Iskerník ázijský ovládol slovenské záhrady. Takto ho pestujte, aby bohato kvitol celé leto

Iskerník ázijský (Ranunculus asiaticus) patrí v posledných rokoch k rastlinám, ktoré si slovenskí záhradkári mimoriadne obľúbili. Niet sa čomu čudovať – jeho pestrofarebné, bohato vrstvené kvety pripomínajú romantické pivonky a nádherne sa vynímajú v každej záhrade. Vďaka jednoduchej starostlivosti ho navyše bez problémov zvládne vypestovať aj úplný začiatočník.

Ak túžite, aby vám táto krásna rastlina bohato kvitla od začiatku leta až do jeho konca, osvojte si zopár základných pravidiel. S týmito radami bude iskerník ozdobou nielen vašich záhonov, ale tiež balkónov, terás a dokonca aj domácich váz.

Iskerník ázijský – rastlina s pestrou paletou farieb

Najväčším lákadlom iskerníka sú jeho pôsobivé kvety s bohatými vrstvami lupienkov. Na výber máte množstvo farebných odtieňov – od klasickej bielej cez žiarivú žltú, jemnú ružovú, oranžovú, až po vášnivú červenú. Je to teda ideálna voľba, nech už preferujete akúkoľvek farebnú kombináciu. Okrem krásy v záhone si iskerník vďaka svojej elegancii získal aj obľubu ako rezaná kvetina do vázy.

Kde všade môžete iskerník pestovať?

Táto rastlinka je neuveriteľne všestranná. Môžete ju pestovať priamo v záhone, kde krásne vynikne medzi inými letničkami, no rovnako dobre sa jej bude dariť aj v nádobách či črepníkoch na balkóne alebo parapete. Najlepšie jej prospieva slnečné miesto, avšak zvládne aj ľahký polotieň. Dávajte však pozor, aby miesto výsadby nebolo vystavené silnému vetru, ktorý by mohol poškodiť jemné stonky a kvety.

Kľúčom k úspechu pri pestovaní iskerníka je ľahká, vzdušná a dobre priepustná pôda. Ideálne je ešte pred výsadbou pôdu obohatiť o vyzretý kompost alebo inú organickú hmotu, čím zabezpečíte rastlinám potrebné živiny a vhodné prostredie pre zdravý rast.

Ako správne vysádzať hľuzy iskerníka?

Hľuzy iskerníka ázijského sú pomerne zvláštneho vzhľadu a pripomínajú drobné chobotničky či pavúčiky. Pred ich zasadením je veľmi užitočné namočiť ich približne na 3 až 4 hodiny do vlažnej vody. Tento krok výrazne urýchli ich zakorenenie.

Hľuzy vysádzajte vždy „drápkami“ nadol, do hĺbky približne 5 centimetrov. Rozstupy medzi jednotlivými rastlinami by mali byť 10 až 15 centimetrov, aby mali dostatok priestoru na rast. Po výsadbe pôdu dôkladne zavlažte.

Polievajte pravidelne, ale s mierou

Zálievka je ďalším dôležitým faktorom, na ktorý by ste pri pestovaní iskerníkov nemali zabúdať. Iskerník preferuje pravidelné polievanie, ale veľmi citlivý je na nadmernú vlhkosť. Pôda by mala byť vždy mierne vlhká, no nikdy nie premočená, pretože prebytok vody môže spôsobiť hnilobu hľúz.

Tip: Ak chcete udržať ideálnu vlhkosť, použite okolo rastlín tenkú vrstvu mulču, napríklad jemne drvenú kôru alebo slamku. Tá navyše obmedzí aj rast burín.

Tajomstvo dlhého kvitnutia spočíva v pravidelnom hnojení

Ak si chcete vychutnávať krásu kvetov čo najdlhšie, nezabudnite na pravidelné prihnojovanie tekutým hnojivom pre kvitnúce rastliny. Hnojte každé dva týždne počas celého obdobia kvitnutia.

Ďalším osvedčeným trikom je pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov. Ak odkvitnuté kvety odstránite spolu so stonkami, rastlina sa nebude zbytočne vysilovať tvorbou semien, ale svoju energiu vloží do produkcie ďalších púčikov. Vďaka tomu môže iskerník kvitnúť aj viac ako šesť týždňov.

Jednoduché prezimovanie hľúz

Na konci sezóny, keď iskerník odkvitne a listy začnú žltnúť a vädnúť, je čas opatrne vybrať hľuzy zo zeme. Očistite ich od prebytočnej pôdy, nechajte niekoľko dní dôkladne preschnúť a následne ich uskladnite na suchom, chladnom mieste, kde nemrzne (ideálne v pivnici pri teplote okolo 10 stupňov Celzia).

V oblastiach s miernejšou zimou môžu hľuzy zostať aj priamo v záhone, no treba ich dôkladne zakryť hrubšou vrstvou mulču alebo pôdy, ktorá ich ochráni pred chladom.

Iskerník vo váze – ozdoba, ktorá dlho vydrží

Jednou z najväčších výhod iskerníka je, že patrí k dlho kvitnúcim rezaným kvetom. Ak si chcete užiť jeho krásu aj doma vo váze, režte kvety ešte v štádiu, keď sú púčiky farebné a mierne mäkké, no ešte sa úplne neotvorili. Takto vydržia svieže až dva týždne. Nezabúdajte im každých pár dní vymeniť vodu.

Pozor – iskerník je mierne jedovatý

Hoci je iskerník nádhernou ozdobou každej záhrady, pri manipulácii s ním je potrebná určitá opatrnosť. Rastlina totiž obsahuje mierne toxické látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky a slizníc. Odporúčame preto počas sadenia a manipulácie používať rukavice a dohliadnuť, aby sa k rastline nedostali malé deti alebo domáci miláčikovia.

Ekologický bonus vašej záhrady

Pestovanie iskerníkov nie je len estetickým prínosom, ale prináša aj pozitívne dopady na prírodu. Táto rastlina totiž láka užitočný hmyz, čím prispieva k biodiverzite vašej záhrady.

S iskerníkom teda získate nielen nádhernú kvetinovú ozdobu, ale aj pomocníka pre zdravšiu záhradu a prírodu vôkol nej.