo všeobecnosti sú považované za zdravú a bežnú súčasť jedálnička. Zároveň však ide o plodinu, ktorá sa v intenzívnom poľnohospodárstve ošetruje veľkým množstvom pesticídov. Najnovšie analýzy potvrdzujú, že zvyšky týchto látok sa v jablkách skutočne objavujú – zvyčajne však v množstvách, ktoré neprekračujú legislatívne limity platné v Európskej únii.
Čo ukázali dostupné testy jabĺk z rôznych krajín Európy?
Podľa rozsiahlej analýzy organizácie PAN Europe, ktorá testovala jablká z viacerých štátov Európa, sa vo väčšine vzoriek nachádzali stopy jedného alebo viacerých pesticídov. Ide o jav, ktorý sa objavuje dlhodobo – jablká sú totiž počas vegetačnej sezóny náchylné na škodcov a hubové choroby, a preto sa opakovane ošetrujú.
- Prítomnosť pesticídov je častá, no väčšinou ide o nízke koncentrácie, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky EÚ.
- Mnohé vzorky obsahovali kombináciu viacerých látok, pričom každý pesticíd bol síce pod povoleným limitom, no odborníci upozorňujú na tzv. koktailový efekt – teda situáciu, pri ktorej sa viac látok nachádza v jednom produkte naraz.
Legislatíva EÚ hodnotí bezpečnosť jednotlivých pesticídov oddelene. Zatiaľ však neexistuje jednotný nástroj, ktorým by sa presne vyhodnotilo, ako môže dlhodobé vystavenie kombináciám viacerých chemikálií vplývať na ľudské zdravie.
Aké látky sa vo vzorkách objavili najčastejšie?
Testy potvrdili najmä výskyt:
- pesticídov používaných proti hubovým chorobám
- insekticídov v nízkych koncentráciách
- niektorých látok zo skupiny PFAS pesticídov, ktoré sa v poľnohospodárstve používajú legálne, no dlhodobo sú predmetom diskusií kvôli ich pretrvávaniu v životnom prostredí
Všetky zistené látky sa vyskytovali v rámci povolených limitov pre bežne predávané ovocie.
Ako je to s rizikom pre deti?
Normy pre detskú výživu sú v EÚ výrazne prísnejšie než limity pre čerstvé ovocie. To znamená, že suroviny používané do príkrmov musia spĺňať ešte nižšie hodnoty pesticídnych rezíduí.
Odborníci upozorňujú, že niektoré jablká, ktoré sú v poriadku z pohľadu limitov pre dospelých, by nemuseli spĺňať normy pre potraviny určené dojčatám a malým deťom. To však neznamená, že jablká sú pre deti nevhodné – iba to, že pri výrobe detských príkrmov sa musia používať suroviny s ešte nižším obsahom rezíduí.
Má zmysel siahať po bio jablkách?
Organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou potravín odporúčajú:
- uprednostniť bio produkciu, pokiaľ chcú spotrebitelia minimalizovať príjem pesticídov
- alebo jablká pred konzumáciou dôkladne umyť a v prípade potreby aj ošúpať, čo môže množstvo rezíduí znížiť
Treba však dodať, že ošúpaním jabĺk sa znižuje aj obsah vlákniny a niektorých vitamínov, ktoré sa koncentrujú práve v šupke.
Jablká ostávajú zdravým ovocím – dôležité je informované rozhodovanie
Napriek prítomnosti nízkych množstiev pesticídov sú jablká stále hodnotným zdrojom vlákniny, vitamínov a antioxidantov. Zdravotné benefity konzumácie ovocia výrazne prevyšujú možné riziká spojené s reziduami, pokiaľ sa dodržiavajú limity a spotrebitelia ovocie správne upravujú.
V budúcnosti sa očakáva, že EÚ bude presnejšie vyhodnocovať kombinované účinky pesticídov a postupne sprísňovať legislatívu. Z dlhodobého hľadiska môže prispieť aj väčšia podpora ekologického poľnohospodárstva a tlak na znižovanie spotreby chemických prípravkov.